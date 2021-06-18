Генассамблея назначила Гутерриша генcеком ООН на второй срок

Генеральная ассамблея ООН на заседании в пятницу, 18 июня, утвердила Антониу Гутерриша генеральным секретарем организации на второй пятилетний срок. Как сообщает ТАСС, об этом на заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН объявил ее председатель Волкан Бозкыр.

"Я имею честь объявить о назначении Антониу Гутерриша генеральным секретарем ООН на второй срок с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года", - заявил Бозкыр. Уточняется, что резолюция о назначении Гутерриша генсеком всемирной организации была принята без голосования всеобщим одобрением.

После объявления о назначении, Гутерриша пригласили в зал и привели к присяге.

Напомним, что португалец Антониу Гутерриш был единственным кандидатом на высший пост в ООН. Совет Безопасности организации по итогам совещания 8 июня рекомендовал продлить на второй срок полномочия действующего генсека.