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17.06.2021 19:31
Рубрика: Экономика

В Росстате рассказали о росте цен на сахар и другие продукты

Текст: Татьяна Карабут
На прошлой неделе, с 8 по 15 июня, базовые продукты питания дорожали не так стремительно, как несколькими неделями ранее. Но продолжился активный рост цен на продукты борщевого набора, следует из данных Росстата.

Так, самым подорожавшим за неделю продуктом стали консервы мясные для детского питания (0,9%). Из мяса самой подорожавшей оказалась баранина - 0,4%, свинина выросла в цене на 0,3%, говядина - на 0,2%, а цены на мясо кур остались неизменными. Однако с начала года мясо кур - самый подорожавший продукт (более 14%), за исключением овощей.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Хлеб и гречка подорожали на 0,3%. С начала года рост цен на гречку составил более 8%. С 5 июня для стабилизации цен российские власти ввели запрет на экспорт гречихи и продуктов из нее.

Цены на сахар-песок выросли на 0,3%. Подсолнечное масло подорожало на 0,1%. Напомним, цены на сахар были заморожены до 1 июня. По подсолнечному маслу соглашения о предельных ценах между производителями и торговыми сетями действуют до 1 октября.

Продолжили дешеветь яйца - за неделю сразу на 4,4%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,2%. При этом морковь подорожала сразу на 10,2%, картофель - на 7,0%, капуста белокочанная - на 4,4%, лук репчатый - на 1,1%. Цены на огурцы снизились на 5,5%, помидоры - на 4,9%. При этом с начала года морковь подорожала более чем в три раза, картофель и капуста - более чем в полтора раза.

Фото: iStock
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Также подешевели на прошлой неделе вермишель, водка (на 0,3%), мука пшеничная (на 0,2%), молоко стерилизованное, макароны (на 0,1%).

В целом инфляция в России за период с 8 по 15 июня 2021 года составила 0,12%. Неделей ранее инфляция находилась на уровне 0,16%. С начала года потребительские цены выросли на 3,77%.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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