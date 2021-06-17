На дипломатической службе в Германии состоит "слишком много белых мужчин", пришла пора бороться с их "засильем" и отдавать предпочтение при приеме на работу меньшинствам. С таким призывом вышла статья в журнале InternAA - корпоративном издании МИД ФРГ. На нее обратила внимание газета Bild. Она не без скепсиса отмечает, что публикация, вроде бы призывающая к равноправию, выглядит крайне идеологизированной и, по сути, призывает к дискриминации целой группы граждан (тех же белых мужчин) по цвету кожи, происхождению и полу, что вообще-то противоречит Основному закону страны.

К якобы "угнетаемым" в немецком дипведомстве группам журнал причисляет граждан с миграционными корнями, восточных немцев и женщин. Статья предлагает не просто ввести для них квоты на службу в МИД, но "делать преференции до тех пор, пока состав министерства на всех уровнях не будет отражать реальный баланс в обществе". Как признает Bild, авторы публикации руководствуются даже не лозунгами о равенстве и правах, но идеологией американского радикального движения Woke (название переводят как "пробудившиеся", "воспрявшие" или даже "просветленные"). Его адепты пропагандируют "антирасизм", феминизм и ЛГБТ-активизм, причем с весьма агрессивной одержимостью. Как пишет Bild, "воспрявшие" проводят в американских вузах целые дни, когда белым студентам нельзя приходить в аудитории, срывают неугодные мероприятия. И вот теперь издание МИД ФРГ почему-то предлагает ведомству брать пример с американских активистов. В статье встречаются такие выражения, как "привилегии белых" или даже "чрезмерная белизна", что звучит совсем уж по-расистски.

К якобы "угнетаемым" в немецком дипведомстве группам журнал причисляет граждан с миграционными корнями, восточных немцев и женщин

Тем временем концепция квот в Германии местами еще встречает отпор. Например, в начале года сенат Берлина отказался от введения 35-процентной квоты для мигрантов в штате ведомства. Ее лоббировали "Левые", но сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель из социал-демократов отстоял прежний подход: в учреждение будут брать специалистов по их профессиональным качествам и независимо от происхождения - и это будет лучшей борьбой с любыми формами дискриминации. А в прошлом году Конституционный суд Тюрингии признал незаконным и недемократичным "Закон о паритете", требующий введения гендерных квот в предвыборных списках партий, чтобы мужчин и женщин было непременно поровну.

А вот в немецком бизнесе квоты после многолетних прений все же пробили себе дорогу. В июне бундестаг утвердил нашумевший законопроект о женском представительстве в руководстве компаний, котирующихся на бирже. Как пишет Suddeutsche Zeitung, отныне среди трех членов совета директоров должна быть, как минимум, одна представительница прекрасного пола. Если освобождается вакансия, а среди топ-менеджеров все еще нет женщины, то новым боссом становится именно дама. Сейчас этому требованию соответствуют 42 из 64 немецких компаний. До этого "женские" квоты распространялись лишь на наблюдательные советы фирм. По ту сторону Атлантики тема тоже вызывает резонанс. В конце прошлого года одна из крупнейших фондовых бирж США вдруг решила разнообразить советы директоров компаний, участвующих в торгах, обязательным присутствием хотя бы одной женщины, представителя этнического и сексуального меньшинства. "У меня в роду есть ирландцы, африканцы и викинги. Дайте мне сразу кресло гендиректора!" - шутили тогда читатели на форуме.

Между тем

В США учредят новый праздник - День отмены рабства - в память о событии 1865 года. За то, чтобы сделать 19 июня выходным, единодушно проголосовали сенаторы в конгрессе, сообщила The Washington Post. "Это большой шаг вперед в признании ошибок прошлого. Мы должны и дальше добиваться одинаковой для всех справедливости", - считает лидер демократов в сенате Чак Шумер. Кстати, прошлым летом его коллега, сенатор-республиканец Рон Джонсон, наложил вето на законопроект, ведь лишний выходной для госслужащих обойдется казне в 600 миллионов долларов. А уж если кому-то так понадобился новый праздник, то почему бы не пожертвовать, к примеру, Днем Колумба? Однако на этот раз Джонсон сдался. Газета не сомневается, что за палатой представителей дело тоже не станет.