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17.06.2021 15:12
Рубрика: Культура

В Санкт-Петербургском университете представили книгу о Людмиле Вербицкой

Текст: Елена Новоселова
К 85-летию со дня рождения знаменитого лингвиста и первой женщины-ректора в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) издали книгу "Людмила Вербицкая - попечитель русского языка. Универсанты, соратники, друзья".
Людмила Вербицкая. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Людмила Вербицкая. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Людмила Вербицкая. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

В сборник вошли эссе-воспоминания более чем 90 человек, когда-то учившихся под крылом Вербицкой, представителей культуры, политики и бизнеса, родных, друзей и соратников из ближнего и дальнего зарубежья. К слову, книгу открывает приветственное слово президента России Владимира Путина, который тоже закончил СПбГУ.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Людмила Вербицкая была у руля университета 15 лет, за которые успела многое сделать для популяризации грамотного русского языка. Словарь для чиновников "Давайте говорить правильно" стал бестселлером. По мнению команды Вербицкой, включив в себя 800 трудных слов, словарь должен был стать карманной книгой всех публичных ораторов - от министров до депутатов. "Проштудировали все словари новых слов, подняли специальные источники по экономической и политической лексике, изучили образцы публичной речи и тексты интернета", - рассказывала она "РГ".

Книга вышла в издательстве "Знаменитые универсанты" и представляет собой первую попытку создать разносторонний портрет этого незаурядного человека. А судьба Вербицкой была очень непростой. Отец, Алексей Бубнов был арестован по Ленинградскому делу и расстрелян в 1950 году по обвинению в "преступной связи со врагами народа и участии в контрреволюционной группе". Мама попала в Тайшетский лагерь, а Люда, как многие дети "врагов народа", - в детскую трудовую исправительную колонию во Львове. Но и там работали нормальные добрые люди, благодаря которым она смогла учиться в обычной городской школе, а затем и поступить в Львовский университет на русское отделение филфака. После реабилитации отца, Людмила вернулась в Ленинград.

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