Агрегаторы предупредили о растущем спросе на авиабилеты на российский Юг

Спрос на авиабилеты на южные курорты России на июль и август этого года по некоторым направлениям уже вырос в разы по сравнению с 2019 годом, сообщили "РГ" агрегаторы. Но дефицита авиабилетов и заметного роста цен пока не наблюдается.

Спрос на авиабилеты в Анапу на июль и август 2021 года вырос на 50% по сравнению с 2019 годом, рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Объем бронирования авиабилетов в Сочи вырос на 20%, в Симферополь ― на 10%. При этом заметнее всего вырос спрос на перелеты в Анапу из Санкт-Петербурга - сразу на 80% и из Екатеринбурга - на 60%.

По данным сервиса Туту.ру, спрос на авиабилеты из Екатеринбурга в Сочи и Симферополь по сравнению с летом 2019 года вырос в два раза, в Геленджик - в два с половиной раза, в Анапу - в три раза. Из Уфы количество забронированных авиабилетов в Сочи, Симферополь и Анапу выросло более чем в два раза. Также больше чем в два раза по сравнению с 2019 годом забронировано авиабилетов из Самары в Сочи и Симферополь и более, чем в четыре раза - в Анапу.

Схожая динамика спроса на перелеты на юг из Омска и Новосибирска. При этом стоимость перелетов пока заметно не изменилась, отмечают агрегаторы, а в некоторых случаях даже снизилась по сравнению с 2019 годом. Так, по данным OneTwoTrip, средний чек приобретенных авиабилетов в Сочи на август 2021 года составил 7 тысяч рублей на человека в одну сторону, а в 2019 году составлял - 7,7 тысячи рублей. А вот средняя стоимость авиабилетов в Симферополь выросла с 8,7 тысячи рублей в 2019 году до 9,4 тысячи рублей в 2021 году. Те же цифры приводит Туту.ру. По данным агрегатора, самые высокие средние чеки фиксируются в июле.