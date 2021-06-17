Выборы нового парламента в Киргизии могут пройти в конце октября - начале ноября 2021 года. Об этом сообщают официальные источники. Новый созыв законодателей будет сформирован по смешанной системе.

В ближайшие дни действующий состав парламента готовится рассмотреть законопроект, который утвердит обновленный порядок выдвижения кандидатов в депутаты. Часть кандидатов будет баллотироваться по партийным спискам, а другая - по одномандатным округам. Переход к смешанной системе предполагается в связи с требованиями новой Конституции, принятой на референдуме в апреле 2021 года.

Седьмой созыв парламента, как ожидается, станет компактнее предыдущего. Количество депутатов сократится до 90 человек. В шестом созыве насчитывалось 120 народных избранников.

Выборы в парламент также будут проходить по новым правилам. Участники гонки получат некоторые послабления. Так, уже анонсировано снижение избирательного порога для партий с семи до трех процентов и значительное уменьшение суммы залога - как для политических организаций, так и для выдвиженцев одномандатными округами.

Вместе с тем требования к кандидатам ужесточаются. Последние должны будут предоставить сведения о доходах и имуществе - своих и родственников - за предыдущий год. Если же партию или кандидата уличат в нарушении избирательного законодательства, то их отстранят от борьбы за мандаты и в повторных выборах участвовать запретят.

Еще одним новшеством станет требование к чиновникам, изъявившим желание баллотироваться. Прежде чем принять участие в выборах, государственным и муниципальным служащим теперь придется подать в отставку. Раньше, напомним, законодательство позволяло чиновникам выдвигаться, формально не покидая места работы.

Ограничения коснутся и правил агитации. Так, будет запрещено распространять рекламные материалы и проводить агитмероприятия у больниц, школ, детсадов и других социальных объектов. Власти предлагают расширить и список видов злоупотребления административным ресурсом. Теперь таким нарушением готовятся признать не только прямое давление чиновников на граждан или избиркомы, но и участие в агиткампаниях работников бюджетных организаций и домкомов.

Справка "РГ"



Изменения порядка формирования законодательной палаты в Киргизии приняты после политического кризиса прошлого года. Осенью 2020-го, напомним, по республике прокатились массовые акции протеста, спровоцированные итогами парламентских выборов. Их участников обвиняли в массовом подкупе и нарушениях. Итоги выборов были отменены, а президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Новое руководство Киргизии инициировало проведение конституционной реформы.