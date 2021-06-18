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18.06.2021 00:50
Рубрика: Общество

Гидрометцентр пообещал отличный июль

Текст: Ольга Игнатова
Июль на территории России будет либо в пределах климатической нормы, либо теплее обычного, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

По словам синоптика, на европейской территории дневные температуры будут в пределах плюс 20-27 градусов. На юге ожидается жара - 28-33 градуса.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Впрочем, не исключены и периоды похолодания. Так, в Коми и Архангельской области днем температура может опускаться до плюс 11-16 градусов, в средней полосе - днем при похолоданиях не выше плюс 15-20 градусов. а на юге жара может спадать до 21-26 градусов.

Осадков на европейской части страны выпадет в пределах климатической нормы. При этом на севере европейской территории дождей ожидается меньше обычного. Это касается Карелии, Коми, Архангельской области. Мало осадков также будет в Черноземье - в Саратовской области, на севере Волгоградской области. Много дождей будет на юге - в Краснодарском и Ставропольском краях, на побережье Крыма и на Северном Кавказе. Но дожди все-таки летние - они будут носить ливневых характер. Это значит, что они не затяжные.

Теплее нормы погода ожидается на Урале, в Западной Сибири, кроме Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Теплее нормы будут в Иркутской области, Забайкалье, в Хабаровском крае, Приморье, в Якутии, на Камчатке, в Магаданской области, на северо-востоке Чукотки. Например, для юга Урала (Свердловской, Курганской и Челябинской областей) норма июля - 23-28 тепла. На юге Сибири в этом июле днем ожидается в пределах 21-26 градусов, что холоднее нормы.

В Красноярском крае погода в июле будет ниже нормы.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Засушливым июль ожидается на севере Западной Сибири (в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах), на севере Красноярского края, включая и Красноярск. Много дождей на фоне прохладной погоды возможно прольется на юге Западной Сибири. На юге Тюменской области и в Курганской областях, в Забайкалье, на севере Магаданской области тоже дождливо.

В Москве температура по ночам будет держаться в диапазоне плюс 11-16, днем - плюс 22-27 градусов. При похолоданиях ночные температуры могут понижаться до плюс 7-12 градусов, дневные - до плюс 19-22 градусов. Осадки в Москве ожидаются в пределах нормы. Иными словами, по предварительному прогнозу, июль должен оказаться вполне комфортным. Уточненный прогноз на июль будут представлен в конце нынешнего месяца.

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