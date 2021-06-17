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WhatsApp для Android переделали. Что изменилось

Текст:   Антон Благовещенский
17.06.2021,  
14:45
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики WhatsApp выпустили новую версию мессенджера для мобильных устройств на базе Android. Сейчас ее могут установить бета-тестеры.

Обновленный клиент избавился от разделителей строк в списке чатов, а сами чаты претерпели заметное изменение дизайна: "пузыри" сообщений теперь имеют закругленные углы, придающие им более приятный вид, пишет WABetaInfo.

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Также была выпущена в режиме бета-тестирования версия WhatsApp для iOS. В ней появился режим управления несколькими архивными чатами одновременно.