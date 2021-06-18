Фильм Get Back о последних годах The Beatles станет мини-сериалом

Кинокомпания Disney объявила, что документальный фильм Питера Джексона The Beatles: Get Back, который должен был выйти в кинопрокат 21 августа 2021 года, станет мини-сериалом из трех частей. Поводом для этого стали пандемия и ограничения количества зрителей в кинотеатрах Европы. А главное, то, что в распоряжении Джексона и его команды оказалось 56 часов неизвестных архивных съемок Beatles.

И талантливый режиссер, конечно, не мог не поделиться со зрителями большой частью этих музыкальных сокровищ.

Впрочем, представитель Disney теперь сообщил, что неизданного материала битлов удалось найти даже больше:

- Питер Джексон перебрал более 60 часов не издававшегося ранее видеоматериала, снятого в январе 1969 года Майклом Линдсей-Хоггом, и более 150 часов ранее недоступных публике аудиозаписей, которые были блестяще восстановлены!

"Джексон - единственный человек за 50 лет, которому был предоставлен доступ к этим частным архивам", - сообщили журналистам в кинокомпании.

В фильм войдут эпизоды с последнего концерта группы, который Beatles дали на крыше офиса своей компании Apple Corps Ltd., интервью Пола Маккартни, Джона Леннона, Ринго Старра и Джорджа Харрисона, а также фрагменты многочасовых кино и фотосъемок, которые Beatles затеяли в начале 1969 года, передав потом весь материал Филу Спектору. Уже тогда из них планировалось смонтировать полнометражный фильм. Но маститому продюсеру "по горячим следам" сделать этого так и не удалось. А затем персональные проблемы во взаимоотношениях музыкантов усилились, компания несла все большие убытки и им стало уже "не до кино"…

На просмотр огромного количества того материала и на восстановление, редактирование его Джексон потратил последние три года.

И в итоге хронометраж фильма решено увеличить. The Beatles: Get Back теперь будет представлен в виде трех отдельных эпизодов. А эти двухчасовые серии будут транслироваться на одном из стриминговых сервисов 25-27 ноября.