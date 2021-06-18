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Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована с вирусной пневмонией

Новости
    18.06.2021, 15:40
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

78-летняя советская, российская актриса, певица и педагог Ирина Мирошниченко госпитализирована в Москве.

Как сообщает Mash, народная артистка РФ "пожаловалась сиделке на плохое самочувствие и вместе с ней поехала в больницу на "скорой".

Согласно уточнениям ресурса, у Ирины Петровны "высокая температура и сложности при дыхании", поэтому специалисты - учитывая возраст и ситуацию с ковидом - приняли решение о госпитализации артистки.

Сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести.

Мирошниченко родилась в июле 1942-го в Барнауле. На экранах - с 60-х, дебют - Катя, сестра Кольки в "Я шагаю по Москве".

Ранее сообщалось, что с подозрением на коронавирус госпитализирован актер Игорь Костолевский.

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