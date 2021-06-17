В Москве количество новых случаев коронавируса впервые превысит 9 тысяч

Количество вновь выявленных случаев коронавируса в Москве за последние сутки превысит 9 тысяч. "Такого показателя у нас не было, и это очень плохо, - констатировал мэр Сергей Собянин на встрече с рестораторами. - Мы видим большой процент людей, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней".

Каждый день приходится госпитализировать по 200-300 человек с коронавирусом и пневмонией. Как отметил Сергей Собянин, фактически за двое суток "съедается" мощность такой больницы, как "Коммунарка". К тому же течение коронавируса изменилось: тяжелые симптомы у многих пациентов появляются уже на пятый день болезни.

Сергей Собянин подчеркнул, что в городе будет развернуто более 20 тысяч специализированных коек для лечения ковида - такого пока не может себе позволить ни один мегаполис. Мэр также призвал представителей бизнес-сообщества как можно скорее разъяснить всем сотрудникам необходимость вакцинироваться. По оценкам главы города, массовая вакцинация может занять от одного до двух месяцев.