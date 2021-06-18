Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 26 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 2011, N 49, ст. 7039; 2013, N 27, ст. 3454, 3477; 2014, N 19, ст. 2321; N 30, ст. 4217; N 52, ст. 7536; 2017, N 1, ст. 36; N 31, ст. 4784; 2018, N 1, ст. 60; N 28, ст. 4154; 2019, N 29, ст. 3850; 2020, N 15, ст. 2231) следующие изменения:

1) в статье 71-1:

а) в пункте 1:

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) осуществление в соответствии с положением, утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты;";

дополнить подпунктом 61 следующего содержания:

"61) осуществление в отношении государственных учреждений службы занятости населения контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных и обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением полномочий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 настоящего Закона;";

б) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

"6. Предметом регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты является соблюдение работодателями обязательных требований в области квотирования рабочих мест, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

7. Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".";

2) пункт 7 статьи 181 изложить в следующей редакции:

"7. Федеральный государственный контроль (надзор) за выполнением частным агентством занятости требований аккредитации на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, на который возложены функции по контролю и надзору в сфере труда, занятости, альтернативной гражданской службы. Предметом федерального государственного контроля (надзора) за выполнением частным агентством занятости требований аккредитации на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) является соблюдение частным агентством занятости обязательных требований, установленных пунктами 6 и 8 настоящей статьи. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) за выполнением частным агентством занятости требований аккредитации на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за выполнением частным агентством занятости требований аккредитации на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) утверждается Правительством Российской Федерации. Оценка выполнения частным агентством занятости обязанностей по трудовым договорам, заключенным с работниками в целях направления их по договору о предоставлении труда работников (персонала), осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.".

Статья 2

Внести в Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 24, ст. 2256; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2011, N 25, ст. 3535; 2012, N 31, ст. 4322; 2015, N 29, ст. 4383; 2016, N 27, ст. 4213, 4214; 2017, N 31, ст. 4788; 2018, N 45, ст. 6835; 2019, N 23, ст. 2914; N 49, ст. 6985; N 52, ст. 7796) следующие изменения:

1) в статье 31:

а) часть восьмую признать утратившей силу;

б) в части десятой слова "соответствующим переоформлением лицензии" заменить словами "внесением соответствующих изменений в реестр лицензий на телевизионное вещание, радиовещание на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий на телевизионное вещание, радиовещание";

2) в статье 313:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 313. Внесение изменений в реестр лицензий на телевизионное вещание, радиовещание";

б) в части первой слова "Переоформление лицензии" заменить словами "Внесение изменений в реестр лицензий";

в) в части второй слова "о переоформлении лицензии" заменить словами "о внесении изменений в реестр лицензий на телевизионное вещание, радиовещание";

г) в части третьей первое предложение изложить в следующей редакции: "Внесение сведений о радиочастотах и (или) позиции телеканала или радиоканала в мультиплексе, а также иных параметров наземного эфирного вещания либо спутникового вещания в реестр лицензий на телевизионное вещание, радиовещание в случаях, предусмотренных частями пятой - седьмой статьи 31 настоящего Закона, осуществляется на основании заявления лицензиата о внесении изменений в реестр лицензий на телевизионное вещание, радиовещание.";

д) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"В случае реорганизации лицензиата в форме присоединения к другому юридическому лицу внесение сведений в реестр лицензий на телевизионное вещание, радиовещание осуществляется после оценки соблюдения правопреемником лицензиата ограничений, установленных статьей 191 настоящего Закона. Оценка соответствия правопреемника лицензиата иным лицензионным требованиям не осуществляется. До внесения изменений в реестр лицензий на телевизионное вещание, радиовещание в случае реорганизации лицензиата в форме присоединения к другому юридическому лицу правопреемник лицензиата не вправе осуществлять деятельность по телевизионному вещанию, радиовещанию, предусмотренную лицензией лицензиата.";

3) в статье 314:

а) часть пятую изложить в следующей редакции:

"В случае принятия лицензирующим органом решения о продлении срока действия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание соответствующие изменения должны быть внесены в реестр лицензий на телевизионное вещание, радиовещание. Внесение изменений в реестр лицензий на телевизионное вещание, радиовещание для целей продления срока действия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание осуществляется в течение тридцати дней со дня получения заявления лицензиата о продлении срока действия лицензии.";

б) пункт 1 части седьмой изложить в следующей редакции:

"1) основания для отказа в предоставлении лицензии или во внесении изменений в реестр лицензий на телевизионное вещание, радиовещание, предусмотренные статьей 315 настоящего Закона;";

4) статью 315 изложить в следующей редакции:

"Статья 315. Отказ в предоставлении лицензии или во внесении изменений в реестр лицензий на телевизионное вещание, радиовещание

Основаниями для отказа в предоставлении лицензии или во внесении изменений в реестр лицензий на телевизионное вещание, радиовещание являются:

1) основания, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 7 статьи 14 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

2) несоответствие заявителя требованиям, установленным статьей 191 настоящего Закона.

Во внесении изменений в реестр лицензий на телевизионное вещание, радиовещание может быть отказано по решению лицензирующего органа также в случае непризнания заявителя победителем торгов (конкурса, аукциона), если изменения в реестр лицензий на телевизионное вещание, радиовещание вносятся по результатам торгов (конкурса, аукциона).";

5) статью 316 признать утратившей силу;

6) в статье 318:

а) в части второй:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) программная направленность телеканала, радиоканала (основные тематические направления вещания - информационный, музыкальный, спортивный и подобные направления);";

дополнить пунктами 61 и 62 следующего содержания:

"61) дата начала вещания;

62) срок действия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание, отметка о продлении срока ее действия в случае, предусмотренном статьей 314 настоящего Закона;";

б) дополнить частью третьей следующего содержания:

"Информация из реестра лицензий на телевизионное вещание, радиовещание должна размещаться на сайте лицензирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение одного рабочего дня после дня внесения такой информации в указанный реестр.";

7) в части третьей статьи 321 слово "выдается" заменить словом "предоставляется";

8) в части пятой статьи 54 слова "в результате мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, проводимых должностными лицами уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, в том числе без взаимодействия с распространителем продукции зарубежного периодического печатного издания" заменить словами "при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, в том числе без взаимодействия с контролируемым лицом";

9) в главе VII:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Глава VII. Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации. Ответственность за нарушение законодательства о средствах массовой информации";

б) дополнить статьей 561 следующего содержания:

"Статья 561. Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Предметом федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации является соблюдение учредителями и редакциями средств массовой информации, юридическими лицами, осуществляющими формирование телеканала или радиоканала и его распространение в установленном порядке на основании лицензии на телевизионное вещание, радиовещание на территории Российской Федерации (далее - контролируемые лица), обязательных и лицензионных требований в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания, а также требований в области предоставления обязательного экземпляра документов.

Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации в отношении контролируемых лиц регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (за исключением государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, осуществляемого без взаимодействия с контролируемым лицом).

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации утверждается Правительством Российской Федерации.".

Статья 3

Внести в статью 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2007, N 24, ст. 2830; 2017, N 11, ст. 1536) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 1 после слов "проведения проверок" дополнить словами ", контрольных (надзорных) мероприятий";

2) дополнить пунктом11 следующего содержания:

"11. Требование о проведении контрольного (надзорного) мероприятия направляется в уполномоченные контрольные (надзорные) органы на основании поступивших в органы прокуратуры материалов и обращений, свидетельствующих о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Направление требования о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в отношении одного и того же лица по одним и тем же основаниям не допускается.

Типовая форма требования прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия и порядок его направления устанавливаются приказом Генерального прокурора Российской Федерации.";

3) пункт 4 после слов "проведении проверок" дополнить словами ", контрольных (надзорных) мероприятий".

Статья 4

Внести в Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей" (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 2004, N 52, ст. 5275; 2011, N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 51, ст. 6683; 2018, N 17, ст. 2430; N 31, ст. 4839; 2019, N 12, ст. 1228; N 29, ст. 3858) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) слово "Право" заменить словами "1. Право";

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. В целях реализации права потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей орган государственного надзора осуществляет формирование и ведение открытого и общедоступного государственного информационного ресурса в области защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

2) статью 40 изложить в следующей редакции:

"Статья 40. Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей

1. Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (далее - орган государственного надзора).

2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей являются:

1) соблюдение изготовителями, исполнителями, продавцами, уполномоченными организациями или уполномоченными индивидуальными предпринимателями, импортерами, владельцами агрегаторов обязательных требований, установленных настоящим Законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также актами, составляющими право Евразийского экономического союза, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей;

2) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

3. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей утверждается Правительством Российской Федерации.

5. В положении о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей указываются наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, а также виды продукции, являющиеся объектами федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей.

6. Орган государственного надзора ежегодно готовит государственный доклад о защите прав потребителей в Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7. Орган государственного надзора вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей), а также с заявлениями о ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации, импортера, владельца агрегатора) либо о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя (уполномоченного индивидуального предпринимателя) за грубое (повлекшее смерть или массовые заболевания, отравления людей) нарушение прав потребителей.

8. Орган государственного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть привлечен судом к участию в деле, а также вправе вступать в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей в рамках гражданского или административного судопроизводства.

9. Орган государственного надзора вправе давать разъяснения по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей.

10. Консультирование, профилактический визит, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование могут проводиться федеральными государственными учреждениями, подведомственными органу государственного надзора, в порядке и случаях, установленных положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей.";

3) статью 421 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Орган государственного надзора утверждает методические рекомендации по разработке и реализации региональных и муниципальных программ по защите прав потребителей.".

Статья 5

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 1999, N 7, ст. 879; 2000, N 2, ст. 141; 2001, N 33, ст. 3429; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 17, ст. 1778; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 21, ст. 2527; 2011, N 30, ст. 4570, 4590; N 49, ст. 7042; 2013, N 19, ст. 2312; N 30, ст. 4060, 4061; N 52, ст. 6973; 2014, N 30, ст. 4262; 2015, N 27, ст. 3996; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4212; 2019, N 31, ст. 4431; N 49, ст. 6955; N 52, ст. 7823; 2020, N 24, ст. 3753; 2021, N 18, ст. 3067) следующие изменения:

1) в части первой статьи 3:

а) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16) утверждение положения о федеральном государственном геологическом контроле (надзоре) и осуществление федерального государственного геологического контроля (надзора);";

б) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18) утверждение положения о федеральном государственном горном надзоре и осуществление федерального государственного горного надзора;";

2) пункт 14 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"14) утверждение положения о региональном государственном геологическом контроле (надзоре) и осуществление регионального государственного геологического контроля (надзора);";

3) пункт 5 статьи 5 признать утратившим силу;

4) в части третьей статьи 7 слова "орган государственного горного надзора" заменить словами "орган федерального государственного горного надзора";

5) в статье 24:

а) часть третью изложить в следующей редакции:

"Орган федерального государственного горного надзора в пределах своей компетенции обеспечивает государственное нормативное регулирование вопросов безопасности работ, связанных с пользованием недрами, а также выполняет контрольные (надзорные) функции.";

б) в части шестой слова "органом государственного горного надзора" заменить словами "органом федерального государственного горного надзора";

6) в части пятой статьи 26 слова "органом государственного горного надзора" заменить словами "органом федерального государственного горного надзора";

7) в части второй статьи 31 слова "по согласованию с органами государственного горного надзора" исключить;

8) в части второй статьи 35 слова "государственного надзора" заменить словами "государственного контроля (надзора)";

9) в части первой статьи 36 слова "органами государственного горного надзора" заменить словами "органом федерального государственного горного надзора";

10) статью 37 изложить в следующей редакции:

"Статья 37. Государственный геологический контроль (надзор)

Государственный геологический контроль (надзор) осуществляется посредством:

1) федерального государственного геологического контроля (надзора), осуществляемого:

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (за исключением федерального государственного геологического контроля (надзора), осуществляемого на объектах, подведомственных федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности), в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

на объектах, подведомственных федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности, - подразделением указанного федерального органа исполнительной власти;

2) регионального государственного геологического контроля (надзора), осуществляемого уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Предметом государственного геологического контроля (надзора) являются:

1) для федерального государственного геологического контроля (надзора) в отношении участков недр, за исключением участков недр местного значения, - соблюдение организациями и гражданами обязательных требований в области использования и охраны недр, установленных настоящим Законом, Водным кодексом Российской Федерации (в части требований к охране подземных водных объектов), Налоговым кодексом Российской Федерации (в части нормативов потерь при добыче полезных ископаемых и подземных водных объектов) и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также требований, содержащихся в лицензиях на пользование недрами и иных разрешительных документах, предусмотренных указанными нормативными правовыми актами;

2) для регионального государственного геологического контроля (надзора) в отношении участков недр местного значения - соблюдение организациями и гражданами обязательных требований в области использования и охраны недр, установленных настоящим Законом, Водным кодексом Российской Федерации (в части требований к охране подземных водных объектов), Налоговым кодексом Российской Федерации (в части нормативов потерь при добыче полезных ископаемых и подземных водных объектов) и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, принятыми ими в пределах полномочий по регулированию отношений в области использования и охраны недр на своих территориях, а также требований, содержащихся в лицензиях на пользование недрами и иных разрешительных документах, предусмотренных указанными нормативными правовыми актами.

Перечень разрешительных документов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых проводится в рамках государственного геологического контроля (надзора), указывается в положении о федеральном государственном геологическом контроле (надзоре) и положении о региональном государственном геологическом контроле (надзоре).

Организация и осуществление государственного геологического контроля (надзора) регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", а в случаях, указанных в абзаце третьем пункта 1 части первой настоящей статьи, - нормативным правовым актом соответствующего федерального органа исполнительной власти, принимаемым по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов.";

11) статью 38 изложить в следующей редакции:

"Статья 38. Федеральный государственный горный надзор

Федеральный государственный горный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Предметом федерального государственного горного надзора являются:

1) соблюдение пользователями недр или лицами, осуществляющими работы на участках недр, предоставленных в пользование пользователям недр, обязательных требований, предусмотренных настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, на объектах, не отнесенных к опасным производственным объектам в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

2) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

В положении о федеральном государственном горном надзоре указываются наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного горного надзора, а также виды продукции, являющиеся объектами федерального государственного горного надзора.

