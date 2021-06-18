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18.06.2021 22:41
Рубрика: В мире

27 рабочих погибли в автокатастрофе в Перу

Текст: Максим Макарычев

Компания Hochschild Mining в пятницу, 18 июня, сообщила, что 27 рабочих погибли и еще 13 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Перу с участием автобуса, которым управлял один из подрядчиков по добыче драгоценных металлов.

Автобус перевозил рабочих с завода Hochschild в Палланкате в город Арекипа, расположенный на юге Перу. "Мы все опустошены этой новостью и уже начали тщательное расследование", - сказал исполнительный директор компании Игнасио Бустаманте.

В Перу автобус с пассажирами упал в ущелье

Ранее сообщалось, что сотрудник компании на руднике Палланката умер в прошлом году из-за обвала горных пород. Проблемы с обеспечением безопасности вызывают серьезную озабоченность среди горняков. В свою очередь горнодобывающие компании в последнее время, сообщает Reuters, испытывают растущее давление со стороны инвесторов и правительств с целью снизить количество смертей на предприятиях.

Члены Международного совета по горному делу и металлам (ICMM) зарегистрировали 44 случая смерти на предприятиях по добыче драгоценных металлов в 2020 году по сравнению с 287 в 2019 году, когда в результате обрушения дамбы в Бразилии погибло 270 человек.

В мире Южная Америка Перу

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