Верховный суд США поддержал закон о доступном здравоохранении

Верховный суд США оставил в силе действие Obamacare, закона, цель которого - обеспечить доступное медицинское страхование для всех американцев. Тем самым высший американский судебный орган отклонил судебный иск властей Техаса и 17 других штатов с республиканским правлением.

Уже третий раз с 2010 года этот Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA), подписанный бывшим президентом США Бараком Обамой, выдержал подобное юридическое испытание. Как отмечает ВВС, это решение является значительной победой для президента США Джо Байдена, который сделал улучшение доступа к здравоохранению американцев центральным элементом своей предвыборной повестки дня и пообещал использовать свои исполнительные полномочия для его расширения. Закон предоставил миллионам американцев с низкими доходами доступ к медицинскому страхованию. Он запрещает страховщикам отказывать в покрытии расходов малоимущим слоям населения.

Судебный иск, по которому было вынесено решение в четверг, ранее был поддержан бывшим президентом Дональдом Трампом. Бывший глава Белого дома обещал отменить закон после своего избрания на пост президента США в 2016 году. Республиканцы пытались и не смогли отменить закон в конгрессе, когда они контролировали обе его палаты и суды штатов. Ранее в июне Белый дом заявил, что 31 миллион американцев теперь имеют доступ к услугам здравоохранения в соответствии с Obamacare.