Организация и осуществление федерального государственного горного надзора регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

При осуществлении федерального государственного горного надзора проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

1) выездные проверки;

2) документарные проверки.

При осуществлении федерального государственного горного надзора плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Оценка соблюдения обязательных требований, установленных настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами на опасных производственных объектах, осуществляется в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.".

Статья 6

Внести в Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 17, ст. 888; Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6227; 2011, N 27, ст. 3880; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, N 1, ст. 87; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 50, ст. 7562; 2019, N 31, ст. 4469; N 52, ст. 7796) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) абзац первый части второй после слов "и (в случае, если имеется) отчество," дополнить словами "номер телефона и адрес электронной почты,";

б) в части шестой слова "получившему лицензию" заменить словами "которому предоставлена лицензия";

в) в части седьмой:

пункт 2 признать утратившим силу;

пункт 4 после слов "ведение реестров лицензий" дополнить словами ", в том числе внесение изменений в реестры лицензий,";

г) в части восьмой слово "переоформления" заменить словами "внесения изменений в реестры";

2) в части третьей статьи 112:

а) пункт 2 признать утратившим силу;

б) пункт 4 после слов "ведение реестров лицензий" дополнить словами ", в том числе внесение изменений в реестры лицензий,";

3) в части первой статьи 113:

а) пункт 1 после слов "место его нахождения," дополнить словами "номер телефона и адрес электронной почты юридического лица,";

б) пункт 3 признать утратившим силу;

4) в статье 114:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 114. Внесение изменений в реестр лицензий на осуществление частной охранной деятельности на основании заявления лицензиата о внесении изменений в реестр лицензий";

б) абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

"Внесение изменений в реестр лицензий на осуществление частной охранной деятельности на основании заявления лицензиата о внесении изменений в реестр лицензий осуществляется в случае:";

в) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Внесение изменений в реестр лицензий на осуществление частной охранной деятельности производится в порядке, предусмотренном для предоставления лицензии, в срок не более тридцати дней.";

5) часть восьмую статьи 20 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) если в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере частной охранной деятельности, или его территориальный орган поступило заявление о продлении срока действия лицензии на осуществление частной детективной деятельности, лицензии на осуществление частной охранной деятельности или о внесении изменений в реестр лицензий.".

Статья 7

Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 19, ст. 683) дополнить статьей 14 следующего содержания:

"Статья 14. Особенности осуществления отдельных видов регионального государственного контроля (надзора) в городе Москве

Органы исполнительной власти города Москвы наряду с предусмотренными иными федеральными законами видами регионального государственного контроля (надзора) и отдельными видами федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которых переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляют:

региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований к содержанию особых объектов нежилого фонда;

региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и рационального использования городских почв;

региональный государственный контроль (надзор) за выполнением требований к защите зеленых насаждений.

Предметом регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований к содержанию особых объектов нежилого фонда является соблюдение собственниками, иными законными владельцами зданий, эксплуатирующими организациями требований к надежности и безопасности содержания особых объектов. Под особыми объектами нежилого фонда понимаются нежилые здания гражданского назначения и их части с большепролетными конструкциями покрытий (с пролетом 18 и более метров), нежилые высотные здания и их части (высотой 75 и более метров), в том числе предназначенные для массового пребывания граждан.

Предметом регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и рационального использования городских почв является соблюдение обязательных требований, установленных федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы, в отношении городских почв в границах земельных участков любой формы собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Предметом регионального государственного контроля (надзора) за выполнением требований к защите зеленых насаждений является соблюдение норм, правил и требований, установленных нормативными правовыми актами города Москвы, в отношении зеленых насаждений в границах земельных участков любой формы собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Виды регионального государственного контроля (надзора), указанные в настоящей статье, осуществляются уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы в соответствии с утверждаемыми высшим исполнительным органом государственной власти города Москвы положениями о соответствующих видах регионального государственного контроля (надзора).

Организация и осуществление видов регионального государственного контроля (надзора), указанных в настоящей статье, регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".".

Статья 8

Внести в статью 22 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4973-I "О зерне" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 22, ст. 799; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 59) следующие изменения:

1) часть вторую изложить в следующей редакции:

"Предметом федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна является соблюдение товаропроизводителями требований к обеспечению качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна и связанных с ними требований к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при закупках зерна для государственных нужд, при закладке и хранении зерна в составе государственного резерва, при транспортировке, при ввозе зерна и продуктов переработки зерна в Российскую Федерацию, а также при вывозе зерна и продуктов переработки зерна из Российской Федерации (в части соблюдения обязательных требований, предъявляемых к зерну и продуктам переработки зерна при осуществлении экспортных операций), а также соблюдение требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании". Перечень продуктов переработки зерна, в отношении которых осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, определяется положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, утверждаемым Правительством Российской Федерации.";

2) дополнить новой частью третьей следующего содержания:

"В положении о федеральном государственном контроле (надзоре) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна указываются наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, а также виды продукции, являющиеся объектами федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.";

3) части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой.

Статья 9

Внести в Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 30, ст. 3805; 2009, N 1, ст. 17, 21; 2010, N 50, ст. 6614; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 29, ст. 4339, 4359, 4369; 2016, N 27, ст. 4160; 2018, N 18, ст. 2571; N 53, ст. 8450; 2019, N 52, ст. 7765; 2020, N 17, ст. 2725; N 29, ст. 4504) следующие изменения:

1) в абзаце шестом части второй статьи 1 слово "надзора" заменить словами "контроля (надзора)";

2) статью 21 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Установление и оценка применения содержащихся в ветеринарных правилах обязательных требований осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".";

3) в пункте 6 статьи 31 слово "надзора" заменить словами "контроля (надзора)";

4) в разделе II:

а) в наименовании слова ", ведомственная ветеринарно-санитарная и производственная ветеринарная службы" исключить;

б) в статье 5:

в абзаце четвертом пункта 2 слова ", а также ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба" исключить;

в пункте 22 слово "надзора" заменить словами "контроля (надзора)";

5) в разделе III:

а) в наименовании слова "и ведомственный ветеринарно-санитарный надзор" заменить словами "контроль (надзор)";

б) в статье 8:

в наименовании слово "надзор" заменить словами "контроль (надзор)";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор) осуществляется:

1) федеральным органом исполнительной власти в области ветеринарного надзора в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

2) уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации в пределах компетенции и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;

3) на объектах федеральных органов исполнительной власти в сфере обороны, внутренних дел, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, исполнения наказаний, государственной охраны и в области обеспечения безопасности, на объектах, занимаемых войсками национальной гвардии Российской Федерации, - ветеринарными (ветеринарно-санитарными) службами указанных федеральных органов исполнительной власти, подразделениями территориальных органов указанных федеральных органов исполнительной власти и соответствующих органов управления, а также их подведомственными организациями.";

дополнить пунктами 11-13 следующего содержания:

"11. Предметом федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) являются:

1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в области ветеринарии, установленных международными договорами Российской Федерации в сфере ветеринарии, актами, составляющими право Евразийского экономического союза, настоящим Законом, Федеральным законом от 5 июля 1996 года N 86-ФЗ "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

при осуществлении профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установлении и отмене на территории Российской Федерации карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных;

при оформлении ветеринарных сопроводительных документов;

при назначении и проведении ветеринарно-санитарной экспертизы;

при осуществлении мероприятий по обеспечению ветеринарной безопасности в отношении уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них продукции;

при идентификации и учете животных;

при проведении регионализации, эпизоотического зонирования, определении зоосанитарного статуса;

при разведении, выращивании, содержании, перемещении (в том числе перевозке и перегоне), обороте и убое животных;

при производстве, перемещении, переработке, хранении, реализации и (или) обороте подконтрольных товаров;

при перемещении, хранении, переработке, утилизации биологических отходов (трупов животных и птиц, абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов, других отходов, непригодных в пищу людям и на корм животным);

2) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

12. В положении о федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре) указываются наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного ветеринарного контроля (надзора), а также виды продукции, являющиеся объектами федерального государственного ветеринарного контроля (надзора).

13. Организация и осуществление федерального государственного ветеринарного контроля (надзора), за исключением федерального государственного ветеринарного контроля (надзора), осуществляемого в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", а в случаях, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, - нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, принимаемыми по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии.";

в абзаце первом пункта 2 первое предложение исключить;

пункты 21 и 22 признать утратившими силу;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении граждан при осуществлении федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) не проводятся.";

в) в статье 9:

в наименовании слово "надзор" заменить словами "контроль (надзор)";

в абзаце первом части первой слово "надзор" заменить словами "контроль (надзор)";

в части пятой слово "надзор" заменить словами "контроль (надзор)", слово "надзора" заменить словами "контроля (надзора)";

в части шестой слово "надзор" заменить словами "контроль (надзор)", слово "надзора" заменить словами "контроля (надзора)";

6) в части второй статьи 12 слово "надзор" заменить словами "контроль (надзор)";

7) в части шестой статьи 13 слово "надзор" заменить словами "контроль (надзор)";

8) в статье 14:

а) в части четвертой слова "федерального государственного ветеринарного надзора" заменить словами "федерального государственного ветеринарного контроля (надзора)";

б) в части шестой слова "федерального государственного ветеринарного надзора" заменить словами "федерального государственного ветеринарного контроля (надзора)";

в) в части седьмой слова "федеральный государственный ветеринарный надзор" заменить словами "федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)";

г) в части восьмой:

в абзаце первом слова "федерального государственного ветеринарного надзора" заменить словами "федерального государственного ветеринарного контроля (надзора)";

в абзаце третьем слова "федерального государственного ветеринарного надзора" заменить словами "федерального государственного ветеринарного контроля (надзора)";

в абзаце пятом слова "федерального государственного ветеринарного надзора" заменить словами "федерального государственного ветеринарного контроля (надзора)";

д) в части девятой слова "Федеральный государственный ветеринарный надзор" заменить словами "Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)", слова "федеральный государственный ветеринарный надзор" заменить словами "федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)";

е) в части десятой:

в абзаце первом слова "федерального государственного ветеринарного надзора" заменить словами "федерального государственного ветеринарного контроля (надзора)";

в абзаце третьем слова "федерального государственного ветеринарного надзора" заменить словами "федерального государственного ветеринарного контроля (надзора)";

в абзаце четвертом слова "федерального государственного ветеринарного надзора" заменить словами "федерального государственного ветеринарного контроля (надзора)";

ж) в части двенадцатой слова "федерального государственного ветеринарного надзора" заменить словами "федерального государственного ветеринарного контроля (надзора)".

Статья 10

Пункт 2 статьи 31 Закона Российской Федерации от 20 августа 1993 года N 5663-I "О космической деятельности" (Российская газета, 1993, 6 октября; Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 11, ст. 1581) дополнить абзацем следующего содержания:

"Данные, получаемые с государственных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, могут быть использованы при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности), осуществляемом в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".".

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3648; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 50, ст. 5284; 2010, N 31, ст. 4192; 2011, N 1, ст. 24, 54; 2012, N 14, ст. 1549; 2013, N 7, ст. 610; N 27, ст. 3450; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 10, ст. 1408; N 18, ст. 2622; 2016, N 1, ст. 68; N 7, ст. 919; N 26, ст. 3887; 2018, N 32, ст. 5113; 2019, N 27, ст. 3524; 2020, N 14, ст. 2028) следующие изменения:

1) подпункт "п" статьи 10 изложить в следующей редакции:

"п) утверждает положение о федеральном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, порядок государственного надзора за реализацией органами государственной власти полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;";

2) подпункт "с" пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"с) утверждают положение о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, порядок государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;";

3) статью 27 изложить в следующей редакции:

"Статья 27. Государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1. Государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется посредством:

а) федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

б) регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляемого уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. Предметом государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются:

а) для федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - соблюдение организациями и гражданами, эксплуатирующими потенциально опасные объекты и (или) критически важные объекты, государственными корпорациями, создающими в установленном порядке функциональные подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организациями и гражданами, если указанные организации (их структурные подразделения) и граждане или находящиеся в их ведении организации и структурные подразделения этих организаций включены (входят) в установленном порядке в состав сил и органов управления функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) для регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - соблюдение организациями и гражданами, за исключением организаций и граждан, деятельность которых подлежит федеральному государственному надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3. Организация и осуществление государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Государственный надзор за реализацией федеральными органами исполнительной власти полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

5. Государственный надзор за реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, на основании положений Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

6. Государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании положений Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в соответствии с порядками, утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.".

Статья 12

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 44, ст. 4537; 2007, N 43, ст. 5084; 2009, N 29, ст. 3635; N 45, ст. 5265; 2010, N 30, ст. 4004; 2011, N 1, ст. 54; N 30, ст. 4590; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1092; 2015, N 18, ст. 2621; N 29, ст. 4360; 2016, N 1, ст. 68; N 15, ст. 2066; N 22, ст. 3089; 2017, N 22, ст. 3069; 2019, N 30, ст. 4134; 2020, N 50, ст. 8600) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в абзаце четвертом слова "требования пожарной безопасности" заменить словами "обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности)";

б) абзац двенадцатый признать утратившим силу;

в) в абзаце тринадцатом слова "ведомственный пожарный надзор" заменить словами "ведомственный пожарный контроль";

2) статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6. Федеральный государственный пожарный надзор

Федеральный государственный пожарный надзор осуществляется:

органами государственного пожарного надзора, находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в том числе государственными учреждениями указанного федерального органа исполнительной власти;

на объектах федеральных органов исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, на объектах, занимаемых войсками национальной гвардии Российской Федерации, - подразделениями указанных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и соответствующих органов управления, а также их государственными учреждениями.

