Боб Дилан даст первый стриминговый концерт Shadow Kingdom. Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram. Он сообщил и название программы, и то, где ее можно будет посмотреть.

Эпидемиологическая ситуация ухудшается во всем мире, и музыканты вновь уходят в интернет. Они опять начинают давать только онлайн-концерты, как это уже бывало летом и осенью 2020 года. Но Боб Дилан снова оказался впереди всех, предложив собственное разрешение непростой ситуации в пору COVID-19.

Американский певец и гитарист покажет новую концертную программу Swadow Kingdom. Live-шоу состоится 18 июля 2021 года и будет транслироваться через стриминговый сервис Veeps.

Это будет первое стриминговое выступление Боба Дилана. И - очень необычное: певец, гитарист и автор песен исполнит свои хиты в приватной, домашней обстановке. А также включит в сет-лист композиции, которые, по словам организаторов, "созданы специально для этого события".

Кстати

Shadow Kingdom станет первым концертом Боба Дилана с момента выхода его альбома 2020 года Rough And Rowdy Ways.

Между прочим

В 2022 году в Талсе (штат Оклахома), откроется музей творческого наследия музыканта - The Bob Dylan Center.