Банкам запретят заранее выставлять галочки в договорах

Федеральная нотариальная палата поддержала новый закон, запрещающий банкам заранее выставлять галочки в кредитных договорах с гражданами. Инициатива уже принята Госдумой в трех чтениях и сейчас находится в Совете Федерации.

Соответствующие поправки предлагается внести в Закон "О потребительском кредите (займе)". Кредитору будет запрещено проставлять за заемщика, без его собственноручной подписи, согласие с условиями кредитования.

Как рассказывают законодатели, сегодня банкиры часто выдают людям типовые договоры, в которых заранее пропечатаны галочки в нужных (в первую очередь - нужных самим банкирам) квадратиках. В итоге граждане подписывают договор, даже не подозревая, что некоторые галочки были вовсе не обязательны. Например, вполне можно было обойтись без какой-то дополнительной страховки и лишних выплат. Или отказаться от явно надуманной комиссии, например, за то, что сотрудницы банка будут вам улыбаться. Поэтому человеку стоит не только собственноручно проставлять галочки, но подолгу задумываться над каждым квадратиком: надо ли оно ему?

Нотариусы предлагают посмотреть на проблему шире и в целом задуматься об ограничении упрощенных процедур при совершении каких-то важных юридических шагов. Увы, сегодня граждане привыкли ставить галочки практически не глядя. Электронные технологии к тому располагают. Но в этом и таится опасность: за один клик иногда можно потерять практически все.

Человек должен не просто поставить галочки, но внимательно изучить все пункты договора

"Цифровые технологии, о которых мы часто говорим, привели к возможности крайне простого и моментального совершения юридически значимых действий путем нажатия кнопки или применения электронной подписи. Граждане уже привыкли совершать такие действия автоматически, не читая документа", - сказал президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик. По его словам, люди уже практически приучены постоянно подписывать многостраничные документы, не читая их. Это и согласия на обработку персональных данных в любых сферах, и договоры на обслуживание в автосервисах, поликлиниках, получение кредитов и т.п. При этом граждане привыкли и к тому, что в случае неподписания этих документов в предложенном виде им будет отказано в совершении необходимого им действия. И, кстати, этим часто пользуются мошенники. Так что такое положение пора менять, считает Константин Корсик.