Координацию деятельности органов государственного пожарного надзора в федеральных органах исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, к ведению которых относятся вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, осуществляет заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, - главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору.

Предметом федерального государственного пожарного надзора являются:

соблюдение организациями и гражданами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми организации и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности;

соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

В положении о федеральном государственном пожарном надзоре указываются наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного пожарного надзора, а также виды продукции, являющиеся объектами федерального государственного пожарного надзора.

Оценка соблюдения требований пожарной безопасности, а также требований, предусмотренных абзацем третьим части третьей настоящей статьи, в лесах, на опасных производственных объектах ведения подземных горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, при эксплуатации автомобильных, воздушных, морских, речных и железнодорожных транспортных средств, а также плавающих морских и речных средств и сооружений осуществляется в рамках федерального государственного лесного контроля (надзора), федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, федерального государственного контроля (надзора) в области железнодорожного транспорта, федерального государственного контроля (надзора) в области гражданской авиации.

В случае, если при строительстве или реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, оценка соблюдения требований пожарной безопасности осуществляется в рамках государственного строительного надзора уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. При строительстве или реконструкции объектов федеральных ядерных организаций оценка соблюдения требований пожарной безопасности осуществляется в рамках федерального государственного строительного надзора Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Органы федерального государственного пожарного надзора осуществляют профилактику пожаров в форме профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в порядке, установленном Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Организация и осуществление федерального государственного пожарного надзора регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", а в случаях, указанных в абзаце третьем части первой настоящей статьи, - нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, принимаемыми по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Должностные лица уполномоченных на осуществление федерального государственного пожарного надзора органов и учреждений наряду с правами, установленными Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", имеют право вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения о разработке и реализации мер пожарной безопасности и выполнении требований законодательства о пожарной безопасности, введении (отмене) особого противопожарного режима на соответствующей территории.

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре утверждается Правительством Российской Федерации.

Государственный надзор за реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Наряду с основаниями, установленными Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", основанием для проведения внеплановых проверок в отношении органов местного самоуправления в части обеспечения ими первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, является наличие решения органа государственной власти об установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима.

Перечень органов государственного пожарного надзора и их должностных лиц, осуществляющих государственный надзор за реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности, утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.";

3) статью 61 изложить в следующей редакции:

"Статья 61. Права должностных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, при рассмотрении сообщений по фактам пожаров

Должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, при рассмотрении находящихся в производстве дел об административных правонарушениях по фактам пожаров, а также в связи с проверкой сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, связанных с пожарами, вправе:

вызывать при осуществлении мероприятий по проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, а также об административных правонарушениях, связанных с пожарами, в органы государственного пожарного надзора должностных лиц организаций и граждан, получать от указанных лиц необходимые объяснения, справки, документы и их копии;

требовать предъявления документов, удостоверяющих личность граждан, если имеются основания подозревать их в совершении преступления, связанного с пожаром, либо если имеется повод для возбуждения в отношении данных граждан дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности;

запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу от организаций, в том числе медицинских, граждан, органов государственной власти и органов местного самоуправления сведения, объяснения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, погибших в результате происшествий, связанных с пожарами, и (или) поступивших в медицинские учреждения с ожогами и телесными повреждениями, полученными в результате происшествий, связанных с пожарами, за исключением случаев, если федеральным законом установлен специальный порядок получения такой информации;

вызывать граждан по находящимся в производстве органов государственного пожарного надзора делам и материалам о пожарах, получать от них необходимые объяснения, справки, документы и их копии;

беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения посещать организации, знакомиться с необходимыми документами и материалами, имеющими отношение к производству по делам об административных правонарушениях, проверке заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, связанных с пожарами;

требовать от граждан (групп граждан) покинуть зону пожара, место происшествия, связанного с пожаром, если это необходимо для документирования обстоятельств происшествия, преступления, административного правонарушения, сохранения следов происшествия, преступления, административного правонарушения, а также в целях обеспечения безопасности граждан.";

4) часть четвертую статьи 12 признать утратившей силу;

5) в абзаце девятнадцатом части первой статьи 16 слово "надзора" заменить словом "контроля";

6) в статье 25:

а) в части второй слова "и (или) пожарно-технического минимума" заменить словами ", дополнительным профессиональным программам";

б) в части третьей слова ", мерам пожарной безопасности, а также требования к содержанию программ дополнительного профессионального образования (программ пожарно-технического минимума)" заменить словами "по программам противопожарного инструктажа, а также требования к содержанию указанных программ";

в) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Дополнительное профессиональное образование в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам, определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.".

Статья 13

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 1, ст. 2; 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 23, ст. 2774; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 49, ст. 6928) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

"1) федеральный государственный контроль (надзор) за учетом, комплектованием, хранением, использованием и обеспечением сохранности относящихся к национальному библиотечному фонду обязательного федерального экземпляра документов и книжных памятников;";

2) главу IV дополнить статьей 151 следующего содержания:

"Статья 151. Федеральный государственный контроль (надзор) за учетом, комплектованием, хранением, использованием и обеспечением сохранности относящихся к национальному библиотечному фонду обязательного федерального экземпляра документов и книжных памятников

1. Федеральный государственный контроль (надзор) за учетом, комплектованием, хранением, использованием и обеспечением сохранности относящихся к национальному библиотечному фонду обязательного федерального экземпляра документов и книжных памятников (далее - федеральный государственный контроль (надзор) осуществляется федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) является соблюдение обязательных требований к учету, комплектованию, хранению, использованию и обеспечению сохранности относящихся к национальному библиотечному фонду обязательного федерального экземпляра документов и книжных памятников, установленных законодательством о библиотечном деле, лицами, в собственности, оперативном управлении, на хранении которых находятся относящиеся к национальному библиотечному фонду обязательный федеральный экземпляр документов и книжные памятники.

3. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".".

Статья 14

Внести в Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 49, ст. 7043; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 52, ст. 6971; 2014, N 11, ст. 1092; N 42, ст. 5615; 2018, N 32, ст. 5114, 5133) следующие изменения:

1) в части второй статьи 4 слова "государственного надзора" заменить словами "государственного контроля (надзора)";

2) в подпункте "ж" пункта 2 статьи 9 слова "государственного надзора" заменить словами "государственного контроля (надзора)";

3) статью 33 изложить в следующей редакции:

"Статья 33. Государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий

1. Государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляются посредством:

а) федерального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации:

федеральными государственными бюджетными учреждениями - в отношении управляемых ими особо охраняемых природных территорий федерального значения и их охранных зон;

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, - на особо охраняемых природных территориях федерального значения и в границах их охранных зон, которые не находятся под управлением федеральных государственных бюджетных учреждений;

б) регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации:

государственными бюджетными учреждениями - в отношении управляемых ими особо охраняемых природных территорий регионального значения и их охранных зон;

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - на особо охраняемых природных территориях регионального значения и в границах их охранных зон, которые не находятся под управлением государственных бюджетных учреждений;

в) муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, осуществляемого уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с положениями, утверждаемыми представительными органами муниципальных образований.

2. Предметом государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий являются:

а) для федерального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий - соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами на особо охраняемых природных территориях федерального значения и в границах их охранных зон обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, касающихся:

режима особо охраняемой природной территории;

особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий;

режима охранных зон особо охраняемых природных территорий;

б) для регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий - соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами на особо охраняемых природных территориях регионального значения и в границах их охранных зон обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, касающихся:

режима особо охраняемой природной территории;

особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий;

режима охранных зон особо охраняемых природных территорий;

в) для муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий - соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами на особо охраняемых природных территориях местного значения обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, касающихся:

режима особо охраняемой природной территории;

особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий;

режима охранных зон особо охраняемых природных территорий.

3. Должностные лица, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий наряду с правами, установленными Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в пределах установленной компетенции имеют право:

а) запрашивать в целях проверки у граждан, находящихся на особо охраняемых природных территориях и в границах охранных зон государственных природных заповедников и национальных парков, разрешение на право пребывания на указанных особо охраняемых природных территориях и в границах охранных зон указанных государственных природных заповедников и национальных парков;

б) производить в границах охраняемых природных территорий и их охранных зон досмотр транспортных средств, личных вещей граждан.

4. Должностные лица, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, наряду с решениями, принимаемыми в процессе и по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий, установленными Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в пределах установленной компетенции имеют право:

а) изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные средства и соответствующие документы;

б) направлять в соответствующие органы местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки по фактам размещения объекта капитального строительства на земельном участке в границах особо охраняемой природной территории, ее функциональной зоны или охранной зоны, режим особой охраны которых не допускает размещение объекта капитального строительства;

в) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу государственных природных заповедников и национальных парков средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам и объектам государственных природных заповедников и национальных парков вследствие нарушений установленного режима государственных природных заповедников и национальных парков;

г) задерживать в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, и доставлять указанных граждан в правоохранительные органы.

5. Организация и осуществление государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".";

4) в статье 34:

а) в наименовании слово "надзор" заменить словами "контроль (надзор)";

б) пункты 1 - 3 признать утратившими силу;

в) в пункте 4 слова "Государственные инспектора в области охраны окружающей среды" заменить словами "Должностные лица органов и государственных учреждений, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, являющиеся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды,";

г) в абзаце втором пункта 61 слова "государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий федерального значения и являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды" заменить словами "федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий";

д) в пункте 8 слова "государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий и их охранных зон" заменить словами "государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий";

5) пункт 2 статьи 35 признать утратившим силу.

Статья 15

Внести в Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1462; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 1, ст. 21; N 17, ст. 1933; 2008, N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17; N 11, ст. 1261; N 30, ст. 3735; 2011, N 30, ст. 4590; 2016, N 27, ст. 4160; 2018, N 27, ст. 3947; N 32, ст. 5114; 2020, N 17, ст. 2725; N 52, ст. 8601) следующие изменения:

1) абзац девятый статьи 5 изложить в следующей редакции:

"осуществление на особо охраняемых природных территориях федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания;";

2) статью 16 изложить в следующей редакции:

"Статья 16. Федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания

Федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания (далее - государственный надзор) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению государственного надзора согласно их компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Государственный надзор на особо охраняемых природных территориях федерального значения, управление которыми осуществляется федеральными государственными бюджетными учреждениями, осуществляется указанными учреждениями.

Предметом государственного надзора является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Организация и осуществление государственного надзора регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Положение о государственном надзоре утверждается Правительством Российской Федерации.";

3) в абзаце втором части третьей статьи 161 слова "федеральный государственный надзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к водным биологическим ресурсам," заменить словами "федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания";

4) в части четвертой статьи 20 слова "федеральному государственному надзору и" исключить;

5) в части первой статьи 21 слово "федеральному" исключить;

6) в части пятой статьи 22 слово "федеральному" исключить;

7) в статье 31:

а) в наименовании слово "федеральному" исключить;

б) в абзаце первом части первой слово "федеральному" исключить;

в) в части второй слово "федеральному" исключить;

г) в части третьей слово "федеральному" исключить;

д) в части пятой слово "федеральному" исключить;

е) в части шестой слово "федеральному" исключить;

8) в статье 32:

а) в наименовании слово "федеральному" исключить;

б) слово "федеральному" исключить.

Статья 16

Внести в Федеральный закон от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 34, ст. 3426; 2002, N 1, ст. 2; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 52, ст. 6236; 2011, N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; 2015, N 41, ст. 5629) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) в пункте 1 слова "и контроля деятельности" заменить словами "и государственного контроля (надзора) за деятельностью";

б) в пункте 3 слова "в порядке, установленном законодательством Российской Федерации" заменить словами "и государственный контроль (надзор) в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации";

2) статью 7 изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Государственный контроль (надзор) в сферах естественной монополии и согласование действий, которые совершаются с участием или в отношении субъектов естественных монополий

1. В целях проведения эффективной государственной политики в сферах деятельности субъектов естественных монополий органы регулирования естественных монополий осуществляют государственный контроль (надзор) за действиями, которые совершаются с участием или в отношении субъектов естественных монополий и которые могут иметь результатом ущемление интересов потребителей товара, в отношении которого применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, либо сдерживание экономически оправданного перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка.

2. Органы регулирования естественных монополий осуществляют в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, согласование:

любых сделок, в результате которых субъект естественной монополии, у которого доход от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий превышает один процент общего объема его дохода, приобретает право собственности на основные средства или право пользования основными средствами, не предназначенными для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, если балансовая стоимость таких основных средств превышает 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу;

инвестиций субъекта естественной монополии, у которого доход от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий превышает один процент общего объема его дохода, в производство (реализацию) товаров, в отношении которых не применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом и которые составляют более 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу;

продажи, сдачи в аренду или иной сделки, в результате которой хозяйствующий субъект приобретает право собственности либо владения и (или) пользования частью основных средств субъекта естественной монополии, предназначенных для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом если балансовая стоимость таких основных средств превышает 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу и если в результате такого приобретения доход хозяйствующего субъекта от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий составит более одного процента общего объема его дохода.

3. Для совершения действий, указанных в абзацах втором - четвертом пункта 2 настоящей статьи, субъект естественной монополии обязан представить в соответствующий орган регулирования естественной монополии ходатайство о даче согласия на совершение таких действий и сообщить информацию, необходимую для принятия решения.

Требования к содержанию такой информации и форме ее представления, порядок рассмотрения ходатайства определяются правилами, утверждаемыми соответствующим органом регулирования естественной монополии.

Орган регулирования естественной монополии вправе отказать в удовлетворении ходатайства по основаниям, установленным правилами рассмотрения ходатайств, если заявленные в нем действия могут привести к отрицательным последствиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, а также в случаях, если заявителем не представлены все необходимые документы либо при их рассмотрении обнаружено, что содержащаяся в них информация, имеющая существенное значение для принятия решения, является недостоверной.

