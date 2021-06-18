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18.06.2021 07:24
Рубрика: Экономика

Финансист рассказал, почему сейчас надо покупать доллары

Текст: Матвей Линник

Купить валюту на текущих уровнях можно для диверсификации портфеля и хеджирования ряда рисков. Об этом рассказал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпункин.

Фото: Larineb / iStock
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Тем не менее, по словам эксперта, "убегать в валюту" полностью не стоит. "Курс доллар-рубль совсем недавно был около 75-77, а на этой неделе опускался ниже 72. Однако это движение фундаментально оправданно и не говорит о перекупленности рубля", - цитирует финансиста "Прайм".

Карпунин отметил, решение Федеральной резервной системы США (ФРС) пересмотреть прогнозы по времени повышения ставки на более ранние периоды привело к локальному росту индекса доллара, однако эффект может носить краткосрочный характер. "Это не говорит о том, что американская валюта будет слабеть, однако и поводов для ее уверенного укрепления пока не появилось", - добавил аналитик.

По оценкам экспертов, при цене нефти Brent в 65-70 долларов за баррель, к концу года курс доллара может составить 70-72 рубля.

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