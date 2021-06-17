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Видео: Том Хиддлстон рассказал о своем отношении к Локи

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    17.06.2021, 15:48
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Marvel Entertainment в рамках промо-кампании сериала "Локи" вышел специальный ролик, в котором Том Хиддлстон отвечает на вопросы фанатов и рассказывает, что у него общего со скандинавским богом обмана и хитрости.

Фото: kinopoisk.ru
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Актер сообщил, что смирился с печальной участью трикстера в "Войне бесконечности" и считал миссию своего персонажа в киновселенной выполненной, поэтому пришел в восторг, узнав, что студия решила снять сольный проект.

Выбор более "молодой" версии антигероя для шоу также пришелся артисту по душе - он видит в этом профессиональный вызов: "Мне нравится концепция, когда аудитория знает о Локи больше, чем сам Локи. Это сразу задвигает его на задний план. Появляется богатый материал для исследования - персонажи, которые не знают, что происходит, вид их смущения и неуверенности - это всегда выглядит очень интересно".

Кроме того, Хиддлстон сказал, что если бы ему пришлось адаптировать историю своего персонажа для театральной поставки, он бы назвал ее "Трагедия Локи, принца Асгарда".

Фото: kinopoisk.ru
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На вопрос об общих чертах характера с Локи актер ответил: "Он - темноволосое, чрезвычайно умное, харизматичное сверхсущество, а я - просто парень, который притворяется другими людьми, чтобы заработать себе на жизнь". По его словам, он часто задумывается о том, что играет эту роль уже очень много лет, поэтому в определенной степени она повлияла на его личность.

На данный момент вышло две серии из шести запланированных, на экране уже успели представить главного антагониста. Следующий эпизод выйдет 23 июня.

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