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18.06.2021 14:33
Рубрика: Власть

Памфилова: ЦИК рекомендует провести выборы в Госдуму 17-19 сентября

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком с учетом мнения Роспотребнадзора и опросов общественного мнения рекомендует провести выборы в Госдуму и все голосования в сентябре в три дня.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"В целях обеспечения возможности реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ (…) Центральная избирательная комиссия РФ постановляет: Предлагается провести выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 года", - огласила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании проект постановления комиссии.

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Она уточнила, что 17 и 18 сентября голосование пройдет с использованием выездного формата в труднодоступных местностях. Голосования на придомовых территориях не будет.

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