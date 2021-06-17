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17.06.2021 20:02
Рубрика: Власть

В июле военные железнодорожники начнут основной этап реконструкции БАМа

Текст: Владислав Куликов

Военные железнодорожники планируют начать в июле главный этап работ по реконструкции БАМа. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, которое передает "Интерфакс".

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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"Основной этап работ по реконструкции БАМ начнется с июля 2021 года. Для этого будет задействовано 10 бригад ЖДВ (железнодорожных войск)", - говорится в сообщении ведомства. Военные железнодорожники должны построить более 340 километров магистрали.

Планируется, что 27 июня замминистра обороны России Дмитрий Булгаков проверит подготовку к строительству второй ветки БАМа, в частности, работы по возведению блочно-модульных городков для размещения военных.

"Военнослужащие железнодорожных соединений Восточного и Центрального военных округов задействованы в реконструкции железнодорожной инфраструктуры восточного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали по маршруту: станция Дрогошевск - ст. Тунгала - ст. Огорон - посёлок Верхнезейск", - говорится в сообщении.

Власть Безопасность Армия Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Минобороны

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