Центризбирком на заседании в пятницу определил формат предстоящего Единого дня голосования - он будет многодневным. Выборы в Госдуму и в регионах пройдут 17-19 сентября.

Это решение принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и опросов общественного мнения. Кроме того, комиссия утвердила календарный план парламентских выборов - выдвигать кандидатов и списки можно уже сейчас.

"В целях обеспечения возможности реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ (...) Центральная избирательная комиссия РФ постановляет: провести выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 года", - говорится в постановлении комиссии.

"Проанализировав по совокупности все факторы и в первую очередь - санитарно-эпидемиологическую ситуацию, мы пришли к выводу, что оптимальный вариант в данной ситуации это три дня, которые гарантируют безопасность, доступность и удобство для наших избирателей", - пояснила решение глава ЦИК Элла Памфилова и подчеркнула, что от этого выиграет в первую очередь избиратель.

Председатель комиссии отметила, что те граждане, которые в прошлом году опробовали этот формат, еще в прошлом сентябре назвали его удобным. Последние социологические данные ВЦИОМ (см. инфографику) показывают, что тенденция сохраняется.

Три дня голосования гарантируют безопасность, доступность и удобство для избирателей

Кому-то, отметила Памфилова, будет сложнее в условиях трехдневного голосования, в первую очередь - наблюдателям.

"Поэтому мы постараемся создать им максимально благоприятные условия для работы", - сказала она. Глава Центризбиркома подчеркнула, что это важнейший вопрос, поскольку противники длительного голосования утверждают, что оно способствует нарушениям и фальсификациям. "Мы категорически с этим не соглашаемся и берем на себя огромные обязательства сделать все возможное, прописать все процедуры, принять все меры, чтобы развеять все сомнения", - заявила Памфилова.

В дни голосования избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера по местному времени. А 17 и 18 сентября избирателям будут доступны дополнительные формы голосования. Но не все.

От отправки бюллетеней по почте (эта норма есть в законодательстве) ЦИК давно отказался. Не будет и участков на свежем воздухе. "Так полюбившееся многим голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосованием на пеньках", достойно выполнило свою функцию, но сейчас в этом нет никакой необходимости, мы его не будем применять", - сказала Памфилова.

Избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера по местному времени

В первые два дня там, где потребуется, организуют голосование для групп избирателей, которые находятся в труднодоступных местах. Останется и голосование на дому для тех, кто не сможет прийти на свой избирательный участок.

Также на заседании в пятницу Центризбирком утвердил календарный план кампании по выборам в Госдуму. Он содержит восемь разделов и охватывает все этапы - от выдвижения кандидатов до представления финансовых отчетов партиями и кандидатами.

В соответствии с документом, процесс выдвижения уже начался - с 18 июня по 12 июля партии могут утверждать федеральные списки и кандидатов по одномандатным округам, документы для регистрации следует представить не позднее 18.00 4 августа. Решение о регистрации будет приниматься избиркомами в течение десяти дней после приема документов.

Система "Мобильный избиратель" заработает со 2 августа, заявления для голосования на удобном участке можно будет подать в МФЦ, на портале Госуслуг или территориальные комиссии, с 8 сентября к этой работе подключатся и участковые избиркомы. Крайний срок подачи - 13 сентября.

Опросы и прогнозы нельзя будет публиковать начиная с 14 сентября. Предвыборная агитация разрешена с момента выдвижения кандидатов и партий и до нуля часов 17 сентября. А свои предвыборные программы партии и кандидаты должны опубликовать не позднее 29 августа.

Определил ЦИК и крайний срок установления итогов выборов - 4 октября. Речь идет об окончательных результатах, предварительные - комиссия планирует огласить 20 сентября. Официальное опубликование итогов думских выборов состоится не позднее 9 октября.

Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Галина Мисливская