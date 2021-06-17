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17.06.2021 16:27
Рубрика: В мире

Захарова: Посол Антонов вернется в Вашингтон на следующей неделе

Текст: Екатерина Забродина
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскрыла интригу о том, когда посол РФ в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон, откуда был отозван для консультаций в марте. По словам Захаровой, это произойдет уже после этих выходных.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Захарова признала, что этот вопрос "всех, безусловно, интересует". "Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне".

Ранее о возвращении глав дипмиссий РФ и США на свои рабочие места договорились президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве. Кроме того, российский МИД и американский госдеп возобновят консультации по широкому кругу вопросов. По словам Путина, непосредственная дата возвращения послов - это вопрос "чисто технического характера".

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