Врачи объяснили, как слива помогает снизить давление

Специалисты рекомендуют людям, страдающим от гипертонии, употреблять больше овощей и фруктов. При этом отмечается, в частности, польза слив.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург и врач Сергей Агапкин в эфире телеканала "Россия 1" рассказали, что слива может смягчить некоторые факторы, из-за которых возникает гипертония, а также снизить артериальное давление. По их словам, регулярное употребление слив способствует увеличению текучести крови и укреплению сосудистой стенки, что позволяет уменьшить риск инфарктов и инсультов.

Слива оказывает умеренное мочегонное действие, что позволяет организму избавляться от лишней жидкости, а это тоже снижает артериальное давление. Специалисты порекомендовали при необходимости сушить сливу, делать из нее пастилу или замораживать, но не добавлять сахара. При этом отмечается, что ежедневно можно спокойно съедать 100-150 граммов сливы. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.