Орган регулирования естественной монополии в срок не позднее 30 дней со дня получения ходатайства сообщает заявителю в письменной форме о своем решении - о согласии или об отказе. Отказ должен быть мотивирован.

В случае, если для принятия решения необходима дополнительная информация, орган регулирования естественной монополии вправе запросить ее у заявителя и увеличить срок рассмотрения ходатайства на 30 дней при условии, что такой запрос вместе с уведомлением о продлении срока рассмотрения ходатайства направлен заявителю не позднее чем в течение 15 дней со дня его получения.

Если в пятнадцатидневный срок со дня истечения срока рассмотрения ходатайства ответ органа регулирования естественной монополии не будет получен либо в удовлетворении ходатайства будет отказано по мотивам, которые заявитель сочтет незаконными, заявитель вправе обратиться в суд за защитой своих прав.

4. Государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий осуществляется посредством:

федерального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий, который осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий, который осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

5. Предметом федерального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий является соблюдение субъектами естественных монополий обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, требований к установлению и (или) применению цен (тарифов), регулируемых на уровне федеральных органов исполнительной власти, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при государственном регулировании цен (тарифов), раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий.

Предметом регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий является соблюдение субъектами естественных монополий обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, требований к установлению и (или) применению цен (тарифов), регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при государственном регулировании цен (тарифов), раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий.

6. Организация и осуществление государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

7. Правительство Российской Федерации устанавливает общие требования к осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий.

8. Государственный контроль за реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сферах естественных монополий осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, который должен предусматривать в том числе предмет осуществления указанного контроля.";

3) пункт 3 статьи 81 признать утратившим силу;

4) в статье 10:

а) в абзаце втором слова "и контроль" заменить словами "и контроль (надзор)";

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"осуществляют государственный контроль (надзор) за деятельностью субъектов естественных монополий в сферах естественных монополий;";

5) пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

"1. Исполнение решений (предписаний) органа регулирования естественных монополий осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".";

6) статью 25 изложить в следующей редакции:

"Статья 25. Порядок обжалования решений (предписаний) органов регулирования естественных монополий

1. Обжалование решений (предписаний) органов регулирования естественных монополий субъектами естественных монополий (их руководителями) осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

2. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления (их должностные лица), потребители, общественные организации потребителей, их ассоциации и союзы, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительными полностью или частично решений (предписаний) органов регулирования естественных монополий в случае несоответствия их настоящему Федеральному закону.

3. Подача заявления в суд приостанавливает исполнение решения (предписания) органа регулирования естественных монополий, вынесенного по результатам рассмотрения дела о нарушении настоящего Федерального закона, на время его рассмотрения в суде до дня вступления решения суда в законную силу.".

Статья 17

Внести в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2001, N 53, ст. 5022; 2002, N 30, ст. 3026; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3113; 2006, N 1, ст. 20; 2007, N 1, ст. 11; N 31, ст. 3994; N 49, ст. 6063; 2009, N 52, ст. 6450; 2011, N 30, ст. 4566; 2012, N 53, ст. 7584; 2013, N 30, ст. 4065; 2015, N 1, ст. 43, 47; N 27, ст. 3973; 2016, N 26, ст. 3871; N 27, ст. 4193, 4194; 2017, N 31, ст. 4827; 2018, N 1, ст. 17; N 31, ст. 4861; N 49, ст. 7520; 2019, N 30, ст. 4132; N 52, ст. 7799; 2020, N 24, ст. 3740; N 52, ст. 8582; 2021, N 18, ст. 3069) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.";

2) пункт 1 статьи 7 признать утратившим силу;

3) в абзаце седьмом пункта 61 статьи 8 слова "обследование (проверку)" заменить словами "выездную оценку";

4) абзац четвертый пункта 6 статьи 14 признать утратившим силу;

5) в статье 141:

а) в пункте 6 слова "внеплановой выездной проверки, проведенной в соответствии со статьей 233 настоящего Федерального закона," заменить словами "выездной оценки";

б) абзац третий пункта 9 признать утратившим силу;

6) в подпункте 10 пункта 31 статьи 20 слова "обследование лицензиата на соответствие" заменить словами "контрольное (надзорное) мероприятие, выездную оценку соответствия лицензиата";

7) статьи 23-232 изложить в следующей редакции:

"Статья 23. Федеральный государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

1. Федеральный государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (далее - федеральный орган государственного надзора).

2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции являются:

1) соблюдение лицензионных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицами, имеющими лицензии на осуществление видов деятельности по производству и (или) обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также деятельности по производству, поставкам, хранению и розничной продаже произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции (за исключением лицензионных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания);

2) соблюдение обязательных требований в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции к производству, закупке (в том числе импорту), поставкам (в том числе экспорту), хранению и (или) перевозкам этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленных международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации (за исключением обязательных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области защиты прав потребителей);

3) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

4) соблюдение обязательных требований, установленных статьями 8, 102-12, 14 и 26 настоящего Федерального закона, к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (в целях выявления и пресечения незаконных производства, закупки (в том числе импорта), поставок (в том числе экспорта), хранения, перевозок и (или) перемещения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

3. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции утверждается Правительством Российской Федерации.

5. В положении о федеральном государственном контроле (надзоре) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции указываются наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также виды продукции, являющиеся объектами федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

6. При осуществлении плановых контрольных (надзорных) мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в отношении лиц, имеющих лицензии на осуществление видов деятельности по производству и (или) обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, оценка соблюдения лицензионных требований не проводится.

Статья 231. Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

1. Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - региональный орган государственного надзора).

2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции являются:

1) соблюдение организациями лицензионных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионных требований к производству, поставкам, хранению и розничной продаже произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции);

2) соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 настоящего Федерального закона, обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, обязательных требований к фиксации в единой государственной автоматизированной информационной системе сведений об обороте алкогольной продукции лицами, осуществляющими ее розничную продажу, за исключением обязательных требований, установленных техническими регламентами;

3) соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами обязательных требований к декларированию объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, объема собранного винограда для производства винодельческой продукции.

3. Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

5. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Статья 232. Проведение оценки соответствия обязательным требованиям в рамках предоставления государственных услуг

1. В рамках предоставления федеральным органом государственного надзора государственных услуг, предусмотренных пунктом 61 статьи 8, пунктом 6 статьи 14, статьей 141, статьей 19 (в части лицензирования), абзацем вторым пункта 5 статьи 20 настоящего Федерального закона, проводится оценка соответствия заявителя обязательным требованиям.

2. В рамках предоставления органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации государственной услуги, предусмотренной статьей 19 (в части лицензирования) настоящего Федерального закона, проводится оценка соответствия заявителя лицензионным требованиям и (или) обязательным требованиям.

3. Оценка, указанная в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, проводится посредством оценки сведений, содержащихся в представленных заявителем заявлении и (или) документах, без выезда к заявителю и (или) при непосредственном выезде к заявителю.

4. Порядок, предмет и сроки проведения оценки, указанной в пунктах 1-3 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

8) статью 233 признать утратившей силу.

Статья 18

Статью 151 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2017, N 24, ст. 3485) изложить в следующей редакции:

"Статья 151. Оценка соблюдения обязательных требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг

Соблюдение требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, изданных в целях обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, обеспечивается посредством осуществления:

1) федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

2) федерального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;

3) федерального государственного контроля (надзора) в области железнодорожного транспорта;

4) федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;

5) федерального государственного контроля (надзора) в области гражданской авиации;

6) федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта;

7) федерального государственного контроля (надзора) в области связи;

8) федерального государственного контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности;

9) федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств;

10) федерального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия, в том числе в рамках переданных субъектам Российской Федерации соответствующих полномочий Российской Федерации;

11) регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;

12) регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси;

13) регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия;

14) регионального государственного жилищного контроля (надзора);

15) экспертизы проектной документации и государственного строительного контроля (надзора) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;

16) муниципального контроля в сфере благоустройства.".

Статья 19

Внести в Федеральный закон от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 49, ст. 4694; 2001, N 33, ст. 3429; 2003, N 17, ст. 1557; N 46, ст. 4444; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 45, ст. 4640; 2007, N 50, ст. 6246; 2008, N 29, ст. 3420; N 49, ст. 5748; 2009, N 52, ст. 6440; 2011, N 30, ст. 4590; 2013, N 9, ст. 874; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 18, ст. 2630) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) в пункте 7 слова "государственный надзор" заменить словами "государственный контроль (надзор)";

б) в пункте 22 слова "государственного экологического надзора" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора)";

2) статью 32 изложить в следующей редакции:

"Статья 32. Оценка соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды на континентальном шельфе

Оценка соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды на континентальном шельфе, установленных международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.";

3) статью 48 признать утратившей силу.

Статья 20

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 1, ст. 21; 2011, N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4590, 4596; 2015, N 29, ст. 4359; N 48, ст. 6723; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4229; 2017, N 52, ст. 7921) следующие изменения:

1) абзац тринадцатый статьи 5 изложить в следующей редакции:

"осуществления контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения.";

2) абзац девятый пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"организация и осуществление контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения;";

3) главу V изложить в следующей редакции:

"Глава V. Контроль (надзор) в области безопасности дорожного движении

Статья 30. Контроль (надзор) в области безопасности дорожного движения

1. Контроль (надзор) в области безопасности дорожного движения осуществляется посредством:

федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения;

надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения

2. Контроль (надзор) в области безопасности дорожного движения осуществляется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Президентом Российской Федерации.

3. Предметом федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения являются:

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения, Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 года (ДОПОГ), актами, составляющими право Евразийского экономического союза, обязательных требований в области безопасности дорожного движения:

к содержанию дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и линий городского наземного электрического транспорта, влияющих на безопасность дорожного движения;

к проведению строительных работ (за исключением требований, соблюдение которых проверяется при осуществлении государственного строительного надзора), ремонтных и иных работ, осуществлению деятельности, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения;

к установке и эксплуатации технических средств организации дорожного движения и иных элементов обустройства автомобильных дорог;

к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации транспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования, а также к изменению конструкции зарегистрированных в установленном порядке автомототранспортных средств и прицепов к ним;

к перевозкам пассажиров и грузов, эксплуатации транспортных средств (за исключением обязательных требований, соблюдение которых отнесено к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве и не связано с совершением дорожно-транспортного происшествия, повлекшего причинение вреда жизни и (или) здоровью человека);

соблюдение операторами технического осмотра обязательных требований к проведению технического осмотра транспортных средств, установленных правилами проведения технического осмотра транспортных средств;

соблюдение специализированными организациями, участвующими в государственной регистрации транспортных средств, обязательных требований к таким организациям, установленных Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и порядком государственной регистрации транспортных средств;

соблюдение изготовителями государственных регистрационных знаков транспортных средств обязательных требований к изготовлению государственных регистрационных знаков транспортных средств, установленных Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", порядком изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств и правилами учета, хранения и выдачи государственных регистрационных знаков транспортных средств;

соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании". В положении о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасности дорожного движения указываются наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с указанным Федеральным законом, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения, а также виды продукции, являющиеся объектами федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения.

4. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

5. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасности дорожного движения утверждается Правительством Российской Федерации.

6. Надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Порядок осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

8. Надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба, осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти согласно их компетенции в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в том числе в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).

10. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения в части соблюдения операторами технического осмотра правил проведения технического осмотра транспортных средств, установленных Правительством Российской Федерации, внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся до 1 января 2022 года.

11. В рамках федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения может осуществляться постоянный рейд в соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

12. Порядок осуществления постоянного рейда устанавливается положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасности дорожного движения, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

13. Государственный контроль (надзор) за реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, их должностными лицами полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения и соблюдением требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, осуществляется уполномоченным Президентом Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации.".

Статья 21

Внести в Федеральный закон от 9 января 1996 года N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 141; 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 30, ст. 4590) следующие изменения:

1) абзац десятый статьи 5 признать утратившим силу;

2) в наименовании главы III слова "Государственный надзор" заменить словами "Оценка соблюдения обязательных требований";

3) статью 101 изложить в следующей редакции:

"Статья 101. Оценка соблюдения обязательных требований в области обеспечения радиационной безопасности

Оценка соблюдения обязательных требований в области обеспечения радиационной безопасности осуществляется в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) и федерального государственного надзора в области использования атомной энергии.".

Статья 22

Внести в Федеральный закон от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 22, ст. 2591; 2016, N 27, ст. 4290) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) в части первой слова "государственный контроль в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации," заменить словами "федеральный государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации";

б) в части второй слова "государственный контроль в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации," заменить словами "региональный государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации";

2) главу II дополнить статьей 122 следующего содержания:

"Статья 122. Государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации

Государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации осуществляется посредством:

федерального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации, осуществляемого федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации, осуществляемого уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на который возложено государственное регулирование в области культуры, в соответствии с положением, утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Предметом федерального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации является соблюдение юридическими лицами, за исключением государственных музеев, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, и гражданами, в собственности, оперативном управлении или пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации обязательных требований к обеспечению хранения, изучения, комплектования, учета и использования музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части и состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации.

Предметом регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации является соблюдение государственными музеями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, в собственности, оперативном управлении или пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами обязательных требований к обеспечению хранения, изучения, комплектования, учета и использования музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации.

Организация и осуществление государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".";

3) статьи 17 и 23 признать утратившими силу.

