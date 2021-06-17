В Раде предупредили о "падении Киева" из-за провокаций Украины на Донбассе

Страшилки о "русских танках" в Киеве, на тему которых так любит фантазировать президент Украины Владимир Зеленский, на самом деле не сулят Украине ничего хорошего. Ведь, если бы киевские власти всерьез рискнули совершить масштабную провокацию на Донбассе, у Москвы бы хватило ресурсов, чтобы одержать победу над украинской стороной. Поэтому украинскому руководству лучше бы перестать нагнетать обстановку. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал член парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин.

По словам нардепа, в случае массированного наступления украинских силовиков на Донецк реакция РФ бы не замедлила бы себя ждать. Он описал этот гипотетический сценарий. "Ответ российской стороны включал бы, скорее всего, масштабную военную операцию включительно с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева", - цитирует Волошина РИА Новости. Так что "надевать старые поношенные сапоги Турчинова и рассказывать о том, что завтра русские танки войдут в Киев, вряд ли серьезный подход для президента Украины", заключил политик. Напомним, в Москве на всех официальных уровнях всегда подчеркивают, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, что отражено в Минских соглашениях.