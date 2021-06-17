Вячеслав Володин подвел итоги работы седьмого созыва Госдумы

Госдума завершила последнее заседание заключительной сессии седьмого созыва. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы депутатского корпуса, назвал ряд тенденций.

Работу парламентариев, как и остальных россиян, осложнила пандемия - около двухсот депутатов перенесли заболевание коронавирусом, рассказал Володин.

Многие народные избранники уже сделали прививки. И темпов работы не сбавили. Несмотря на затруднения в работе, парламентариям удалось завершить разбор законодательных завалов, накопившихся за двадцать лет, - из них в законотворческом портфеле осталось 26 законопроектов (1,3%). С октября 2016 года по сегодняшний день в Госдуму было внесено 5500 законопроектов, из них рассмотрено - 4485 (то есть 81,5%). "Это коэффициент полезного действия Государственной думы", - отметил Володин.

А всего за пять лет депутаты рассмотрели 6479 законопроектов, приняли 2672 закона (41,2%). Кстати, только в связи с распространением коронавируса палата парламента одобрила 37 законов.

Тенденции созыва

За время работы седьмого созыва в Госдуму поступило более миллиона обращений от граждан. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущий период. "Соответственно, запрос на такой диалог растет", - отметил спикер.

Он назвал еще одну тенденцию: парламент усилил разработку законов прямого действия (по итогам этого полугодия их доля составила 67,5%), а также социально значимых инициатив. Каждый третий закон, принятый в весеннюю сессию, социальный. Да и в ходе всей работы седьмого созыва Госдума последовательно занимались поддержкой семьи, материнства, детства. "Тема была среди приоритетных. Принято 109 законов в этой сфере", - сообщил председатель ГД.

Кроме того, одобрено 27 законов в развитие обновленной Конституции.

Следующая тенденция, названная Володиным: Госдума вышла на системное принятие взаимоувязанных законов. Это позволило решать проблемы в комплексе.

Еще один успех - нынешнему депутатскому корпусу, по оценке Володина, удалось подняться на новый качественный уровень взаимодействия с правительством. За прошедший год улучшилась работа по подготовке подзаконных актов - на эту проблему депутаты постоянно обращали внимание, напомнил спикер. А своевременная подготовка таких актов, объяснил Володин, означает, что принятый закон начнет действовать в срок.

"Работая все это время, для нас было главным одно - повышение уровня жизни наших граждан, укрепление страны и принятие законов исключительно в интересах жителей и государства, - подчеркнул председатель Госдумы. - Хотелось бы, чтобы независимо от того, будем ли мы депутатами или выберем для себя другую профессию, это осталось с нами - страна у нас одна. И здесь не должно быть разных политических подходов. Это то, что нас объединяет".

Главные законы

Говоря о направлениях работы, спикер назвал приоритетом седьмого думского созыва законодательное обеспечение реализации посланий президента, направленных на поддержку граждан, развитие экономики, социальной сферы.

Из конкретных тем он выделил принятие законопроектов на тему пресечения незаконной деятельности коллекторов и помощи обманутым дольщикам. "Острота проблемы уходит", считает Вячеслав Володин. В частности, были защищены права добросовестных приобретателей квартир и домов, микрофинансовым организациям запретили использовать в виде залога жилье граждан и передавать коллекторам долги по ЖКХ.

В числе принятых документов в этом созыве - и законы о комплексном развитии территорий, о переселении граждан из аварийного жилья, о запрете хостелов в многоквартирных домах, а также о реновации жилья в Москве.

Отдельным блоком идут законопроекты, посвященные вопросам безопасности, защите жизни и здоровья граждан. Так, была усилена уголовная ответственность для виновников ДТП, скрывшихся с места аварии, за езду в пьяном виде. Законодатели, кроме того, установили уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств в интернете, был введен запрет массовой продажи закиси азота, принят закон о защите детей от "колумбайн-сообществ".

Кроме того, Госдума нынешнего созыва практически "с нуля" начала формировать "цифровое" законодательство - например, было определено понятие цифровых прав.

Голос фракций

Эти и другие важные законопроекты упомянули представители фракций в рамках заключительной "пленарки".

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, как и спикер, обратил внимание, что в центре внимания депутатов решение социальных проблем. "Увеличены пособия, введены новые пособия, расширен круг их получателей, - привел примеры он. - До 640 тыс. рублей вырос размер материнского капитала, который стали назначать уже после рождения первого ребенка". Кроме того, принято решение об организации горячего качественного питания для школьников младших классов по всей стране, напомнил парламентарий.

По его словам, в этом созыве развивались совершенно новые, качественно новые отрасли права. "Появились такие законы, как закон о народном бюджетировании, который фактически является проявлением прямой демократии", - пояснил Исаев.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что Госдума проделала большую работу по выполнению поручений президента России, а также констатировал, что к парламенту теперь прислушиваются министерства и ведомства. "Вячеслав Володин сделал все, чтобы здесь зазвучали голоса с мест", - отметил также вклад спикера Зюганов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский среди самых важных принятых законов назвал поправки в Конституцию РФ, которые, в частности, предусматривают расширение права палаты участвовать в формировании кабинета министров. Он также выделил налоговые изменения, которые стали шагом на пути к введению прогрессивного налога. Однако ЛДПР, по его словам, продолжит настаивать на росте такой прогрессии и на освобождении людей с доходом меньше 20 тысяч от налогов.

Жириновский, кроме того, отметил решения по восстановлению системы вытрезвителей, о регулировании работы на "удаленке", законы о защите детей от опасной информации, защите животных и ряд других.

Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратил внимание на высокие возможности у парламентской оппозиции в седьмом созыве. Раньше она такого право голоса, по его словам, не имела. При этом многие позитивные законы седьмого созыва принимались по прямому указанию президента, заметил также Миронов. К ним относятся законодательные пакеты о поддержке семей с детьми, которые во многом реализуют положения программного демографического законопроекта "справороссов". Позитивное решение о повышении НДФЛ на доходы от 5 млн. руб. также принято с подачи главы государства, напомнил он.

Последнее пленарное заседание созыва было завершено, но работа депутатского корпуса продолжается. Со следующей недели депутаты будут работать в регионах, а с 19 июля по 29 августа уйдут в отпуск. Затем у них запланированы еще три региональных недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.