Видео: Том Хиддлстон рассказал о своем отношении к Локи

На YouTube-канале Marvel Entertainment в рамках промо-кампании сериала "Локи" вышел специальный ролик, в котором Том Хиддлстон отвечает на вопросы фанатов и рассказывает, что у него общего со скандинавским богом обмана и хитрости.

Актер сообщил, что смирился с печальной участью трикстера в "Войне бесконечности" и считал миссию своего персонажа в киновселенной выполненной, поэтому пришел в восторг, узнав, что студия решила снять сольный проект.

Выбор более "молодой" версии антигероя для шоу также пришелся артисту по душе - он видит в этом профессиональный вызов: "Мне нравится концепция, когда аудитория знает о Локи больше, чем сам Локи. Это сразу задвигает его на задний план. Появляется богатый материал для исследования - персонажи, которые не знают, что происходит, вид их смущения и неуверенности - это всегда выглядит очень интересно".

Кроме того, Хиддлстон сказал, что если бы ему пришлось адаптировать историю своего персонажа для театральной поставки, он бы назвал ее "Трагедия Локи, принца Асгарда".

На вопрос об общих чертах характера с Локи актер ответил: "Он - темноволосое, чрезвычайно умное, харизматичное сверхсущество, а я - просто парень, который притворяется другими людьми, чтобы заработать себе на жизнь". По его словам, он часто задумывается о том, что играет эту роль уже очень много лет, поэтому в определенной степени она повлияла на его личность.

На данный момент вышло две серии из шести запланированных, на экране уже успели представить главного антагониста. Следующий эпизод выйдет 23 июня.