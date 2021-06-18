Будет ли рубль укрепляться дальше

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Российский рубль в четверг настойчиво боролся за уровень 72 вблизи недавних экстремумов, в то время как против большинства других популярных валют доллар произвел существенное укрепление.

Это стоит считать локальной победой российской валюты, отчасти обеспеченной сильными позициями нефти в течение дня в четверг. Способность нефти избежать гравитации в виде укрепления доллара говорит очень многое о силе позиций покупателей в данном секторе.

Впрочем, рублю сложно опираться на нефть в качестве фактора поддержки, и тут мы в очередной раз призываем обратить внимание, что главной движущей силой валютных курсов становятся действия центробанков. Это движение тем более актуально, что за последние недели центробанки дали свой официальные комментарии на этот счет.

В тройке Европейский ЦБ - ФРС США - Банк России первый занимает наиболее мягкую позицию. На прошлом заседании ЕЦБ обещал сохранить в летние месяцы ускоренные темпы покупки активов на баланс. По большому счету только сейчас мы видим по-настоящему правильную реакцию рынка на эти комментарии, так как участники рынка явно предпочитали сперва услышать позицию ФРС.

В ФРС приблизились к моменту, чтобы обсуждать начало сворачивания поддержки финансовых рынков. Фактически мы даже увидели символическое ужесточение (ФРС подняла на 5 б. п. ставку обратного репо, где наблюдается избыток долларовой ликвидности). Трейдеры на рынках решили смотреть на дела, а не слова Пауэлла, что и вызвало укрепление американской валюты.

Но с позиции монетарной политики российский рубль может дать фору многим валютам, включая развивающиеся и сырьевые. Банк России весьма стремительно повышает процентные ставки. При этом со стороны геополитики мы не увидели повышения рисков после встречи Путина и Байдена. Это означает, что остаются в силе все главные факторы, которые стояли за недавним ростом рубля.

Впрочем, как всегда на валютном рынке, нельзя обойтись без оговорок. Технически рубль проделал большой путь против евро и доллара в 7-8% за предшествующие два месяца. Это делает его уязвимым к краткосрочной коррекции. Это же касается и нефти, которая выглядит неоправданно "горячей" на фоне разворота цен в других сырьевых активах.

Со спекулятивной точки зрения, имеет смысл усиливать продажи евро к рублю все время, пока укрепляется нефть, но избегать ставок на падение доллара от текущих уровней.