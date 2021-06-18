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Рубрика: Власть

Для российских военных разработают смартфоны и цифровую экосистему

Текст: Владислав Куликов

Министерство обороны России разрабатывает специальные смартфоны и мобильные приложения, предназначенные для военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента информационных систем военного ведомства генерал-майор Александр Осадчук. Работы ведутся на базе военного технополиса "Эра".

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"В этом направлении у нас идут эксперименты по созданию защищенного телефона, смартфона, я подчеркиваю, который будет работать в различных режимах, в том числе которые позволят обеспечить безопасную связь", - сказал Осадчук на полях международной выставки "Связь-2021". По его словам, которые приводит ТАСС, в технополисе "Эра" уже апробируется проект "Кварц" по созданию цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных.

"Мы пытаемся рассмотреть возможность использования мобильных приложений для решения задач повседневной деятельности", - уточнил он. Также генерал Осадчук отметил, что сейчас разворачивается система "Паспорт", которая обеспечивает доступ военнослужащего к тем данным, которые ему нужны в повседневной жизни. Он добавил, что эта система также создана для оптимизации повседневной деятельности как военнослужащего, так и членов его семьи.

Кроме того, заместитель руководителя департамента рассказал, что все военные комиссариаты в России будут обеспечены доступом как в интернет, так и в защищенный интранет (внутреннюю сеть). По его словам, подключение военкоматов как к сети интернет, так и ко внутреннему защищенному интранету, позволит им получить доступ к необходимым в повседневной работе данным. "В воинских частях мы тоже в этом направлении движемся, многое уже сделано", - отметил генерал.

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