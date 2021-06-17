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17.06.2021 04:53
Рубрика: В мире

Гендерный дисбаланс

Шокирующие выводы содержит исследование, проведенное в республике по инициативе ассоциации женщин-судей
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 131(8482)
Более 80 процентов женщин подвергается давлению со стороны мужчин-руководителей. Фото: knews.kg Более 80 процентов женщин подвергается давлению со стороны мужчин-руководителей. Фото: knews.kg
Более 80 процентов женщин подвергается давлению со стороны мужчин-руководителей. Фото: knews.kg
Более 80 процентов женщин в организациях Киргизии подвергается моральному давлению со стороны мужчин-руководителей. Нередко это связано с сексуальными домогательствами. Шокирующие выводы содержит в себе исследование, проведенное в республике по инициативе ассоциации женщин-судей республики. Столь деликатной темой в таком масштабе в стране заинтересовались впервые.

Киргизская ассоциация женщин-судей анонимно опросила 877 женщин и девушек, работающих в вузах и госучреждениях городов Бишкек, Кара-Балта, Ош и Токмак.

Фото: Архив Ирины Оролбаевой
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- Исследование по такой деликатной теме мы решили провести после вопиющего факта домогательства, который случился в здании парламента в отношении одной из женщин-депутатов, - рассказала исполнительный директор общественного объединения Зульфия Турумбекова. - Уж если в законодательном органе доходит до такого, то что говорить о других структурах. Причем большая часть подобных фактов имеет место в государственных учреждениях. Мы, если честно, были сами поражены результатами исследования.

Согласно выявленным ассоциацией данным, оказалось, что 23 процента работающих женщин и 22 процента студенток подвергались сексуальным домогательствам со стороны начальников или преподавателей. Еще почти стольким же пришлось уволиться из-за "повышенного внимания" мужчин на руководящих постах. Но, как ни печально, наказать обидчика, как правило, женщина не может. В милиции требуют доказательств, родственникам рассказать о таком стыдно. К психологам обращаются единицы.

По словам Зульфии Турумбековой, в ходе исследования были выявлены факты не только сексуальных домогательств, но и изнасилований, за которые никто не понес наказания.

Фото: Казахфильм
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На основании проведенного исследования женщины-законодатели разработали серию поправок в Трудовой кодекс страны. Если изменения будут утверждены парламентом, то за сексуальные домогательства на рабочем месте виновные будут нести наказание вплоть до уголовного. Сейчас законопроект проходит стадию общественного обсуждения. Однако получит ли он одобрение парламента, пока не ясно.

Авторитетно

Давран Давлетов, адвокат

Добиться уголовного преследования по факту сексуального домогательства на работе в республике почти невозможно. Такие дела часто не имеют судебных перспектив. Я сужу по своей практике. В нашем обществе, к сожалению, принято считать, что сексуальное домогательство - следствие того, что женщина сама дала повод. И, соответственно, все случаи, связанные с подобными фактами, рассматриваются через эту призму.

Очень трудно собрать и доказательную базу. Свидетелей в подобных делах, как правило, не бывает. Телесных повреждений - нередко тоже нет. Поэтому агрессор имеет возможность обвинить жертву в клевете. Часто - небезуспешно. В результате виновной признается пострадавшая сторона. Поэтому жертвы домогательств предпочитают не афишировать произошедшее.

Чтобы переломить ситуацию, нужно менять многое - и законодательство, и саму судебную систему в целом, и, прежде всего, менталитет.

Компетентно

Татьяна Титова, психолог

Несмотря на то что сам агрессор может считать сексуальные домогательства нормой, это, конечно, не так. Часто такое поведение свидетельствует не столько об отсутствии воспитания или культуры, сколько о наличии серьезных внутренних проблем, психопатии, расстройствах.

Психопат хорошо чувствует слабости другого человека и всегда верит в свою "крутизну", силу и безнаказанность. Добиваясь секса с подчиненным или зависимым по работе коллегой, он самоутверждается в собственных глазах. Ему кажется, что он достоин всеобщего восхищения и уважения.

Есть признаки, по которым психопата можно определить на ранних стадиях знакомства или на собеседовании. Если это мужчина-начальник или вышестоящий коллега, то он будет рассказывать о своей силе или даже демонстрировать превосходство во время разговора о чем-то другом. Такие люди нередко любят хвастаться, как в детстве или юности кого-то ударили, избили. Часто они склонны сравнивать себя с известными героями со сверхспособностями.

В случаях, если речь идет о женщине-начальнице или вышестоящей коллеге, то она уже в первые часы знакомства может начать откровенничать о своей успешной личной жизни и многочисленных поклонниках.

Комментарий

Эльвира Сурабалдиева, депутат парламента КР

Еще в прошлом году мы разработали специальный законопроект "О сексуальных домогательствах" с учетом роста обращений от женщин, которые подверглись подобному моральному давлению. К сожалению, он пока не прошел обсуждение в палате. По этой причине мы решили, что правильнее будет внести поправки в Трудовой кодекс.

Мы живем в XXI веке и не должны оставаться равнодушными к подобным фактам. Необходимо создать условия для защиты прав женщин. Я очень благодарна ассоциации женщин-судей, которые провели такое исследование, и выступаю за всестороннюю поддержку законопроектов в сфере защиты гендерных прав.

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