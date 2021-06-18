Новости

Оперштаб: В Москве выявлено 9056 новых случаев COVID-19 11:37
В Петербурге семь человек пострадали из-за столкновения автобусов 11:35
В Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 11:28
В Минздраве оценили темпы вакцинации от коронавируса 11:18
Минсельхоз повысил экспортную пошлину на пшеницу 11:15
Вышел трейлер перезапуска "Тома и Джерри" 11:12
Мишустин отсрочил на год требование увеличить объем хранения трафика 11:11
В Приамурье автомобиль с вахтовиками перевернулся при переезде ручья 11:08
Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума 11:07
Боб Дилан даст первый стриминговый концерт Shadow Kingdom 11:06
Фонд кино поддержит фильмы "Мастер и Маргарита" и "Ходжа Насреддин" 11:00
Барам в Москве продлен запрет на работу в ночное время 10:53
Курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года 10:52
Умер знаменитый сербский певец Новица Здравкович 10:51
Власти Москвы заявили о необходимости ревакцинации от коронавируса 10:44
Продажи 5G-смартфонов в России выросли в 30 раз 10:42
В Екатеринбурге "экстрасенс" выманила у клиентки 890 тысяч рублей 10:41
Собянин: Детские площадки и игровые комнаты в столице остаются закрытыми 10:39
Собянин: На концертах и других мероприятиях - не более 1000 человек 10:36
Соцсети могут обязать удалять информацию о самодельном оружии 10:35
АПЛ "Князь Олег" завершила первый этап испытаний 10:35
Столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в Москве COVID-free ресторанов 10:33
Эксперты из России начали работу по оценке ситуации с COVID-19 в Турции 10:29
Жительница Астрахани лишилась дома из-за долгов по кредиту 10:27
Найдены доказательства трех попыток заселения Ямала древним человеком 10:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
18.06.2021 11:06
Рубрика: Культура

Боб Дилан даст первый стриминговый концерт Shadow Kingdom

Текст: Александр Алексеев

Боб Дилан даст первый стриминговый концерт Shadow Kingdom. Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram. Он сообщил и название программы, и то, где ее можно будет посмотреть.

Фото: Paul Labelle
В Москве выступит скрипач и дирижер Пинхас Цукерман

Эпидемиологическая ситуация ухудшается во всем мире, и музыканты вновь уходят в интернет. Они опять начинают давать только онлайн-концерты, как это уже бывало летом и осенью 2020 года. Но Боб Дилан снова оказался впереди всех, предложив собственное разрешение непростой ситуации в пору COVID-19.

Американский певец и гитарист покажет новую концертную программу Swadow Kingdom. Live-шоу состоится 18 июля 2021 года и будет транслироваться через стриминговый сервис Veeps.

Это будет первое стриминговое выступление Боба Дилана. И - очень необычное: певец, гитарист и автор песен исполнит свои хиты в приватной, домашней обстановке. А также включит в сет-лист композиции, которые, по словам организаторов, "созданы специально для этого события".

Кстати

Shadow Kingdom станет первым концертом Боба Дилана с момента выхода его альбома 2020 года Rough And Rowdy Ways.

Между прочим

В 2022 году в Талсе (штат Оклахома), откроется музей творческого наследия музыканта - The Bob Dylan Center.

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
В Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19
В Ялте и горах Крыма выпало до трех месячных норм осадков
Погодные аномалии ожидают ряд регионов страны в ближайшее время
ЦИК в пятницу утвердит порядок голосования на выборах в Госдуму
Что посмотреть на книжном фестивале "Красная площадь"
В Москве начались съемки фильма Николая Лебедева "Нюрнберг"