WhatsApp для Android переделали. Что изменилось

Разработчики WhatsApp выпустили новую версию мессенджера для мобильных устройств на базе Android. Сейчас ее могут установить бета-тестеры.

Обновленный клиент избавился от разделителей строк в списке чатов, а сами чаты претерпели заметное изменение дизайна: "пузыри" сообщений теперь имеют закругленные углы, придающие им более приятный вид, пишет WABetaInfo.

Также была выпущена в режиме бета-тестирования версия WhatsApp для iOS. В ней появился режим управления несколькими архивными чатами одновременно.