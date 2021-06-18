Глава СНБО Украины: Киев не может выполнить Минские соглашения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов убежден, что Киев не готов выполнять положения Минских соглашений в нынешнем виде.

"Если говорить о Минских соглашениях, то в том виде, в котором они есть, это полный абсурд", - передает ТАСС ответ Данилова на вопрос журналистов о способности Украины выполнять требования Минска.

При этом, по его словам, Киев не хочет отказываться от переговорного процесса и предпочел бы изменить те пункты соглашений, которые считает для себя невыполнимыми.

"Но денонсировать их мы не будем, потому что других нет. Мы будем работать с тем, что есть, и продолжать переговоры", - подчеркнул Данилов.