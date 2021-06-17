Захарова: Условия Киева по "Северному потоку-2" противоречат законам рынка

Выдвигаемые Киевом (в лице главы МИД Украины Дмитрия Кулебы) условия по запуску и эксплуатации газопровода "Северный поток-2" противоречат не только нормам права, но и законам рыночной экономики. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На Смоленской площади в очередной раз напомнили, что проект этот коммерческий, а не политический. Речь идет о том, чтобы обеспечить стабильные поставки российского газа по наиболее рентабельному маршруту в интересах Москвы и европейских партнеров.

"Если украинская сторона хочет подключится к участию в проекте, то следует вести переговоры с акционерами и другими заинтересованным компаниями", - заключила Захарова, призвав Киев "прекратить истерику".