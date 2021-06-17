В Росстате рассказали о росте цен на сахар и другие продукты

Так, самым подорожавшим за неделю продуктом стали консервы мясные для детского питания (0,9%). Из мяса самой подорожавшей оказалась баранина - 0,4%, свинина выросла в цене на 0,3%, говядина - на 0,2%, а цены на мясо кур остались неизменными. Однако с начала года мясо кур - самый подорожавший продукт (более 14%), за исключением овощей.
Хлеб и гречка подорожали на 0,3%. С начала года рост цен на гречку составил более 8%. С 5 июня для стабилизации цен российские власти ввели запрет на экспорт гречихи и продуктов из нее.
Цены на сахар-песок выросли на 0,3%. Подсолнечное масло подорожало на 0,1%. Напомним, цены на сахар были заморожены до 1 июня. По подсолнечному маслу соглашения о предельных ценах между производителями и торговыми сетями действуют до 1 октября.
Продолжили дешеветь яйца - за неделю сразу на 4,4%.
Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,2%. При этом морковь подорожала сразу на 10,2%, картофель - на 7,0%, капуста белокочанная - на 4,4%, лук репчатый - на 1,1%. Цены на огурцы снизились на 5,5%, помидоры - на 4,9%. При этом с начала года морковь подорожала более чем в три раза, картофель и капуста - более чем в полтора раза.
Также подешевели на прошлой неделе вермишель, водка (на 0,3%), мука пшеничная (на 0,2%), молоко стерилизованное, макароны (на 0,1%).
В целом инфляция в России за период с 8 по 15 июня 2021 года составила 0,12%. Неделей ранее инфляция находилась на уровне 0,16%. С начала года потребительские цены выросли на 3,77%.