Захарова: Посол Антонов вернется в Вашингтон на следующей неделе

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскрыла интригу о том, когда посол РФ в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон, откуда был отозван для консультаций в марте. По словам Захаровой, это произойдет уже после этих выходных.

Захарова признала, что этот вопрос "всех, безусловно, интересует". "Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне".

Ранее о возвращении глав дипмиссий РФ и США на свои рабочие места договорились президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве. Кроме того, российский МИД и американский госдеп возобновят консультации по широкому кругу вопросов. По словам Путина, непосредственная дата возвращения послов - это вопрос "чисто технического характера".