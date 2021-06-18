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18.06.2021 12:03
Рубрика: Экономика

Египет ужесточил требования к справкам о ПЦР-тесте туристов

Текст: Василий Кошкин
Египет ужесточил требования к документам пассажиров, прибывающих в аэропорт Каира. С 18 июня справки о ПЦР-тесте должны содержать QR-код, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на министерство здравоохранения и народонаселения Египта.

Как пояснили в ведомстве, наличие QR-кода даст возможность проверить подлинность документа.

Фото: KARIM JAAFAR / AFP
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По данным туроператоров, туристов без QR-кода на ПЦР-тесте будут возвращать на родину. Кроме того, нарушителям правил грозит штраф в тысячу долларов.

Документ с результатами ПЦР-теста должен содержать следующую информацию: время и дата тестирования; данные о лаборатории (допускаются только официальные специализированные учреждения, документ должен быть заверен "живой" печатью и содержать QR-код; какой тип образца был взят и какой это тест (RT - PCR). Сама справка должна быть составлена на арабском или английском языках.

Экономика Туризм В мире Африка Египет Пандемия коронавируса COVID-19

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