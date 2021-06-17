МГУ им. Ломоносова, Высшая школа экономики, РАНХиГС и другие вузы, расположенные в Москве, с 1 сентября 2021 года, возможно, будут допускать на очные лекции и семинары только студентов и преподавателей, привитых от ковида, а также тех, у кого есть антитела после перенесенного коронавируса или справка с отводом от прививки по медицинским показаниям.

Остальным, не привитым студентам и сотрудникам, придется учиться и работать из дома: вузы обеспечат "удаленку".Такие рекомендации разработали в Совете ректоров Москвы и Московской области, куда входит 120 университетов. Вузам направлены особые рекомендации. Так что с 1 сентября и "бывалых" студентов, и первокурсников, скорее всего, ждет так называемый гибридный формат учебы. И - прививочная кампания.

Одним из первых к студентам и преподавателям обратился ректор МГУ им. Ломоносова академик Виктор Садовничий. "Если это возможно, сделайте прививку. Тогда есть гарантия, что, поступив в университет, в новом учебном году вы зайдете в аудиторию вместе со своими профессорами и однокурсниками", - призвал ректор ребят и своих коллег. Он заверил, что, в любом случае, университет гарантирует всем студентам качественное фундаментальное высшее образование.

Действительно, сейчас университеты уже достаточно хорошо владеют технологиями работы в удаленном режиме, что позволит сохранить высокое качество занятий в дистанте.

Но прививка как допуск к очным занятиям - не единственная рекомендация. К чему еще готовиться? Придется отменить запланированные очные массовые мероприятия: дни открытых дверей, выпускные вечера, массовые летние школы и конференции. Все перевести в онлайн. Кстати, сейчас в вузах - разгар летней сессии и защиты дипломов. В соответствии с приказом минобрнауки, большинство университетов уже перевели все экзамены на дистант. А там, где это по каким-то причинам невозможно, сессии идут со строжайшим соблюдением профилактических мер безопасности. Маски, бесконтактные санитайзеры, соблюдение дистанции и т.д.

Будут организованы выездные медицинские бригады, чтобы студенты и преподаватели могли привиться прямо на территории вузов. Будут доступны разные вакцины

Столичным же вузам предписано еженедельно распространять среди работников университета и студентов информацию о количестве заболевших и переведенных в режим самоизоляции. При поддержке Департамента здравоохранения города Москвы будут организованы выездные медицинские бригады для того, чтобы студенты и преподаватели могли привиться прямо на территории вузов, причем будут доступны разные вакцины.

Например, в Высшей школе экономики сейчас идет уже вторая вакцинальная кампания - первый заход был с января по март. Прививку можно сделать прямо в кампусе и выбрать вакцину. По данным на июнь, в Вышке привито 2,5 тысячи студентов и 2 тысячи сотрудников. Вакцинироваться могут все желающие: работники, студенты и их родственники, а также иностранцы. Кстати, прийти в кампус, чтобы поставить прививку - можно, а вот приглашать гостей в общежитие - увы, нет. Вузам рекомендовано временно отменить "гостевой режим".

Ситуация и для вузов, и для студентов, непростая.

Как будет организован допуск на лекции? Нужно ли носить с собой "паспорт" прививки? Придется ли включать данные в электронную систему вуза? Сегодня решением этих и других острых вопросов активно занимается ректорское сообщество. Все прекрасно понимают: нужно сделать максимум, чтобы учиться и работать смог каждый.

Последуют ли региональные вузы примеру столичных коллег?

По информации корреспондентов "РГ", пока вопрос о том, чтобы допускать в следующем году на пары только привитых студентов, не поднимается. Так, в Петербурге, возможно, его обсудят на совете ректоров в конце июня. В НГТУ НЭТИ тоже пока нет подобных планов. Как отметили в вузе, для этого нет юридического механизма. "Пока будем действовать убеждением", - отметил представитель НГТУ Юрий Лобанов.

В Самарском госуниверситете имени Королева для ребят и преподавателей в соседнем санатории открыт кабинет вакцинации. При этом до 1 сентября 2021 года в Самарской области проведут массовую вакцинацию студентов дневных отделений вузов. Но об обязательных прививках речи не шло.

В Калмыцком госуниверситете не видят острой необходимости в подобных столичным мерах. Ведь практически весь университет - от преподавателей до студентов - уже проявил сознательность и привился. Но есть большая проблема, связанная с вакцинацией иностранных студентов: у них нет полиса ОМС, и им не делают прививки ни платно, ни бесплатно, а в ДМС вакцинация и лечение от коронавируса не входят. Такая проблема есть и в других вузах.