Новости

В Москве мужчина умер в фитнес-клубе 17:47
В России упал спрос на наличную иностранную валюту 17:37
Абрамченко допустила расширение запрета на экспорт древесины 17:30
Володин: Снижение нештрафуемого порога скорости приведет к коррупции 17:20
ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром в истории ФНЛ 17:20
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в субботу 17:16
Генассамблея назначила Гутерриша генcеком ООН на второй срок 17:07
Лидер "Землян" Сергей Скачков назван угрозой безопасности Украины 17:07
Врач объяснила, как вакцины от COVID-19 влияют на репродуктивное здоровье 17:04
В Ростуризме назвали необходимые удобства на пляжах 17:02
Один человек погиб в результате наводнения в Ялте 16:56
Столичные власти разъяснили, как будут работать "бесковидные" рестораны 16:32
Москалькова направит в МИД список осужденных в США россиян для обмена 16:25
Назван основной распространитель "индийского" штамма COVID-19 16:17
СК отправил в суд одно из самых громких дел о "таганской" банде 16:17
Минпромторг: Нехватка автокомпонентов подстегнет спрос на аналоги из РФ 16:13
Собянин: История с коронавирусом начинается заново 16:13
Часы Hublot Big Bang One Click Marc Ferrero Ceramic Blue созданы специально для России 15:52
В РФ предложили повысить возраст покупки газового и сигнального оружия 15:45
Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована с вирусной пневмонией 15:40
Трехминутный фильм из России покажут в Каннах 15:33
Жителю Татарстана предъявили обвинение в истязании жены и детей 15:30
Собянин рассказал, сколько москвичей сделали прививку от COVID-19 15:18
На съезде "ЕР" Путин обозначит ключевые направления деятельности партии 15:16
Путин на Совбезе обсудит результаты встречи с Байденом в Женеве 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
18.06.2021 17:30
Рубрика: Экономика

Абрамченко допустила расширение запрета на экспорт древесины

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу, ФАС и Минприроды провести дополнительный анализ данных по экспорту древесины и продуктов ее обработки для возможного расширения запрета на экспорт. Особое внимание она попросила уделить сделкам по продаже за границу березы, уточнили в аппарате вице-премьера.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Нелегальная заготовка древесины сократилась почти на четверть

Экспорт необработанной древесины хвойных и ценных пород будет запрещен после 1 января 2022 года. Ключевые поправки в Лесной кодекс и другие законы уже приняты, отметила Абрамченко во время рабочей поездки в поселок Забайкальск для проверки готовности автомобильного и железнодорожного пунктов пропуска на погранпереходе "Забайкальск-Маньчжурия".

"Пункт пропуска в Забайкальске - крупнейший пункт в Российской Федерации с точки зрения вывоза круглого леса, пиломатериалов, - подчеркнула вице-премьер. - В этом году меняется таможенно-тарифное регулирование в отношении лесоматериалов, а со следующего года такая категория как 44.03 "Круглый лес" перестанет экспортироваться из Российской Федерации. Для нашей страны круглый, грубообработанный лес - больше не экспортный товар".

Она добавила, что теперь необходимо убрать все лазейки, чтобы никто не смог поставить кругляк под видом пиломатериалов. Для этого в том числе необходимо провести существенную модернизацию пунктов пропуска, заявила Абрамченко. По ее мнению, по другую сторону границы пункты пропуска оборудованы лучше отечественных. Чтобы ускорить процесс оснащения таможенных постов, вице-премьер пообещала дать необходимые поручения отдельным ведомствам.

Экономика ВЭД Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Минздрав назвал сроки иммунитета у переболевших COVID-19
Попова заявила о крайне сложной ситуации с COVID-19 в крупных городах
В Госдуме сообщили о доработке отклоненного Путиным проекта о фейках
В Москве из-за коронавируса введены новые правила плановой медпомощи
Новый законопроект позволит легализовать почти полмиллиона домов и участков
До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени