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18.06.2021 19:20
Рубрика: Экономика

Дистанционная торговля выросла в 2 раза за два года

Текст: Ирина Жандарова
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Пандемия коронавируса изменила ландшафт ритейла, ускорив развитие электронной торговли, считают в Минпромторге России. "Рост интернет-торговли составил 100% - то есть прирост в два раза", - сообщил министр промышленности Денис Мантуров в ходе посещения логистического комплекса Ozon в Хоругвино. В денежном выражении дистанционная торговля достигла около 1,5 трлн рублей.

Фото: iStock
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Наиболее быстрорастущими площадками онлайн-продаж стали маркетплейсы, в том числе за счет инвестиций в инфраструктуру - склады и логистику.

Одним из факторов роста онлайн-торговли стали ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Новые антиковидные меры намного мягче по сравнению с локдауном прошлого года, отметил глава Минпромторга. Объекты розничной торговли функционируют в прежнем режиме, для них действуют методические рекомендации Роспотребнадзора. "Соблюдение этих рекомендаций позволяет снизить уровень заболеваемости, не сбавляя оборотов экономики, - отметил министр.- Но наиболее эффективным профилактическим мероприятием в борьбе с коронавирусной инфекцией является вакцинация - она может стать для отраслей экономики альтернативой введению новых, более жестких ограничительных мер или локдаунам".

Многие торговые объекты Москвы и Московской области открыли пункты вакцинации сотрудников на рабочих местах, сообщил Мантуров. Работодатели проводят информационные кампании и специальные программы стимулирования сотрудников: предоставляют дополнительные выходные дни после вакцинации и стимулируют своих сотрудников прививаться лотереями с призами.

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