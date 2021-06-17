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17.06.2021 07:00
Рубрика: Общество

Врач рассказала, как избежать солнечных ожогов

Текст: Василий Кошкин

Дерматолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Виктория Королева рассказала, какие меры безопасности нужно предпринимать, находясь на солнце.

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"Главное и основное действенное средство - надевать головной убор с широкими полями и закрытую дышащую одежда. Важно не забывать о глазах, так как солнечные лучи наиболее агрессивны для них. Солнцезащитные очки защитят глаза на 99%", - отметила специалист.

Врач также советует не забывать наносить на открытые участки тела, руки, лицо и шею солнцезащитный крем с фактором защиты от 30 и выше. Это следует делать за 15 минут до выхода на улицу.

"Обновлять его нужно каждые два часа, а также после купания и интенсивной работы при повышенном потоотделении, например, после активных физических упражнений или игр. Важно отметить, что, если вы нанесли крем, это ни в коем случае не означает, что можно находиться на солнце длительное время", - пояснила врач.

Наиболее интенсивное ультрафиолетовое излучение с 10 до 16 часов, поэтому в это время лучше побыть в тени. При этом необходимо учитывать, что тень от деревьев, зонтиков или навесов не обеспечивает полной защиты от солнца.

"Важно быть более внимательным возле воды и песка. Они отражают солнечные лучи, поэтому риск получить солнечный ожог становится выше", - добавила Королева.

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Кроме того, врач развеяла популярный миф о том, что в пасмурную погоду нельзя получить солнечный ожог. "Нужно проверить индекс ультрафиолетового излучения, который указывается практически на всех сайтах с погодой. Если его показатель выше 3, нужно приготовиться к максимальной защите от солнца даже в пасмурную погоду". - пояснила специалист.

Врачи также советуют избегать посещения соляриев, которые наносят вред не только не только коже, но и глазам. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, средства искусственного загара для лиц моложе 18 лет полностью противопоказаны.

Особые меры предосторожности необходимо соблюдать детям, которые более восприимчивы к угрозам окружающей среды, чем взрослые.

"Необходимо исключать солнечные ванны для младенцев до шести месяцев, а также одевать детей в легкую максимально закрытую одежду. Подойдут, например, длинные брюки, рубашки с длинными рукавами и шляпы с полями. И, конечно, необходимо использовать солнцезащитный крем на те участки кожи, которые не закрывает одежда", - подчеркнула Королева.

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По словам специалистов, солнечные ожоги значительно увеличивают риск развития рака кожи. Как сообщает ВОЗ, четыре из пяти случаев заболевания можно избежать, поскольку вред от ультрафиолетового излучения, по большей части, можно предотвратить.

"Важно не забывать о родинках. К сожалению, мало кто из людей регулярно приходит на прием, чтобы проверить свои родинки. Под воздействием солнечного излучения они могут изменять цвет, размеры и границы. Поэтому ежегодный осмотр у врача-дерматолога для проведения такого метода исследования как дерматоскопия (осмотр родинки при десятикратном увеличении) помогает выявить злокачественные образования на ранних стадиях изменения", - советует дерматолог.

Общество Здоровье

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