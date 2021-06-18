Будет ли рубль укрепляться дальше

Новости

В Магаданской области обнаружили коронавирус в детском лагере 05:11
Роспотребнадзор соберет базу данных о мутациях коронавируса 04:47
Паводок в Забайкалье подтопил жилые дома и разрушил мосты 04:31
Саммит лимузинов: СМИ сравнили Aurus Путина и Cadillac Байдена 04:30
Медведь проник на военную авиабазу на севере Японии 04:28
Фестиваль "Дикая Мята-2021" отменен 03:26
Погодные аномалии ожидают ряд регионов страны в ближайшее время 03:18
Для российских военных разработают смартфоны и цифровую экосистему 02:30
Девять человек пострадали при перестрелке в штате Аризона 02:25
Сегодня выпускники школ сдадут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 01:50
Глава СНБО Украины: Киев не может выполнить Минские соглашения 01:01
Анна Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России 17.06.2021
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух женщин в Новой Москве 17.06.2021
В Афганистане число заболеваний COVID-19 за месяц возросло в 24 раза 17.06.2021
Верховный суд США поддержал закон о доступном здравоохранении 17.06.2021
Компания SpaceX запустила спутник GPS третьего поколения 17.06.2021
ГД: Все студенты, независимо от прививки, получат качественное образование 17.06.2021
Попова определила возраст основной части заболевающих COVID-19 в России 17.06.2021
Актер Андрей Егоров умер на 51-м году жизни 17.06.2021
В Лондоне подали иск к Даунинг-стрит по поводу изоляции 17.06.2021
Захарова назвала идею посольства США по Украине внешним ручным управлением 17.06.2021
Нидерланды предложили бесплатную сельдь в качестве поощрения вакцинированным 17.06.2021
В Москве за ковидные нарушения вновь опечатали Adrenaline Stadium 17.06.2021
В Оренбуржье мэрам запретили премировать самих себя 17.06.2021
Под Владимиром загорелся деревообрабатывающий завод 17.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
18.06.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Будет ли рубль укрепляться дальше

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Российский рубль в четверг настойчиво боролся за уровень 72 вблизи недавних экстремумов, в то время как против большинства других популярных валют доллар произвел существенное укрепление.

Фото: iStock
Аналитики прогнозируют укрепление рубля по итогам переговоров в Женеве

Это стоит считать локальной победой российской валюты, отчасти обеспеченной сильными позициями нефти в течение дня в четверг. Способность нефти избежать гравитации в виде укрепления доллара говорит очень многое о силе позиций покупателей в данном секторе.

Впрочем, рублю сложно опираться на нефть в качестве фактора поддержки, и тут мы в очередной раз призываем обратить внимание, что главной движущей силой валютных курсов становятся действия центробанков. Это движение тем более актуально, что за последние недели центробанки дали свой официальные комментарии на этот счет.

В тройке Европейский ЦБ - ФРС США - Банк России первый занимает наиболее мягкую позицию. На прошлом заседании ЕЦБ обещал сохранить в летние месяцы ускоренные темпы покупки активов на баланс. По большому счету только сейчас мы видим по-настоящему правильную реакцию рынка на эти комментарии, так как участники рынка явно предпочитали сперва услышать позицию ФРС.

В ФРС приблизились к моменту, чтобы обсуждать начало сворачивания поддержки финансовых рынков. Фактически мы даже увидели символическое ужесточение (ФРС подняла на 5 б. п. ставку обратного репо, где наблюдается избыток долларовой ликвидности). Трейдеры на рынках решили смотреть на дела, а не слова Пауэлла, что и вызвало укрепление американской валюты.

Фото: iStock
До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени

Но с позиции монетарной политики российский рубль может дать фору многим валютам, включая развивающиеся и сырьевые. Банк России весьма стремительно повышает процентные ставки. При этом со стороны геополитики мы не увидели повышения рисков после встречи Путина и Байдена. Это означает, что остаются в силе все главные факторы, которые стояли за недавним ростом рубля.

Впрочем, как всегда на валютном рынке, нельзя обойтись без оговорок. Технически рубль проделал большой путь против евро и доллара в 7-8% за предшествующие два месяца. Это делает его уязвимым к краткосрочной коррекции. Это же касается и нефти, которая выглядит неоправданно "горячей" на фоне разворота цен в других сырьевых активах.

Со спекулятивной точки зрения, имеет смысл усиливать продажи евро к рублю все время, пока укрепляется нефть, но избегать ставок на падение доллара от текущих уровней.

Экономика Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
ЦИК в пятницу утвердит порядок голосования на выборах в Госдуму
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается
Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов
Новый законопроект позволит легализовать почти полмиллиона домов и участков
До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени