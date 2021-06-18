Памфилова: ЦИК рекомендует провести выборы в Госдуму 17-19 сентября

Центризбирком с учетом мнения Роспотребнадзора и опросов общественного мнения рекомендует провести выборы в Госдуму и все голосования в сентябре в три дня.

"В целях обеспечения возможности реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ (…) Центральная избирательная комиссия РФ постановляет: Предлагается провести выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 года", - огласила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании проект постановления комиссии.

Она уточнила, что 17 и 18 сентября голосование пройдет с использованием выездного формата в труднодоступных местностях. Голосования на придомовых территориях не будет.