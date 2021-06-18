Альберта Тибурци привезла в Москву свои фотографии

Молодой Роман Полански с книгой Роберта Блоха "Психо". Насмешливый Дастин Хоффман. В каком-то творческом порыве Франко Дзеффирелли. Или Энди Уорхол в разных ракурсах - вот культовый художник восседает на кровати с любимой таксой, а вот прогуливается по Вечному городу.

Все это герои удивительно нежных снимков итальянского фотографа Альберты Тибурци, прибывших в столичный "Манеж" на фестиваль "Мода и стиль в фотографии".

Женщина-фотограф - даже сейчас явление не самое распространенное. Про женщин с камерой обычно говорят со снисходительной любезностью: "фотографиня". Но Альберта - совсем другое дело. Она была моделью и актрисой - и буквально ворвалась в профессию, считавшуюся все-таки "мужской". В 1960-е она не сходила с обложек Vogue и Harper"s Bazaar - а уже в 1970-е ведущие издания по всему миру вовсю публиковали ее фотоработы.

Кстати, моделью Тибурци стала случайно. На римской улочке случайно встретилась с человеком из модельного агентства… Так и свои первые фотографии - сделала случайно, не надеясь на успех.

Снимала голливудских звезд, гостивших в Риме.

По приглашению главного редактора журнала Vogue она переехала в Нью-Йорк, где ее ждали контракты с гуру фотографии - Ирвином Пенном, Ричардом Аведоном, Хельмутом Ньютоном.

Первые кадры, снятые нетвердой рукой, безумно понравились Хиро Вакабаяши, который подарил ей свою камеру Minolta. Знаменитый фотограф был приятно поражен настроением снимков и игрой света.

Следуя завету Федерико Феллини, что свет есть основа изобразительного искусства, Тибурци использовала множество зеркал и отражателей.

Никто не снимет женщину так, как женщина. На снимках Альберты женщины такие, какие они есть, - не объект желания, но утонченные богини. Сильные и гордые, когда обнажены. Загадочные, когда одеты в мех или многослойные наряды.

На снимках Альберты женщины такие, какие они есть. Сильные и гордые, когда обнажены

Тибурци всегда сама выставляла свет, сама выбирала моделей.

Открыла для мира высокой моды красавицу Симонетту Джанфеличе, похожую на героинь Боттичелли. Или канадскую модель Дейл Хэддон, которая отстаивала право возрастных моделей соперничать с молодыми.

Есть на выставке и снимок с самой Тибурци - у него своя история. Кадр сделал Джан Паоло Барбьери. "В 1969 году мы вместе отправились в Кению, - вспоминал он. - Она была в купальнике, я предложил ей зайти в воды озера Рудольф, где полно крокодилов, и отважная Альберта - не колеблясь ни минуты - выполнила мою просьбу. Конечно же, мгновенно став для меня настоящей музой".

На снимках Альберты женщины такие, какие они есть. Сильные и гордые, когда обнажены

Кстати

Выставка "Альберта Тибурци. Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х" открыта в ЦВЗ "Манеж" по 28 июля.

А в соседних залах представлено еще четыре любопытных проекта.

Тот, что показывает фотограф и режиссер Ольга Мичи , получил название "Уязвимые?" Это серия снимков о жизни маленьких народов Эфиопии и жителей Чукотки. Так ли страшна цивилизация, которая бесцеремонно вторгается в самые дальние уголки мира?

Модели у Мичи сами выбирали себе антураж. Кто-то снимался в традиционных костюмах, кто-то позировал с автоматом в руке, который выменял на несколько коров. Кто-то не расставался с магнитофоном или смартфоном. Ну, а проект глянцевого редактора Вадима Галаганова и фотографа Дамира Жукенова "Не для всех" - это три новеллы о красоте, на создание которых авторов вдохновило старое голливудское кино. Для этой серии Галаганов специально разработал дизайн головных уборов, которые подчеркивают красоту моделей.

"Зона затопления" Анастасии Самойловой посвящена уже Майами. Город контрастов, которому вечно угрожают страшные ураганы. Те, кто покупает там роскошные виллы, не задумываются: а вдруг однажды - эти урагады сметут весь город?

Зато полного согласия с собой и окружающей природой достигли герои проекта финско-норвежского дуэта Каролин Йорт и Рииты Иконен "Глаза, как блюдца".

Фотографы объехали 15 стран.

Для каждого снимка совместно с героями - преимущественно людьми старшего возраста - они создавали костюмы из природных материалов - мха, веток, камней, трав, ракушек.

Одинокие фигуры в причудливых одеяниях идеально вписаны в окружающий пейзаж. Вышедшие на пенсию рыбаки, водопроводчики, парашютисты, оперные певцы, ученые рассказывают, как наконец обрели свое счастье. Главное, оно все-таки есть, это счастье. Просто не каждому дано увидеть.