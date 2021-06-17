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17.06.2021 20:40
Рубрика: Общество

В Москве количество новых случаев коронавируса впервые превысит 9 тысяч

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Количество вновь выявленных случаев коронавируса в Москве за последние сутки превысит 9 тысяч. "Такого показателя у нас не было, и это очень плохо, - констатировал мэр Сергей Собянин на встрече с рестораторами. - Мы видим большой процент людей, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Каждый день приходится госпитализировать по 200-300 человек с коронавирусом и пневмонией. Как отметил Сергей Собянин, фактически за двое суток "съедается" мощность такой больницы, как "Коммунарка". К тому же течение коронавируса изменилось: тяжелые симптомы у многих пациентов появляются уже на пятый день болезни.

Сергей Собянин подчеркнул, что в городе будет развернуто более 20 тысяч специализированных коек для лечения ковида - такого пока не может себе позволить ни один мегаполис. Мэр также призвал представителей бизнес-сообщества как можно скорее разъяснить всем сотрудникам необходимость вакцинироваться. По оценкам главы города, массовая вакцинация может занять от одного до двух месяцев.

Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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