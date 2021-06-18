Абрамченко допустила расширение запрета на экспорт древесины

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу, ФАС и Минприроды провести дополнительный анализ данных по экспорту древесины и продуктов ее обработки для возможного расширения запрета на экспорт. Особое внимание она попросила уделить сделкам по продаже за границу березы, уточнили в аппарате вице-премьера.

Экспорт необработанной древесины хвойных и ценных пород будет запрещен после 1 января 2022 года. Ключевые поправки в Лесной кодекс и другие законы уже приняты, отметила Абрамченко во время рабочей поездки в поселок Забайкальск для проверки готовности автомобильного и железнодорожного пунктов пропуска на погранпереходе "Забайкальск-Маньчжурия".

"Пункт пропуска в Забайкальске - крупнейший пункт в Российской Федерации с точки зрения вывоза круглого леса, пиломатериалов, - подчеркнула вице-премьер. - В этом году меняется таможенно-тарифное регулирование в отношении лесоматериалов, а со следующего года такая категория как 44.03 "Круглый лес" перестанет экспортироваться из Российской Федерации. Для нашей страны круглый, грубообработанный лес - больше не экспортный товар".

Она добавила, что теперь необходимо убрать все лазейки, чтобы никто не смог поставить кругляк под видом пиломатериалов. Для этого в том числе необходимо провести существенную модернизацию пунктов пропуска, заявила Абрамченко. По ее мнению, по другую сторону границы пункты пропуска оборудованы лучше отечественных. Чтобы ускорить процесс оснащения таможенных постов, вице-премьер пообещала дать необходимые поручения отдельным ведомствам.