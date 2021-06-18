Голикова объяснила, когда пройти повторную вакцинацию от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперштаб по борьбе с коронавирусом, рассказала, что ревакцинацию от COVID-19 стоит проводить не ранее, чем спустя год при обычных условиях, или же повторная прививка может потребоваться через полгода.

"В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, то есть эпидемиологического подъема, в котором мы сейчас находимся, - через шесть месяцев" - пояснила она.

По словам Голиковой, сейчас уже свыше 16 миллионов россиян получили полный курс вакцинации, 19,7 миллиона привились первым компонентом. При этом объем вакцинации резко вырос в последние дни.

Вице-премьер в эфире телеканала "Россия-24" призвала россиян вакцинироваться при планировании отпуска за границей, тем более что в ряде стран готовы принимать только граждан, имеющих прививки. Как она сообщила, в ближайшие дни будет восстановлено авиасообщение с девятью странами, включая Турцию.