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17.06.2021 17:07
Рубрика: Власть

Захарова: Москва надеется, что заявления лидеров G7 о России - не пустые слова

Текст: Екатерина Забродина
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На Смоленской площади прокомментировали заявления лидеров стран "семерки", которые заявили о стремлении выстраивать "стабильные и предсказуемые" отношения с Россией. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Москве услышали прозвучавший тезис и надеются, что это "не пустые слова".

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Мы надеемся, это не пустые слова, а искреннее желание участников саммита. Мало того, они смогут подкрепить свои заявления конкретными практическими действиями", - отметила Захарова. И подчеркнула, что российская сторона, уже не раз демонстрировавшая "предсказуемость", снова подтверждает "готовность к встречным шагам, строго на основе равноправия, прагматизма и взаимного уважения".

При этом официальный представитель МИД обратила внимание, что в коммюнике саммита G7 повторяется известный набор штампов с установками на конфронтацию. "Бесконечное упражнение в антироссийской риторике не способствует оздоровлению атмосферы в отношениях между Западом и Россией", - заключила Захарова, предупредив о негативных последствиях создания новых разделительных линий.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Саммиты G7

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