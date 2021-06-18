Новости

Сегодня выпускники школ сдадут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 01:50
Глава СНБО Украины: Киев не может выполнить Минские соглашения 01:01
Анна Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России 17.06.2021
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух женщин в Новой Москве 17.06.2021
В Афганистане число заболеваний COVID-19 за месяц возросло в 24 раза 17.06.2021
Верховный суд США поддержал закон о доступном здравоохранении 17.06.2021
Компания SpaceX запустила спутник GPS третьего поколения 17.06.2021
ГД: Все студенты, независимо от прививки, получат качественное образование 17.06.2021
Попова определила возраст основной части заболевающих COVID-19 в России 17.06.2021
Актер Андрей Егоров умер на 51-м году жизни 17.06.2021
В Лондоне подали иск к Даунинг-стрит по поводу изоляции 17.06.2021
Захарова назвала идею посольства США по Украине внешним ручным управлением 17.06.2021
Нидерланды предложили бесплатную сельдь в качестве поощрения вакцинированным 17.06.2021
В Москве за ковидные нарушения вновь опечатали Adrenaline Stadium 17.06.2021
В Оренбуржье мэрам запретили премировать самих себя 17.06.2021
Под Владимиром загорелся деревообрабатывающий завод 17.06.2021
Мурашко: "Спутник Лайт" будет запущен в оборот через 1,5 недели 17.06.2021
Рестораторы Москвы предложили мэру эксперимент по COVID-free зонам 17.06.2021
Лавров призвал главу МИД Британии "разгрести завалы" в отношениях 17.06.2021
В Москве количество новых случаев коронавируса впервые превысит 9 тысяч 17.06.2021
Россельхознадзор запретил ввоз кормов и кормовых добавок из Чехии 17.06.2021
В Оренбуржье будут разыгрывать призы среди вакцинированных от COVID-19 17.06.2021
Собянин рассказал о вероятности более жестких ограничений из-за COVID-19 17.06.2021
МИД России: США подрывают стабильность на Балканах 17.06.2021
Серийные поставки МО РФ бронемашин "Тайфун-ВДВ" начнутся в июле 17.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
18.06.2021 01:01
Рубрика: В мире

Глава СНБО Украины: Киев не может выполнить Минские соглашения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов убежден, что Киев не готов выполнять положения Минских соглашений в нынешнем виде.

В Раде предупредили о "падении Киева" из-за провокаций Украины на Донбассе

"Если говорить о Минских соглашениях, то в том виде, в котором они есть, это полный абсурд", - передает ТАСС ответ Данилова на вопрос журналистов о способности Украины выполнять требования Минска.

При этом, по его словам, Киев не хочет отказываться от переговорного процесса и предпочел бы изменить те пункты соглашений, которые считает для себя невыполнимыми.

"Но денонсировать их мы не будем, потому что других нет. Мы будем работать с тем, что есть, и продолжать переговоры", - подчеркнул Данилов.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
ЦИК в пятницу утвердит порядок голосования на выборах в Госдуму
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается
Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов
Иностранные наблюдатели подвели итоги женевского саммита
Венгрия успешно применяет вакцину "Спутник V"