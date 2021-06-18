Эксперты из России начали работу по оценке ситуации с COVID-19 в Турции

Группа российских экспертов начала осмотр туристической инфраструктуры на курортах Турции для оценки ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В частности, российские специалисты осмотрели аэропорт Антальи и пункт карантинно-санитарного контроля. Также они протестировали алгоритм при выявлении пассажира с повышенной температурой тела в аэропорту, организацию забора материала, работу лаборатории по ПЦР-тестированию в зоне прилета и несколько отелей разной ценовой категории, сказано в сообщении.

На встрече с представителями сферы здравоохранения Турции члены делегации ознакомились с системой медицинской помощи туристам, статистикой по коронавирусу, оснащением больниц. Делегация возвращается в Россию 18 июня.

Между тем Forbes информирует, ссылаясь на два источника, что оперштаб по борьбе с коронавирусом в России рассматривает вариант возобновления полного авиасообщения с Турцией с 1 июля из-за загруженности российских курортов.