Статья 23

Внести в Федеральный закон от 5 июля 1996 года N 86-ФЗ "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 28, ст. 3348; 2000, N 29, ст. 3005; 2009, N 1, ст. 21; 2010, N 41, ст. 5191; 2016, N 27, ст. 4291) следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый статьи 2 признать утратившим силу;

2) абзац восьмой части первой статьи 5 признать утратившим силу;

3) в статье 7:

а) в части десятой слова "и контроль за выпуском таких организмов в окружающую среду осуществляются" заменить словом "осуществляется";

б) часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:

"Оценка соблюдения обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в рамках федерального государственного санитарно- эпидемиологического контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, федерального государственного ветеринарного контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства.";

в) часть тринадцатую признать утратившей силу.

Статья 24

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2012, N 19, ст. 2281; 2018, N 7, ст. 976; 2019, N 49, ст. 6978; 2021, N 17, ст. 2879) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) в части первой слова "порядок осуществления контроля за деятельностью указанных организаций," исключить;

б) в части семнадцатой:

в абзаце третьем слова "государственного надзора" заменить словами "государственного контроля (надзора)";

в) в абзаце пятом слова "государственного надзора" заменить словами "государственного контроля (надзора)";

2) в главе VIII1:

а) в наименовании слово "надзор" заменить словами "контроль (надзор)";

б) статью 191 изложить в следующей редакции:

"Статья 191. Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Предметом федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма является соблюдение туроператорами и объединением туроператоров в сфере выездного туризма обязательных требований в сфере туристской деятельности, установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, за исключением обязательных требований, установленных в области защиты прав потребителей.

Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма утверждается Правительством Российской Федерации.

При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.";

в) дополнить статьями 192 и 193 следующего содержания:

"Статья 192. Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Предметом федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, является соблюдение такими организациями обязательных требований к классификации гостиниц, классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей, а также обязательных требований к таким организациям, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, утверждается Правительством Российской Федерации.

При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Статья 193. Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью организаций, включенных в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью организаций, включенных в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Предметом федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, включенных в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, является соблюдение организациями, включенными в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, обязательных требований к аттестации инструкторов-проводников, а также обязательных требований к таким организациям, установленных настоящим Федеральным законом.

Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, включенных в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью организаций, включенных в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, утверждается Правительством Российской Федерации.

При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, включенных в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.".

Статья 25

Внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2011, N 1, ст. 10; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4160; 2017, N 50, ст. 7562) следующие изменения:

1) статью 91 дополнить частью второй следующего содержания:

"Не допускается осуществление иностранными юридическими лицами лицензируемых видов деятельности, указанных в части первой настоящей статьи.";

2) статью 28 изложить в следующей редакции:

"Статья 28. Контроль за оборотом оружия

Контроль за оборотом гражданского и служебного оружия на территории Российской Федерации осуществляют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, его территориальные органы и органы, уполномоченные Правительством Российской Федерации выдавать лицензии на производство гражданского и служебного оружия, а также уполномоченные органы государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к гражданскому и служебному оружию, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и законодательством Российской Федерации о стандартизации. В рамках контроля за оборотом гражданского и служебного оружия на территории Российской Федерации не проводится проверка соблюдения лицензионных требований лицензиатами, осуществляющими лицензируемый вид деятельности, указанный в пункте 9 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". Проверка соблюдения указанных лицензионных требований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Проверка федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, соблюдения лицензионных требований в части выполнения работ (услуг), лицензирование которых осуществляется указанным федеральным органом, проводится в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Предметом контроля за оборотом оружия является соблюдение юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации, регулирующего правоотношения в сфере оборота оружия.

Контроль за оборотом оружия, имеющегося на вооружении государственных военизированных организаций, осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Порядок осуществления федерального государственного контроля за оборотом оружия определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.

Должностные лица органов, уполномоченных осуществлять контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, имеют право:

1) производить осмотр оружия в местах его производства, торговли им, его хранения и уничтожения, ношения, использования, сертификации, проведения испытаний, а также в служебных помещениях органов, уполномоченных осуществлять контроль за его оборотом;

2) безвозмездно изымать и уничтожать в установленном порядке оружие, запрещенное к обороту на территории Российской Федерации, за исключением оружия, приобретенного до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и находящегося у владельцев на законных основаниях;

3) требовать от юридических лиц и граждан представления оружия для осмотра, документов или копий, письменной или устной информации, необходимых для выполнения контрольных функций;

4) при выявлении нарушений установленных правил давать обязательные для исполнения гражданами Российской Федерации и должностными лицами предписания об устранении этих нарушений;

5) обращаться в суд с заявлениями об аннулировании выданных ими в соответствии с настоящим Федеральным законом лицензии и (или) разрешения, о принудительном отчуждении оружия и патронов к нему, изымать указанные лицензию и (или) разрешение, оружие и патроны к нему, а также принимать иные предусмотренные законодательством Российской Федерации меры.

Юридические лица и граждане, располагающие сведениями об обстоятельствах, являющихся основаниями для изъятия оружия, патронов к нему и (или) аннулирования лицензий на приобретение оружия и (или) разрешений на хранение, хранение и ношение или хранение и использование оружия и патронов к нему, обязаны предоставлять такие сведения органам, уполномоченным на осуществление федерального государственного контроля за оборотом оружия, по их требованию.

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих контроль за оборотом оружия, обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами, к которым такие требования предъявлены.

Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих контроль за оборотом оружия, либо воспрепятствование их законной деятельности, связанной с осуществлением указанного контроля, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

В ходе федерального государственного контроля за оборотом оружия проводятся следующие мероприятия:

1) проверка лиц в целях установления оснований для предоставления им права либо лишения их права владения оружием;

2) оценка соблюдения владельцами оружия законодательства Российской Федерации в области оборота оружия;

3) проверка у владельцев оружия действительности документов, предоставляющих им право на владение оружием, и соответствия таких документов фактическим данным об оружии, для подтверждения права на владение которым они выданы;

4) осмотр оружия и патронов к нему на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области оборота оружия;

5) проверка мест, в которых осуществляется оборот оружия или предусматривается осуществление оборота оружия, на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области оборота оружия;

6) учет, в том числе с использованием информационных систем, лиц, которым предоставлено право на владение оружием, а также лиц, обратившихся за предоставлением им такого права;

7) регистрация и учет оружия и патронов к нему;

8) изъятие оружия и патронов к нему, а также документов, предоставляющих право на владение оружием, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области оборота оружия;

9) аннулирование документов, предоставляющих право на владение оружием;

10) выявление и пресечение правонарушений в области оборота оружия;

11) выдача документов (за исключением лицензий и разрешений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, выдаваемых в рамках предоставления государственных услуг), предоставляющих право на совершение определенных действий в сфере оборота оружия, в пределах компетенции органа, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля за оборотом оружия.

Мероприятия федерального государственного контроля за оборотом оружия осуществляются на основании предъявления должностным лицом служебного удостоверения, подтверждающего его принадлежность к органу, уполномоченному на осуществление такого контроля.

Планы проведения проверок в рамках федерального государственного контроля за оборотом оружия не составляются и их реестр не ведется. Издание распорядительного документа органа, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля за оборотом оружия, для осуществления мероприятий по контролю за оборотом оружия не требуется.

Сведения о проведенных в рамках федерального государственного контроля за оборотом оружия проверках и результатах проведения таких проверок учитываются в информационных системах органов, уполномоченных на их проведение.

Порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, его территориальных органов и органов внутренних дел по вопросам, отнесенным к их компетенции в сфере оборота оружия, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.".

Статья 26

Внести в Воздушный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1383; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 13, ст. 1078; 2006, N 30, ст. 3290; 2007, N 50, ст. 6245; 2011, N 7, ст. 901; N 30, ст. 4590; 2014, N 42, ст. 5615; 2016, N 1, ст. 82; N 27, ст. 4160; 2018, N 1, ст. 75; N 32, ст. 5105; 2020, N 14, ст. 2018) следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 1 статьи 71 слова ", обеспечения государственного контроля (надзора) в области использования воздушного пространства" исключить;

2) в пункте 1 статьи 12 слова "организация и проведение государственного контроля (надзора) в области использования воздушного пространства," исключить;

3) подпункт 5 пункта 1 статьи 14 признать утратившим силу;

4) статью 181 признать утратившей силу;

5) в главе IV:

а) в наименовании слова "Государственный надзор" заменить словами "Федеральный государственный контроль (надзор)";

б) статью 28 изложить в следующей редакции:

"Статья 28. Федеральный государственный контроль (надзор) в области гражданской авиации

1. Федеральный государственный контроль (надзор) в области гражданской авиации осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) в области гражданской авиации являются:

1) соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении деятельности в области гражданской авиации:

требований к подготовке и выполнению полетов, эксплуатации гражданских воздушных судов и их допуску к полетам;

требований к использованию воздушного пространства и обеспечению полетов воздушных судов;

требований к воздушным перевозкам пассажиров, багажа, грузов и почты;

требований к воздушным перевозкам опасных грузов;

требований к обязательному страхованию ответственности, предусмотренному воздушным законодательством Российской Федерации;

требований к выполнению авиационных работ;

обязательных требований к содержанию программ подготовки авиационного персонала гражданской авиации;

порядка подготовки членов экипажа гражданского воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов, диспетчеров управления воздушным движением;

требований в отношении документации гражданского воздушного судна, наличие которой на борту гражданского воздушного судна установлено воздушным законодательством Российской Федерации;

требований, установленных пунктом 3 статьи 8 настоящего Кодекса, за исключением документов, выданных юридическим лицам, осуществляющим разработку и изготовление воздушных судов и другой авиационной техники;

обязательных требований пожарной безопасности;

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;

2) соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении деятельности в области гражданской авиации условий, содержащихся в следующих разрешительных документах:

сертификаты, выданные в соответствии с пунктом 1 статьи 8 и со статьями 36 и 37 настоящего Кодекса;

документы, выданные в соответствии с пунктом 3 статьи 8 настоящего Кодекса;

свидетельства, выданные в соответствии с пунктом 1 статьи 53 настоящего Кодекса;

3) соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении деятельности в области гражданской авиации требований документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации, в том числе:

программ подготовки, предусмотренных пунктом 4 статьи 54 настоящего Кодекса;

документации гражданского воздушного судна, утвержденной разработчиком гражданского воздушного судна, предусмотренной пунктом 1 статьи 371 настоящего Кодекса.

3. Порядок возмещения свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям, привлекаемым органом государственного надзора в области гражданской авиации к участию в надзорных мероприятиях, расходов, понесенных ими в связи с участием в надзорных мероприятиях, устанавливается Правительством Российской Федерации в положении о федеральном государственном контроле (надзоре) в области гражданской авиации.

4. К документам и материалам, характеризующим деятельность контролируемых лиц, а также состояние контролируемых сооружений, оборудования и транспортных средств, относятся в том числе материалы фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационные базы и банки данных, технические средства и иные носители информации.

5. В рамках федерального государственного контроля (надзора) в области гражданской авиации осуществляется постоянный рейд в соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

6. Порядок осуществления постоянного рейда устанавливается положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области гражданской авиации, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

7. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области гражданской авиации регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".";

6) статью 84 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Оценка соблюдения обязательных требований авиационной безопасности осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности.".

Статья 27

Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 52, ст. 5498; 2009, N 52, ст. 6450; 2010, N 30, ст. 4002; N 31, ст. 4195; 2011, N 30, ст. 4590, 4591, 4596; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3478; 2015, N 29, ст. 4359; 2016, N 27, ст. 4216; 2018, N 31, ст. 4860; 2020, N 50, ст. 8074) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"Установление и оценка применения содержащихся в федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности обязательных требований осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".";

2) в статье 5:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Уполномоченный Правительством Российской Федерации орган государственного регулирования промышленной безопасности осуществляет:

функции по выработке и реализации государственной политики в области промышленной безопасности;

функции по нормативно-правовому регулированию в области промышленной безопасности;

разрешительные, контрольные и надзорные функции в области промышленной безопасности, за исключением функций, указанных в пункте 2 настоящей статьи.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Федеральные органы исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний:

осуществляют на объектах (в организациях), подведомственных им, специальные разрешительные, контрольные и надзорные функции в области промышленной безопасности;

согласовывают принимаемые ими нормативные правовые акты в области промышленной безопасности, а также координируют свою деятельность в указанной области с органом государственного регулирования промышленной безопасности.";

3) в абзаце шестом пункта 1 статьи 9 слова "законодательством Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" заменить словами "Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";

4) статью 16 изложить в следующей редакции:

"Статья 16. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

1. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляется:

а) уполномоченным Правительством Российской Федерации органом государственного регулирования промышленной безопасности;

б) на объектах (в организациях), подведомственных федеральным органам исполнительной власти, указанным в пункте 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, - подразделениями этих федеральных органов исполнительной власти.

2. Предметом федерального государственного надзора в области промышленной безопасности являются:

а) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности в области промышленной безопасности обязательных требований в области промышленной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

требований к безопасному ведению работ, в том числе требований, связанных с пользованием недрами, на опасных производственных объектах;

требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов, применяемых на них технических устройств, а также зданий и сооружений на опасных производственных объектах;

требований обоснования безопасности опасного производственного объекта в случае, если деятельность в области промышленной безопасности осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями с применением такого обоснования безопасности;

требований, включая требования пожарной безопасности, для ведения подземных горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения на опасных производственных объектах;

лицензионных требований к деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I - III классов опасности;

б) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

3. В положении о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности указываются наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, а также виды продукции, являющиеся объектами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

4. Организация и осуществление федерального государственного надзора в области промышленной безопасности регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", а в случаях, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящей статьи, нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, принимаемыми по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации органом государственного регулирования промышленной безопасности. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, в случаях, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящей статьи, не применяются положения пунктов 5 - 11 настоящей статьи.

5. При осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности проводятся следующие профилактические мероприятия:

а) информирование;

б) обобщение правоприменительной практики;

в) объявление предостережений;

г) меры стимулирования добросовестности, предусматривающие оценку соответствия организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, критериям добросовестности за пять лет;

д) консультирование.

