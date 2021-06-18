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18.06.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Эксперты раскрыли рацион футболистов на Евро-2020 и его стоимость

Текст: Татьяна Ткачёва
Меню футбольной команды в период проведения Евро-2020 изучили аналитики "Сбера". Они просчитали рацион игроков при обычном режиме и накануне матчей. Если питаться как футболист, то меню по российским ценам в тренировочную неделю обойдется на 1,6 тысячи рублей дешевле, чем на сборах перед игрой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обычно меню составляет диетолог команды. Он ориентируется на личные особенности спортсменов - рост, вес, процент жира и мышц. Каждый игрок должен ежедневно получать определенное количество белков, жиров и углеводов. В обычное время ему достаточно 3-3,5 тысячи килокалорий, а перед матчами - до 5 тысяч.

Фото: ww.roscosmos.ru
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"Правильный" футболист полностью отказывается от газированных напитков, фастфуда, чипсов и сухариков, продуктов на фритюре и алкоголя. В обычный день положено питаться четыре раза. На завтрак - геркулесовая каша, вареные яйца, хлеб из цельнозерновой муки и сок. На обед футболистам дают суп, мясо с овощами, фрукты и выпечку. Перекус обычно состоит из кисломолочных продуктов, фруктов и выпечки. На ужин - небольшая порция пасты, овощи и фрукты, напитки без сахара.

В среднем по России недельный набор продуктов для такого меню стоит 2,3 тысячи рублей, вычислили в "СберМаркете". Причем различия между ценами в регионах (аналитики брали Санкт-Петербург, Краснодар и Ростов-на-Дону) незначительны. Самый дешевый вариант удалось подобрать в Краснодаре (2 тысячи 221 рубль), самый дорогой - в Петербурге (2 тысячи 329 рублей).

За неделю перед соревновательным матчем тренировок становится больше, их интенсивность повышается. В этот период спортсмен сжигает больше калорий. Поэтому в его рацион добавляют орехи, оливковое и растительное масла, бобовые и жареное мясо - источники белка и жира.

Недельное питание на сборах перед матчем в среднем по стране может уложиться в 3 тысячи 892 рубля. В столице продукты чуть дороже. В южных городах общая сумма вышла на 120-140 рублей меньше средней.

Комментарий

Анна Маркович, терапевт сервиса "СберЗдоровье", инструктор по гонкам с препятствиями, участник спортивных марафонов:

- Период соревнований - максимально трудозатратный в тренировочном цикле спортсмена. Неизбежны микротравмы мышц, нагрузка на сердечно-сосудистую систему, физическое и эмоциональное перенапряжение. Все это провоцирует постоянный выброс гормонов стресса - катехоломинов и кортизола. Они усложняют восстановление после нагрузки, повышая потребность в белке. В таком режиме необходимо обеспечить организму поступление достаточного количества энергии, стараясь сохранить полноценный сон и здоровое питание.

При постоянном стрессе аппетит снижается. Поэтому крайне важно составление разнообразного рациона. Полное исключение "вредной" пищи помогает избежать тяжести в организме и обострения хронических заболеваний, что немаловажно и для спортсменов.

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