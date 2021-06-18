Египет ужесточил требования к справкам о ПЦР-тесте туристов

Как пояснили в ведомстве, наличие QR-кода даст возможность проверить подлинность документа.

По данным туроператоров, туристов без QR-кода на ПЦР-тесте будут возвращать на родину. Кроме того, нарушителям правил грозит штраф в тысячу долларов.

Документ с результатами ПЦР-теста должен содержать следующую информацию: время и дата тестирования; данные о лаборатории (допускаются только официальные специализированные учреждения, документ должен быть заверен "живой" печатью и содержать QR-код; какой тип образца был взят и какой это тест (RT - PCR). Сама справка должна быть составлена на арабском или английском языках.