6. Положение о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности утверждается Правительством Российской Федерации.

7. При осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

а) выездные проверки;

б) документарные проверки.

8. Для федерального государственного надзора в области промышленной безопасности устанавливаются следующие особенности применения системы оценки и управления рисками при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

а) в отношении опасных производственных объектов I или II класса опасности проведение плановых выездных проверок осуществляется не чаще одного раза в год;

б) в отношении опасных производственных объектов III класса опасности проведение плановых выездных проверок осуществляется не чаще одного раза в три года;

в) в отношении опасных производственных объектов IV класса опасности плановые выездные проверки не проводятся.

9. При организации проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий учитываются результаты оценки добросовестности контролируемых лиц.

10. На опасных производственных объектах I класса опасности устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора) в соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

11. Порядок осуществления постоянного государственного контроля (надзора) устанавливается положением о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности.";

5) статью 161 изложить в следующей редакции:

"Статья 161. Обеспечение соблюдения обязательных требований при проектировании, строительстве, реконструкции опасных производственных объектов

Соблюдение обязательных требований при проектировании, строительстве, реконструкции опасных производственных объектов обеспечивается посредством осуществления экспертизы проектной документации и государственного строительного надзора в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.".

Статья 28

Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3589; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498; 2011, N 30, ст. 4590, 4591; 2013, N 9, ст. 874; N 52, ст. 7010; 2016, N 27, ст. 4188; 2018, N 31, ст. 4860) следующие изменения:

1) абзац третий статьи 4 изложить в следующей редакции:

"утверждает положение о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений;";

2) статью 61 изложить в следующей редакции:

"Статья 61. Обеспечение соблюдения обязательных требований при проектировании, строительстве, реконструкции гидротехнических сооружений

Соблюдение обязательных требований при проектировании, строительстве, реконструкции гидротехнических сооружений обеспечивается посредством осуществления экспертизы проектной документации и государственного строительного надзора в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.";

3) статью 13 изложить в следующей редакции:

"Статья 13. Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений

Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Предметом федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, за исключением портовых и судоходных гидротехнических сооружений, являются:

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности по эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области безопасности гидротехнических сооружений;

соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

В положении о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений указываются наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, а также виды продукции, являющиеся объектами федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений.

Оценка соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований к эксплуатации портовых гидротехнических сооружений проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта.

Оценка соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации обязательных требований к эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений проводится в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта.

При осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений проводятся следующие профилактические мероприятия:

информирование;

обобщение правоприменительной практики;

объявление предостережений;

меры стимулирования добросовестности, предусматривающие оценку соответствия собственника гидротехнического сооружения или эксплуатирующей его организации критериям добросовестности за пять лет;

консультирование.

Организация и осуществление федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Положение о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений утверждается Правительством Российской Федерации.

При осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

выездные проверки;

документарные проверки.

Для федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений устанавливаются следующие особенности применения системы оценки и управления рисками при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

в отношении гидротехнических сооружений I или II класса плановые выездные проверки проводятся не чаще одного раза в год;

в отношении гидротехнических сооружений III класса плановые выездные проверки проводятся не чаще одного раза в три года;

в отношении гидротехнических сооружений IV класса плановые проверки не проводятся.

При организации проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий учитываются результаты оценки добросовестности контролируемых лиц.

На гидротехнических сооружениях I класса устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора) в соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Порядок осуществления постоянного государственного контроля (надзора) устанавливается положением о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений.".

Статья 29

Внести в Федеральный закон от 17 декабря 1997 года N 149-ФЗ "О семеноводстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 51, ст. 5715; 2011, N 30, ст. 4590, 4596; 2014, N 11, ст. 1092) следующие изменения:

1) в преамбуле слова "сортового контроля и семенного контроля" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян растений";

2) абзацы седьмой, восьмой, десятый и одиннадцатый статьи 1 признать утратившими силу;

3) в части первой статьи 4 слова "сортового контроля и семенного контроля" заменить словами "государственного контроля (надзора) в области семеноводства";

4) в статье 26:

а) в части первой слова ", грунтового контроля и лабораторного сортового контроля" исключить;

б) части четвертую и пятую признать утратившими силу;

в) в части седьмой слова "грунтового контроля и лабораторного сортового контроля," исключить;

5) часть третью статьи 33 признать утратившей силу;

6) в главе VIII:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Глава VIII. Федеральный государственный контроль (надзор) в области семеноводства в отношении семян растений";

б) статью 35 изложить в следующей редакции:

"Статья 35. Оценка соблюдения обязательных требований в области семеноводства в отношении семян лесных растений

Оценка соблюдения обязательных требований в области семеноводства в отношении семян лесных растений проводится в рамках федерального государственного лесного контроля (надзора) и муниципального лесного контроля.";

в) статью 36 признать утратившей силу;

г) статью 371 изложить в следующей редакции:

"Статья 371. Федеральный государственный контроль (надзор) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений

Федеральный государственный контроль (надзор) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Предметом федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений является соблюдение установленных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 5 июля 1996 года N 86-ФЗ "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами обязательных требований:

к сортовым и посевным качествам семян сельскохозяйственных растений;

к производству, транспортировке и реализации семян сельскохозяйственных растений;

к соблюдению запретов, ограничений, связанных с ввозом на территорию Российской Федерации и выращиванием на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений (посадочного материала), генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, внесение которого не может являться результатом природных (естественных) процессов.

Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений утверждается Правительством Российской Федерации.".

Статья 30

Внести в Федеральный закон от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 799; 2002, N 41, ст. 3970; 2007, N 26, ст. 3076; 2015, N 27, ст. 3962; 2016, N 1, ст. 68; 2019, N 18, ст. 2208) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"утверждает положение о федеральном государственном надзоре в области гражданской обороны, порядок государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области гражданской обороны;";

б) абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым;

2) дополнить статьей 131 следующего содержания:

"Статья 131. Федеральный государственный надзор в области гражданской обороны

1. Федеральный государственный надзор в области гражданской обороны осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны.

2. Предметом федерального государственного надзора в области гражданской обороны является соблюдение организациями и гражданами обязательных требований в области гражданской обороны, установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Организация и осуществление федерального государственного надзора в области гражданской обороны регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Положение о федеральном государственном надзоре в области гражданской обороны утверждается Правительством Российской Федерации.

5. Государственный надзор за реализацией федеральными органами исполнительной власти полномочий в области гражданской обороны осуществляется уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны федеральным органом исполнительной власти в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

6. Государственный надзор за реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления полномочий в области гражданской обороны осуществляется уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.".

Статья 31

Внести в Федеральный закон от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1463; 2015, N 18, ст. 2614; 2020, N 17, ст. 2716; N 26, ст. 4002) следующие изменения:

1) наименование главы VII изложить в следующей редакции:

"Глава VII. Государственный контроль (надзор) за драгоценными металлами и драгоценными камнями";

2) статью 26 признать утратившей силу;

3) статью 261 изложить в следующей редакции:

"Статья 261. Федеральный государственный пробирный надзор

1. Федеральный государственный пробирный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору) в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. Постоянный государственный контроль (надзор) в отношении организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, осуществляется государственным учреждением, подведомственным уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.

2. Предметом федерального государственного пробирного надзора являются:

1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, использование, обращение драгоценных металлов в любом состоянии и виде, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, их использование и обращение, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации обязательных требований в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также добычи (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), использования и обращения драгоценных камней;

2) соблюдение организациями и индивидуальными предпринимателями (лицензиатами) лицензионных требований.

3. Организация и осуществление федерального государственного пробирного надзора регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Положение о федеральном государственном пробирном надзоре утверждается Правительством Российской Федерации.

5. В отношении аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора).

6. Перечень производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора), утверждается Правительством Российской Федерации.

7. Федеральный государственный пробирный надзор осуществляется в том числе с применением ГИПС ДМДК.";

4) дополнить статьей 262 следующего содержания:

"Статья 262. Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы

1. Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному надзору, государственным учреждением, подведомственным уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, в порядке, установленном правом Евразийского экономического союза, с учетом особенностей, определяемых Президентом Российской Федерации.

2. Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, осуществляется в том числе с применением ГИИС ДМДК.".

Статья 32

Внести в Федеральный закон от 15 апреля 1998 года N 64-ФЗ "О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 16, ст. 1799; 2000, N 22, ст. 2259; 2004, N 35, ст. 3607) следующие изменения:

1) в статье 16:

а) в пункте 1 слова "Контроль за сохранностью перемещенных культурных ценностей и подготовка" заменить словом "Подготовка", слова "эти ценности" заменить словами "перемещенные культурные ценности";

б) в пункте 2:

абзац восьмой признать утратившим силу;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

"федеральный государственный контроль (надзор) за сохранностью и учетом культурных ценностей, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации.";

2) дополнить статьей 161 следующего содержания:

"Статья 161. Федеральный государственный контроль (надзор) за сохранностью и учетом культурных ценностей, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации

1. Федеральный государственный контроль (надзор) за сохранностью и учетом культурных ценностей, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации (далее - федеральный государственный контроль (надзор) за сохранностью и учетом перемещенных культурных ценностей), осуществляется уполномоченным федеральным органом.

2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) за сохранностью и учетом перемещенных культурных ценностей является соблюдение учреждениями культуры, в оперативном управлении которых находятся перемещенные культурные ценности, обязательных требований к обеспечению хранения и учета перемещенных культурных ценностей, установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

3. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) за сохранностью и учетом перемещенных культурных ценностей регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за сохранностью и учетом перемещенных культурных ценностей утверждается Правительством Российской Федерации.".

Статья 33

Внести в Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 46, ст. 5554; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4590, 4596; 2012, N 26, ст. 3446; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4350; 2016, N 1, ст. 24; N 15, ст. 2066; 2018, N 1, ст. 87; 2019, N 30, ст. 4127; N 52, ст. 7768) следующие изменения:

1) абзац пятый статьи 5 признать утратившим силу;

2) в статье 6:

а) абзац шестой признать утратившим силу;

б) в абзаце восьмом слово "надзору" заменить словами "контролю (надзору)";

в) в абзаце девятом слово "надзору" заменить словами "контролю (надзору)";

3) в статье 9:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. В случаях, если в соответствии с положением о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, утвержденным Правительством Российской Федерации, соискателем лицензии или лицензиатом для осуществления работ по обезвреживанию и (или) размещению отходов I - IV классов опасности заявлено при получении лицензии или при внесении изменений в реестр лицензий о наличии принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений и помещений, лицензирующий орган не вправе рассматривать наличие указанных зданий, строений, сооружений и помещений в качестве соответствия лицензионным требованиям иного соискателя лицензии или иного лицензиата, намеревающихся осуществлять те же виды работ, составляющие лицензируемый вид деятельности, в тех же зданиях, строениях, сооружениях и помещениях.";

б) дополнить пунктами 3 - 5 следующего содержания:

"3. В случаях, если соискателем лицензии или лицензиатом заявлено об осуществлении иных видов работ, составляющих лицензируемый вид деятельности, с использованием зданий, строений, сооружений и помещений, в которых уже осуществляется заявленный иным лицензиатом вид работ или планируется осуществлять иным соискателем лицензии вид работ, лицензирующий орган не вправе отказать в предоставлении лицензии или во внесении изменений в реестр лицензий по основаниям, связанным с использованием одних и тех же зданий, строений, сооружений и помещений.

4. Положения пунктов 2 и 3 настоящей статьи применяются также в отношении земельных участков.

5. В случаях прекращения лицензиатом осуществления работ, составляющих лицензируемый вид деятельности и предусмотренных лицензией, в том числе прекращения выполнения работ в отдельных зданиях, строениях, сооружениях, помещениях или на отдельных земельных участках, лицензиат обязан в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" направить в лицензирующий орган заявление о внесении изменений в реестр лицензий и (или) прекращении действия лицензии.";

4) пункты 9 и 10 статьи 249 признать утратившими силу;

5) статью 2412 изложить в следующей редакции:

"Статья 2412. Государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

1. Государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляется посредством:

федерального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. Предметом государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами являются:

для федерального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - соблюдение региональными операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, к установлению и (или) применению тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, регулируемых на уровне федеральных органов исполнительной власти, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов, соблюдения правильности применения регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

для регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - соблюдение региональными операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами обязательных требований, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, к установлению и (или) применению тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов, соблюдения правильности применения регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соблюдения стандартов раскрытия информации.

3. Организация и осуществление государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

5. Правительство Российской Федерации устанавливает общие требования к осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

6. Государственный контроль (надзор) за реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

7. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе предмет указанного контроля (надзора).

8. Государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления отдельных полномочий субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (в случае наделения указанных органов соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации) осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".";

6) в главе VI:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Глава VI. Оценка соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами";

б) статью 25 изложить в следующей редакции:

"Статья 25. Оценка соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами

Оценка соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами, установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (за исключением обязательных требований, оценка соблюдения которых проводится в рамках государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами), проводится в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) и регионального государственного экологического контроля (надзора) в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".".

Статья 34

Внести в Федеральный закон от 19 июля 1998 года N 113-ФЗ "О гидрометеорологической службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст. 3609; 2002, N 26, ст. 2516; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 638; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 29, ст. 4291; N 45, ст. 6333; N 48, ст. 6732; 2016, N 15, ст. 2066) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в абзаце втором слова "физических лиц, а также юридических лиц, в том числе органов исполнительной власти" заменить словами "индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", слова "метеорологические и другие геофизические" заменить словом "гидрометеорологические";

б) в абзаце шестом слова "происходящими в окружающей среде, определения" заменить словами "происходящими в окружающей среде, для определения";

в) абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"работы специального назначения в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - работы в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, выполняемые по заказам индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом";

активные воздействия - воздействия на гидрометеорологические процессы в целях их регулирования и уменьшения возможного вреда от данных процессов населению и экономике;";

г) в абзаце шестнадцатом слова "активного воздействия на метеорологические и другие геофизические" заменить словами "активных воздействий на гидрометеорологические";

д) в абзаце восемнадцатом слова "физическое или юридическое лицо, осуществляющее" заменить словами "индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие";

2) дополнить статьей 21 следующего содержания:

"Статья 21. Федеральные нормы и правила в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

1. Федеральные нормы и правила в области гидрометеорологии и смежных с ней областях устанавливают обязательные требования к порядку осуществления деятельности гидрометеорологической службы.

