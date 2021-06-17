X5 Group задает "устойчивые" стандарты в торговле

Ведущая розничная компания России X5 Group провела первую ESG-конференцию для поставщиков, экспертов, представителей власти, деловых партнеров и тех, кто интересуется устойчивым развитием. Участники обсудили ключевые тренды, экологические и социальные программы крупнейших компаний, а также популяризацию здорового образа жизни в России.

На форуме главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман презентовал отчет компании об устойчивом развитии за 2020 год, который впервые был подготовлен в соответствии с международными стандартами GRI и заверен независимым аудитором.

В декабре 2019 года Х5 утвердила долгосрочную стратегию устойчивого развития. В ее основу легли 17 глобальных целей, которые были разработаны и приняты на уровне ООН в 2015 году. По словам Шехтермана, компания выделила четыре приоритетных направления: поддержка местных сообществ через развитие социальных инвестиций и благотворительности, содействие здоровому образу жизни и доступности качественных и полезных продуктов, обеспечение достойных условий труда и равных возможностей для всех сотрудников, а также содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов.

"Несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, каждая из этих целей достигла конкретных показателей в 2020 году, - рассказал Игорь Шехтерман. - Так, в рамках поддержки местных сообществ мы сфокусировали усилия на увеличении числа семей, получающих продовольственную помощь, и на развитии партнерских программ с малым и средним бизнесом".

В 2015-м Х5 совместно с Фондом продовольствия "Русь" запустили программу "Корзина доброты". Марафоны по сбору продуктов для нуждающихся проводятся в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" и на сайте проекта корзинадоброты.рф. В 2020 году продовольственную помощь получили более 142 тысяч человек, которым было передано 267 тонн продуктов.

"В рамках содействия ответственному потреблению и использования ресурсов мы определили важный приоритет, - продолжает Шехтерман. - К 2030 году планируем снижение выбросов парниковых газов и коэффициента образования отходов на 30%. К 2023 году планируем увеличить до 40% долю передаваемых партнерам пищевых продуктов, потерявших товарный вид до истечения срока годности, для дальнейшей переработки".

В 2020 году таких продуктов уже передано порядка 87 тысяч тонн. Также, по словам представителя Х5 Group, стоит задача до 95% увеличить долю перерабатываемых твердых отходов, образующихся в торговых сетях, для чего развивается инфраструктура для сбора вторсырья. На переработку компанией передано более 620 тысяч тонн материалов (картон, пленка, "бананки" и др.) от собственных операций.

"К 2023 году как минимум половина товаров собственных торговых марок будет продаваться в более экологичной упаковке, многоразовой и пригодной для переработки", - анонсировал Шехтерман.

В связи с этим Владимир Руденко, замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России напомнил, что президентом и правительством РФ поставлена задача к 2030 году вдвое снизить объемы захоронений отходов на полигонах.

"В 2030 году на переработку должно направляться порядка 20-25 миллионов тонн отходов, - уточнил Руденко. - Поэтому важно развивать взаимодействие органов власти и бизнеса в этом вопросе".

В качестве примера он привел методические рекомендации по экологичной упаковке для 13 категорий товаров, которые X5 уже разработала для своих поставщиков с учетом доступных технологий и инфраструктуры. Их соблюдение не является обязательным критерием при выборе поставщика, но Х5 поощряет подобные практики и, как говорят в компании, помогает тем, кто им следует. Рекомендации были разработаны совместно с производителями, поставщиками, ассоциациями и экспертами - с учетом требований к свойствам материалов и особенностям товаров.

По словам Руденко, они уже взяты в работу - требования к экологичности упаковки сейчас разрабатываются на законодательном уровне в рамках новой концепции расширенной ответственности производителей. Бизнес будет стимулировать поставщиков на изготовление экоупаковки своими рекомендациями, а органы власти - регулированием. Это поможет снизить объемы вывозимых на полигоны отходов.

Игорь Шехтерман также призвал партнеров использовать рекомендации Х5 для того, чтобы уже сейчас сформировать единые отраслевые стандарты.

В 2020-м был сделан еще один важный экологический шаг: торговая сеть "Пятерочка" перевела 5 своих распределительных центров на "зеленую" энергию, выработанную гидроэлектростанциями.

"97% магазинов "Пятёрочка" начали предоставлять данные о потреблении энергии в режиме реального времени, - отметил Шехтерман. - Также в прошлом году мы разработали климатическую стратегию, провели оценку наших парниковых выбросов согласно международному протоколу ESG. Это помогло нам снизить парниковые выбросы на 9% за прошлый год".

Практику публичной и детальной отчетности по стандартам GRI посоветовала внедрять и расширять Светлана Герасимова, партнер проектного офиса "Стратегии и практики устойчивого развития". По ее словам, первый отчет дает ориентир другим компаниям на то, что надо делать, чтобы стать более экологичными.

"Тренд на ЭКОномику - нарастающий по всем направлениям, - считает Светлана Герасимова. - Людям очень интересно все, что касается продуктов для здоровья, климатической повестки и других целей устойчивого развития. Все это очень здорово отражено в отчете Х5".

Резюмируя, выпуск первого отчета Игорь Шехтерман назвал большим и важным шагом на пути реализации стратегии устойчивого развития.

"Мы не собираемся на этом останавливаться, - заверил он. - Планируем внедрить идею устойчивого развития в каждый бизнес-процесс, в каждое наше решение, и призываем всех наших коллег к партнерству в этом направлении. Только вместе мы сможем сделать всю нашу индустрию по-настоящему устойчивой в долгосрочный период в интересах нынешнего и будущих поколений".