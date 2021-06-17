В Лондоне подали иск к Даунинг-стрит по поводу изоляции

Крупнейшая в Европе авиакомпания Ryanair объединилась с Manchester Airports Group (MAG), чтобы подать иск против британских властей по поводу политики Лондона в отношении авиаперелетов на период действия ограничительных мер. Другие авиакомпании могут присоединиться к этим перевозчикам в ближайшее время, отмечает Reuters. По словам представителя MAG, две компании подали документы на судебный пересмотр решения британских властей в отношении ограничения поездок в Высокий суд Англии днем в четверг.

Британское министерство транспорта заявило, что рассматривает варианты ослабления ограничений на поездки для лиц, вакцинированных дважды, и этот шаг, отмечают наблюдатели, успокоил бы авиакомпании, которые заявили выражают резкое недовольство против подобных мер. Авиакомпании нуждаются в смягчении ограничений к июлю, пиковому сезону, когда они получают наибольшую прибыль от туристических поездок, в то время как Лондон пока придерживается правил карантина, которые сдерживают перелеты. Более половины взрослых британцев уже получили обе дозы вакцины против COVID-19, и в этом отношении Альбион значительно опережает Европу. Daily Telegraph сообщила, что Лондон хотел бы последовать решению Европейского союза, чтобы позволить полностью вакцинированным туристам избежать тестов на COVID-19 и карантина с июля при въезде в страны с минимальным уровнем заражения. "Мы начали работу по рассмотрению роли вакцинации в формировании другого набора мер по охране здоровья и тестирования для въездных поездок", - заявил официальный представитель британского правительства в четверг.

Власти страны разрешили возобновить международные поездки в мае, но после этого почти все основные туристические направления, такие как Испания, Франция, Италия и США, были исключены из "зеленого", безопасного списка. Те, кто посещают так называемые "желтые" страны, должны пройти 10-дневный карантин по возвращении и пройти несколько тестов. В странах "красной зоны" существуют более жесткие правила въезда и изоляции.

Как ранее сообщала "РГ", туристам из стран из "зеленой" категории предстоит сдать два ПЦР-теста на COVID-19: один перед самой поездкой, второй - на второй день после прибытия в страну. Граждане стран из "желтой" группы, куда вошла и Россия, должны будут сдать тест перед отъездом и провести десять дней на домашнем карантине. Кроме того, во время изоляции необходимо сдать еще два ПЦР-теста - на второй и пятый день после прилета.