2. Федеральные нормы и правила в области гидрометеорологии и смежных с ней областях утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.";

3) статью 3 изложить в следующей редакции:

"Статья 3. Участники деятельности гидрометеорологической службы

Участниками деятельности гидрометеорологической службы являются:

федеральный орган исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, его территориальные органы и подведомственные организации;

подведомственные организации федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", осуществляющие деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

специализированные организации активных воздействий на гидрометеорологические процессы.";

4) абзац четвертый статьи 4 изложить в следующей редакции:

"безопасность проведения работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы;";

5) в статье 5:

а) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"утверждение федеральных норм и правил в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;";

б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"организация и проведение работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, а также осуществление федерального государственного контроля (надзора) за проведением работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы;";

6) дополнить статьей 61 следующего содержания:

"Статья 61. Федеральный государственный контроль (надзор) за проведением работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы

1. Федеральный государственный контроль (надзор) за проведением работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы (далее - государственный контроль (надзор) осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

2. Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение лицензиатами обязательных требований к работам по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, в том числе:

соблюдение федеральных норм и правил в области гидрометеорологии и смежных с ней областях по организации и проведению работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы;

соблюдение порядка приобретения, хранения и использования средств активных воздействий;

соблюдение при проведении работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы требований, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также лицензионных требований к деятельности по проведению работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы.

3. Организация и осуществление государственного контроля (надзора) регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Положение о государственном контроле (надзоре) утверждается Правительством Российской Федерации.";

7) в статье 9:

а) в части 1 слова "физические лица" заменить словами "индивидуальные предприниматели";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Специализированные организации активных воздействий на гидрометеорологические процессы могут приобретать, хранить и использовать средства активных воздействий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

8) в статье 16:

а) в наименовании слова "юридическими и физическими лицами" заменить словами "юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями";

б) в части 1 слова "физические лица" заменить словами "индивидуальные предприниматели";

в) в части 2 слова "физические лица" заменить словами "индивидуальные предприниматели";

9) в части 2 статьи 19 слова "физических лиц" заменить словами "индивидуальных предпринимателей".

Статья 35

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2773; N 51, ст. 6163; 2011, N 30, ст. 4600; 2013, N 26, ст. 3208; N 27, ст. 3477; 2017, N 1, ст. 6; 2018, N 17, ст. 2434; 2019, N 42, ст. 5801; N 52, ст. 7832; 2020, N 31, ст. 5062) следующие изменения:

1) в абзаце одиннадцатом пункта 1 статьи 5 слова "и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей" исключить;

2) в пункте 2 статьи 121:

а) в абзаце пятом слова "государственного контроля" заменить словами "государственного контроля (надзора)";

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государственный контроль (надзор) качества и безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, общественных организаций и объединений;";

3) дополнить статьей 126 следующего содержания:

"Статья 126. Региональный государственный контроль (надзор) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления

1. Региональный государственный контроль (надзор) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляется органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, является соблюдение такими организациями требований к достоверности, актуальности и полноте сведений о них, представляемых для включения в указанный реестр.

3. Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.";

4) в пункте 2 статьи 14 слова "государственного надзора и контроля" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)".

Статья 36

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3805; 2007, N 1, ст. 29; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590; 2012, N 15, ст. 1724; 2014, N 48, ст. 6643; 2015, N 51, ст. 7249; 2019, N 29, ст. 3859; 2020, N 9, ст. 1131; N 50, ст. 8043) следующие изменения:

1) в абзаце двадцать седьмом статьи 1 слова "транспортного контроля (надзора)" исключить;

2) в статье 11:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Оценка соблюдения обязательных требований в области международных автомобильных перевозок осуществляется:

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в рамках федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в контрольных, остановочных пунктах и иных местах, установленных положением о виде федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, в рамках государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации. Порядок осуществления государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации.";

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Государственный контроль (надзор) за осуществлением международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации осуществляется путем проведения проверок транспортных средств, в том числе проверок имеющихся у водителей транспортных средств разрешений с проставлением в них соответствующих отметок, международных товарно-транспортных накладных, учетных талонов и других документов, предусмотренных международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. При этом оценка соблюдения требований в области международных автомобильных перевозок осуществляется таким образом, чтобы расписание регулярных пассажирских международных автомобильных перевозок не нарушалось.

Оценка соблюдения требований к движению тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств (весовой и габаритный контроль) в рамках государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, с учетом положений международных договоров Российской Федерации в области международных автомобильных перевозок.";

в) пункт 2 признать утратившим силу;

г) в пункте 6 слова "транспортного контроля и надзора вправе выдать" заменить словами "государственного контроля (надзора) выдают", дополнить словами "в соответствии с положениями статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Статья 37

Внести в Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2006, N 31, ст. 3456; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 43; 2014, N 30, ст. 4226) следующие изменения:

1) в части первой статьи 18 слово "надзора" заменить словами "федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков (далее - надзор за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков)";

2) в статье 245:

а) часть вторую изложить в следующей редакции:

"К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения плановых и внеплановых проверок, установленных Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и настоящим Федеральным законом.";

б) часть третью изложить в следующей редакции:

"Основаниями для проведения внеплановой проверки деятельности саморегулируемой организации оценщиков являются:

представленные в уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по федеральному государственному надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков (далее - орган государственного надзора), заявления юридических лиц, физических лиц, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, правоохранительных органов о нарушении саморегулируемой организацией оценщиков настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

имеющиеся в документах саморегулируемой организации оценщиков, представленных в орган государственного надзора, несоответствия требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

мотивированное представление должностного лица органа государственного надзора по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с саморегулируемыми организациями оценщиков;

непредставление саморегулируемой организацией оценщиков в орган государственного надзора документов и сведений об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений в срок, установленный таким предписанием, либо представление саморегулируемой организацией оценщиков в орган государственного надзора документов и сведений об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения, на основании которых невозможно сделать вывод об исполнении такого предписания.".

Статья 38

Внести в Федеральный закон от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3833; 2011, N 30, ст. 4590; 2013, N 19, ст. 2314; N 23, ст. 2868; 2014, N 52, ст. 7557; 2015, N 29, ст. 4347; 2016, N 27, ст. 4186; 2018, N 53, ст. 8451; 2019, N 30, ст. 4146; N 51, ст. 7483) следующие изменения:

1) в статье 141 слова "контроля в пункте" заменить словами "государственного контроля (надзора) в пунктах";

2) в статье 142:

а) в пункте 1 слова "контроля в пункте" заменить словами "государственного контроля (надзора) в пунктах";

б) в пункте 2 слова "контроля в пункте" заменить словами "государственного контроля (надзора) в пунктах";

3) статью 35 изложить в следующей редакции:

"Статья 35. Оценка соблюдения обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом

Оценка соблюдения обязательных требований, в том числе в области охраны окружающей среды, а также морской среды и природных ресурсов, внутренних морских вод и территориального моря, установленных международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.";

4) в статье 371:

а) в пункте 2 слова "государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора)";

б) в пункте 3 слова "государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора)";

в) в пункте 5 слова "государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора)";

г) в пункте 8 слова "государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора)";

д) в пункте 11 слова "государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора)";

е) в пункте 12 слова "государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора)";

ж) в пункте 13 слова "государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора)";

з) в пункте 15 слова "государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора)";

и) в пункте 16 слова "государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора)";

к) в пункте 17 слова "государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора)";

л) в пункте 18 слова "государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора)";

м) в пункте 20 слова "государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора)";

н) в абзаце первом пункта 21 слова "государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора)";

о) в пункте 22 слова "государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора)";

п) в подпункте 3 пункта 23 слова "государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора)".

Статья 39

Статью 14 Федерального закона от 17 сентября 1998 годаN 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2011, N 30, ст. 4590) изложить в следующей редакции:

"Статья 14. Оценка соблюдения обязательных требований в области иммунопрофилактики инфекционных болезней

Оценка соблюдения обязательных требований в области иммунопрофилактики инфекционных болезней осуществляется в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств.".

Статья 40

Внести в Федеральный закон от 17 декабря 1998 года N 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 51, ст. 6273; 2003, N 17, ст. 1555; N 46, ст. 4444; 2006, N 45, ст. 4640; 2007, N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 2009, N 52, ст. 6440; 2011, N 30, ст. 4590; 2014, N 42, ст. 5615) следующие изменения:

1) в подпункте 21 статьи 7 слова "государственного экологического надзора в исключительной экономической зоне Российской Федерации" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора)";

2) статью 28 изложить в следующей редакции:

"Статья 28. Оценка соблюдения обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом

Оценка соблюдения обязательных требований, в том числе в области охраны окружающей среды в исключительной экономической зоне Российской Федерации, установленных международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.";

3) статью 42 признать утратившей силу.

Статья 41

Внести в Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 30, ст. 4590; 2018, N 17, ст. 2430) следующие изменения:

1) в абзаце седьмом статьи 5 слово "надзор" заменить словами "контроль (надзор)";

2) статью 44 изложить в следующей редакции:

"Статья 44. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

1. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) осуществляется:

1) федеральными органами исполнительной власти, указанными в абзацах втором - четвертом пункта 2 статьи 46 настоящего Федерального закона;

2) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации - уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти в пределах компетенции, определенной Правительством Российской Федерации;

3) на объектах федеральных органов исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, на объектах, занимаемых войсками национальной гвардии Российской Федерации, - подразделениями указанных федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, соответствующих органов управления, а также их государственными учреждениями.

2. Предметом федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) являются:

1) соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;

2) соблюдение обязательных требований в области качества и безопасности пищевой продукции, установленных в соответствии с Федеральным законом от 2 января 2000 года N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами;

3) соблюдение иных обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами, составляющими право Евразийского экономического союза;

4) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

5) выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

6) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

3. Организация и осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), за исключением случаев расследования причин профессиональных заболеваний, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений, поражений) людей, в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", а в случаях, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, принимаемыми по согласованию с Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

4. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) контролируемое лицо, осуществляющее деятельность, связанную с обращением пищевых продуктов, материалов и изделий и (или) оказанием услуг общественного питания, не уведомляется о проведении внеплановой выездной проверки.

5. Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) утверждается Правительством Российской Федерации.

6. В положении о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) указываются наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), а также виды продукции, являющиеся объектами федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

7. Консультирование, профилактический визит (за исключением профилактического визита на объекты федерального государственного контроля (надзора), отнесенные к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска), наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование могут проводиться федеральными государственными учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного контроля (надзора).

8. В случае, если при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства обеспечивается посредством осуществления экспертизы проектной документации и государственного строительного надзора в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.".

Статья 42

Внести в Федеральный закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1667; 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4590; 2013, N 14, ст. 1643; 2016, N 27, ст. 4203; 2018, N 30, ст. 4545) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 17 дополнить словами ", в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения";

2) в абзаце пятом статьи 20 слово "федеральный" исключить;

3) статью 231 изложить в следующей редакции:

"Статья 231. Государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения

Государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения осуществляется посредством:

федерального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения - уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения - уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Предметом федерального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения являются соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности в области газоснабжения обязательных требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области газоснабжения к установлению и применению цен (тарифов) в области газоснабжения, регулируемых на уровне федеральных органов исполнительной власти, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов) в области газоснабжения, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения, соблюдение стандартов раскрытия информации.

Предметом регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения являются соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности в области газоснабжения обязательных требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области газоснабжения к установлению и применению цен (тарифов) в области газоснабжения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов) в области газоснабжения, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения, целевого использования финансовых средств, полученных в результате введения надбавок на транспортировку газа, соблюдение стандартов раскрытия информации.

Государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения регулируется Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Правительство Российской Федерации устанавливает общие требования к осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения.

Государственный контроль (надзор) за реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области регулирования цен (тарифов) в области газоснабжения осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в области газоснабжения за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе предмет осуществления указанного контроля (надзора).

Принятые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) с нарушением законодательства Российской Федерации решения об установлении цен (тарифов) в области газоснабжения, государственное регулирование которых осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подлежат отмене федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.".

Статья 43

Внести в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2207; 2011, N 25, ст. 3534; N 30, ст. 4590; 2012, N 18, ст. 2128; 2014, N 42, ст. 5615; 2020, N 9, ст. 1124) следующие изменения:

1) статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6. Контроль за соблюдением требований настоящего Кодекса

1. Контроль за соблюдением обязательных требований, установленных настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами в области торгового мореплавания, международными договорами Российской Федерации в области торгового мореплавания и судоходства, в целях обеспечения безопасности торгового мореплавания осуществляется посредством федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта (далее - федеральный контроль) уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в соответствии с положением о федеральном контроле, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

2. Предметом федерального контроля являются:

1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации в области торгового мореплавания и судоходства, настоящим Кодексом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами в области безопасности торгового мореплавания, в том числе требований:

к обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания, иных плавучих объектов морского транспорта;

к обеспечению готовности сил и средств функциональной подсистемы организации и координации деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб при поиске и спасании людей и судов, терпящих бедствие на море, в поисково-спасательных районах Российской Федерации единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

к обеспечению готовности сил и средств функциональной подсистемы организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море и во внутренних морских водах с судов и объектов морского транспорта независимо от их ведомственной и национальной принадлежности;

к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры морского пассажирского транспорта и предоставляемых услуг;

к обеспечению безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства;

к организации и осуществлению лоцманской проводки морских судов;

к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;

2) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (лицензиатами), осуществляющими деятельность по перевозкам морским транспортом пассажиров, деятельность по перевозкам морским транспортом опасных грузов, деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам в морских портах, лицензионных требований к соответствующим видам деятельности;

3) соблюдение капитанами морских портов требований в области торгового мореплавания в части деятельности капитанов по осуществлению ими контроля и надзора за обеспечением безопасности судоходства и порядка в порту;

4) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

3. В положении о федеральном контроле указываются наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального контроля, а также виды продукции, являющиеся объектами федерального контроля.

