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18.06.2021 11:27
Рубрика: Власть

Для одной категории россиян предложили установить право на две пенсии

Текст: Ольга Игнатова
Приравнять несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных в годы Второй мировой войны, к участникам Великой Отечественной войны, предлагают в Госдуме.
Фото: Б.Фишман/РИА Новости Фото: Б.Фишман/РИА Новости
Фото: Б.Фишман/РИА Новости

Соответствующий законопроект, разработанный депутатом Сергеем Вострецовым (имеется в распоряжении "РГ"), внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

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"Предлагаемые изменения соответствуют концепции российского законодательства, признающего ветеранами Великой Отечественной войны инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; лиц, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Автор законодательной инициативы напоминает, что узники фашизма перенесли множество страшных испытаний. Сегодня ежемесячные денежные выплаты и меры социальной поддержки оказываются тем бывшим заключенным концлагерей, которые стали инвалидами. Они подпадают под льготы, установленные для инвалидов ВОВ. А если бывшие узники не являются инвалидами, то получают меры соцподдержки как участники ВОВ.

Но на узников фашизма не распространяются требования Указа президента РФ от 7 мая 2008 года об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Также эта категория граждан не имеет право на получение второй пенсии по инвалидности.

Предлагается приравнять бывших узников фашистских концлагерей к участникам ВОВ и предоставить им право на получение двух пенсий (пенсии по старости и пенсии по инвалидности).

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