В Приморье предложили закрыть клубы и караоке из-за роста заболевших

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, самая сложная эпидемиологическая обстановка сейчас во Владивостоке, Артеме, Находке, Надеждинском и Хасанском районах. Среди тех, у кого диагностирована новая коронавирусная инфекция, много детей и молодежи.

Роспотребнадзор предлагает вернуть часть ограничений, в частности, снизить количество участников различных мероприятий до 40 человек, приостановить проведение мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках и караоке, усилить работу административных комиссий, перевести на удаленную работу людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

По мнению губернатора Приморья Олега Кожемяко, важно не допустить локдауна, подобного прошлогоднему. Для этого надо создать все условия для вакцинации. Сейчас в крае работает 118 пунктов, где можно сделать прививки. К сегодняшнему дню вакцинировались, получив оба компонента препарата, почти 140 тысяч человек.

"На следующей неделе нужно развернуть дополнительно до 20 пунктов. Время их работы должно соответствовать действительному нахождению там врачей. С 10.00 до 20.00 люди должны иметь возможность получить вакцину", - подчеркнул глава региона.

Краевой бюджет готов потратить около 20 миллионов рублей на гранты предприятиям, медицинским организациям и муниципальным образованиям с лучшими показателями по вакцинации. Также планируется проводить лотереи по прививочным сертификатам.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 80 новых случаев коронавируса. Сейчас в крае разворачивают два новых ковидных госпиталя. Под них перепрофилировали отделение пульмонологии в Приморской краевой больнице №1 и детскую больницу в Уссурийске.

"Мы видим ежедневный рост числа заболевших как коронавирусной инфекцией, так и пневмониями, ОРВИ. За последние три недели было развернуто дополнительно более 600 койко-мест в Приморье. За прошлый год мы обеспечили краевые госпитальные базы стационарными разводками кислорода, кислородными станциями, чтобы они работали с соблюдением всех мер безопасности. В достаточном количестве - кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ", - рассказала зампред правительства Приморья Анастасия Худченко.