4. При осуществлении федерального контроля проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

1) инспекционный визит;

2) рейдовый осмотр;

3) документарная проверка;

4) выездная проверка;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;

6) выездное обследование.

5. В рамках федерального контроля осуществляются мониторинг, основанный на добровольном участии контролируемых лиц, и постоянный рейд в соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Порядок осуществления постоянного рейда устанавливается положением о федеральном контроле.

6. При осуществлении федерального контроля в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводятся.

7. Организация и осуществление федерального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

8. Положение о федеральном контроле утверждается Правительством Российской Федерации.";

2) статью 61 изложить в следующей редакции:

"Статья 61. Расследование аварий или инцидентов на море

Расследование аварий или инцидентов на море осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положением, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства и федеральным органом исполнительной власти в области обороны.".

Статья 44

Статью 19 Федерального закона от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2220; 2011, N 30, ст. 4590) изложить в следующей редакции:

"Статья 19. Оценка соблюдения обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом

Оценка соблюдения обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области в области охраны озера Байкал, осуществляется в рамках государственного экологического контроля (надзора) в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.".

Статья 45

Внести в Федеральный закон от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2222; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4590, 4596; N 48, ст. 6732; 2012, N 26, ст. 3446; 2014, N 30, ст. 4220; 2018, N 31, ст. 4841; 2019, N 30, ст. 4097) следующие изменения:

1) абзац двенадцатый статьи 5 изложить в следующей редакции:

"осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора) в части соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха;";

2) в пункте 1 статьи 6:

а) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора) в части соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха;";

б) в абзаце семнадцатом слова ", выявленного в результате организации и проведения государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, осуществляемого органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации" исключить;

3) в пункте 3 статьи 19:

а) в абзаце первом слова "экологического надзора" заменить словами "экологического контроля (надзора)";

б) в абзаце четвертом слова "экологического надзора" заменить словами "экологического контроля (надзора)";

4) в главе V:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Глава V. Оценка соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха. Производственный и общественный контроль в области охраны атмосферного воздуха. Мониторинг атмосферного воздуха";

б) статью 24 изложить в следующей редакции:

"Статья 24. Оценка соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха

Оценка соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, осуществляется в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) и регионального государственного экологического контроля (надзора) в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".";

в) в пункте 3 статьи 25 слова "государственный экологический надзор" заменить словами "федеральный государственный экологический контроль (надзор) или региональный государственный экологический контроль (надзор)".

Статья 46

Статью 68 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607; 2013, N 48, ст. 6165) изложить в следующей редакции:

"Статья 68. Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг

1. Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии с настоящей главой осуществляется федеральным органом исполнительной власти, на который возложены функции по контролю и надзору в сфере труда и социальной защиты населения (за исключением социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 62 настоящего Федерального закона).

2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг является соблюдение организациями, оказывающими гражданам государственную социальную помощь, требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, регламентирующих вопросы оказания гражданам государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг.

3. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг утверждается Правительством Российской Федерации.

5. Оценка соблюдения обязательных требований к предоставлению социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 62 настоящего Федерального закона, осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности.".

Статья 47

Внести в Федеральный закон от 18 июля 1999 года N 183-ФЗ "Об экспортном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 30, ст. 3774; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 49, ст. 6044; 2011, N 30, ст. 4590; N 50, ст. 7351; 2013, N 51, ст. 6692) следующие изменения:

1) абзац шестой статьи 7 изложить в следующей редакции:

"осуществление государственного контроля за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля.";

2) в абзаце третьем части второй статьи 8 слова ", а также определяет порядок организации и проведения проверок российских участников внешнеэкономической деятельности" исключить;

3) в статье 17:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 17. Государственный контроль за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Государственный контроль за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля осуществляется специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля (далее - орган государственного контроля) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

в) пункт 2 после слов "связанным с" дополнить словами "осуществлением государственного контроля за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля,".

Статья 48

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3468, 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6138; 2015, N 1, ст. 11; N 13, ст. 1807, 1808; N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4359; N 41, ст. 5628; 2016, N 1, ст. 67; N 23, ст. 3283; N 26, ст. 3866; N 27, ст. 4222; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; N 45, ст. 6573; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 26, 27, 87; N 7, ст. 972, 975; N 17, ст. 2425; N 24, ст. 3414; N 31, ст. 4834, 4856; N 32, ст. 5113, 5133; N 53, ст. 8424, 8454; 2019, N 6, ст. 461; N 12, ст. 1226; N 18, ст. 2218; N 42, ст. 5801; N 52, ст. 7765; 2020, N 52, ст. 8600; 2021, N 1, ст. 3, 63; N 18, ст. 3061, 3063) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 263:

а) в подпункте 81 слова "государственного надзора" заменить словами "государственного контроля (надзора)";

б) подпункт 111 изложить в следующей редакции:

"111) осуществления регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;";

в) подпункт 112 признать утратившим силу;

г) подпункт 12 после слова "контроля" дополнить словом "(надзора)";

д) в подпункте 15 слова "государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия" заменить словами "государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия";

е) подпункт 243 после слова "контроля" дополнить словом "(надзора)";

ж) подпункт 421 изложить в следующей редакции:

"421) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов;";

з) в подпункте 45 слова "регионального, межмуниципального и муниципального характера" заменить словами "и государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций";

и) подпункт 56 изложить в следующей редакции:

"56) осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора), регионального государственного геологического контроля (надзора);";

к) пункт 61 дополнить словами ", осуществления регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами";

л) подпункт 67 дополнить словами ", а также осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения";

м) подпункт 671 дополнить словами ", в том числе осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

н) дополнить подпунктом 701 следующего содержания:

"701) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе;";

о) подпункт 82 дополнить словами ", осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными";

п) дополнить подпунктами 86 - 97 следующего содержания:

"86) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за организацией и проведением азартных игр в субъектах Российской Федерации, на территориях которых расположены игорные зоны;

87) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

88) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле;

89) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора;

90) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты;

91) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;

92) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий;

93) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации;

94) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

95) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения;

96) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике;

97) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.";

2) статью 263-3 изложить в следующей редакции:

"Статья 263-3. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Установление и оценка применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, экспертиза нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

1. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации:

а) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз (далее - обязательные требования);

б) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

в) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за нарушение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (далее - оценка регулирующего воздействия) устанавливается нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:

а) проектов законов субъектов Российской Федерации, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам;

б) проектов законов субъектов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения;

в) проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации:

устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, определяющими порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

4. Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджетов субъектов Российской Федерации.

5. Порядок установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, в том числе оценки фактического воздействия указанных нормативных правовых актов, определяется нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".

6. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением актов, определенных пунктом 5 настоящей статьи, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Решение о проведении экспертизы принимается в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

7. Методическое обеспечение деятельности по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, оценки применения обязательных требований, устанавливаемых нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, экспертизы, в том числе разработка методических рекомендаций по внедрению порядка проведения оценки регулирующего воздействия и порядка проведения процедуры оценки применения обязательных требований в субъектах Российской Федерации, осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.".

Статья 49

Внести в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, ст. 1001; 2011, N 30, ст. 4590; 2012, N 31, ст. 4320; 2015, N 29, ст. 4359; 2016, N 27, ст. 4300) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Расследование транспортных происшествий на внутреннем водном транспорте осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положением о расследовании транспортных происшествий на внутреннем водном транспорте, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.";

2) статью 41 изложить в следующей редакции:

"Статья 41. Контроль за соблюдением требований настоящего Кодекса

1. Контроль за соблюдением обязательных требований, установленных настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами в области внутреннего водного транспорта, международными договорами Российской Федерации в области судоходства, в целях обеспечения безопасности внутреннего водного транспорта осуществляется посредством федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта (далее - федеральный контроль) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

2. Предметом федерального контроля являются:

1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации в области торгового мореплавания и судоходства, настоящим Кодексом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области безопасности внутреннего водного транспорта, безопасности судоходных и портовых гидротехнических сооружений, в том числе требований:

к обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации морских судов, судов внутреннего водного транспорта, судов смешанного (река - море) плавания, иных плавучих объектов внутреннего водного транспорта;

к обеспечению готовности сил и средств функциональной подсистемы организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на внутренних водных путях с судов и объектов речного транспорта независимо от их ведомственной и национальной принадлежности;

к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры внутреннего водного транспорта и предоставляемых услуг;

к организации и осуществлению лоцманской проводки судов по внутренним водным путям;

к обеспечению безопасности судоходных и портовых гидротехнических сооружений;

2) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (лицензиатами), осуществляющими деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом пассажиров, деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом опасных грузов, погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, лицензионных требований к соответствующим видам деятельности;

3) соблюдение капитанами бассейнов внутренних водных путей требований к деятельности по осуществлению государственного портового контроля;

4) соблюдение администрациями бассейнов внутренних водных путей обязательных требований к деятельности по осуществлению навигационно-гидрографического обеспечения условий плавания судов на внутренних водных путях;

5) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

3. Положение о федеральном контроле утверждается Правительством Российской Федерации.

4. В положении о федеральном контроле указываются наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального контроля, а также виды продукции, являющиеся объектами федерального контроля.

5. При осуществлении федерального контроля проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

1) инспекционный визит;

2) рейдовый осмотр;

3) документарная проверка;

4) выездная проверка;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;

6) выездное обследование.

6. В рамках федерального контроля осуществляются мониторинг, основанный на добровольном участии контролируемых лиц, и постоянный рейд в соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

7. Порядок осуществления постоянного рейда устанавливается положением о федеральном контроле, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

8. Организация и осуществление федерального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".".

Статья 50

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2007, N 21, ст. 2455; 2008, N 20, ст. 2251; 2011, N 30, ст. 4590; 2014, N 30, ст. 4235; 2015, N 1, ст. 52; N 10, ст. 1418; 2016, N 18, ст. 2495; N 27, ст. 4268, 4287; 2018, N 32, ст. 5133) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 1 статьи 9 слова "государственного земельного надзора" заменить словами "федерального государственного земельного контроля (надзора) (далее - государственный земельный надзор)";

2) в подпункте 2 пункта 2 статьи 67 слова "(в том числе для проведения административного обследования объектов земельных отношений)" исключить;

3) статью 71 изложить в следующей редакции:

"Статья 71. Государственный земельный надзор

1. Государственный земельный надзор осуществляется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации (за исключением осуществления государственного земельного надзора в части соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды на предоставленных подведомственным федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности организациям земельных участках, на которых расположены объекты, используемые такими организациями), и подразделением федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности в части соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды на предоставленных подведомственным такому органу организациям земельных участках, на которых расположены объекты, используемые такими организациями (далее также - органы государственного земельного надзора).

2. Предметом государственного земельного надзора являются:

1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, органами государственной власти и органами местного самоуправления обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность;

2) соблюдение обязательных требований земельного законодательства при осуществлении органами государственной власти и органами местного самоуправления деятельности по распоряжению объектами земельных отношений, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

3. Объектом государственного земельного надзора являются объекты земельных отношений, а также деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по распоряжению объектами земельных отношений, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

4. Организация и осуществление государственного земельного надзора в части соблюдения обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", за исключением государственного земельного надзора, осуществляемого федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, с учетом особенностей, установленных настоящим Кодексом.

Организация и осуществление государственного земельного надзора, осуществляемого федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, регулируются нормативным правовым актом указанного федерального органа исполнительной власти, изданным по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды.

5. Должностные лица органов государственного земельного надзора, уполномоченные на осуществление государственного земельного надзора (далее - должностное лицо, уполномоченное на осуществление государственного земельного надзора), в случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия выдают контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием срока их устранения.

6. В случае неустранения в установленный срок нарушений, указанных в предписании, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи, орган государственного земельного надзора, выдавший такое предписание, не позднее тридцати дней со дня вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, связанном с неисполнением такого предписания, информирует о его неисполнении с приложением соответствующих документов:

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 392 настоящего Кодекса, - в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в соответствии с законодательством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии находящихся в частной собственности земельных участков в связи с их неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением обязательных требований законодательства Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов, - в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности.

7. В случае, если по результатам проведенного контрольного (надзорного) мероприятия должностным лицом, уполномоченным на осуществление федерального государственного земельного надзора, выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием, целевым назначением земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных участков, должностное лицо, уполномоченное на осуществление федерального государственного земельного надзора, не позднее пяти рабочих дней со дня окончания такого контрольного (надзорного) мероприятия направляет в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения данного земельного участка или в случае нахождения данного земельного участка на межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавливается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Результаты такого контрольного (надзорного) мероприятия могут быть обжалованы правообладателем земельного участка в судебном порядке.

8. Органы государственного земельного надзора уведомляют в порядке и случаях, установленных положением о государственном земельном надзоре, единый институт развития в жилищной сфере о фактах неустранения в установленный срок нарушений, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации, совершенных в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и земельных участков, собственность на которые не разграничена.

9. Наряду со случаями, определенными пунктами 1, 3 - 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", органы государственного земельного надзора проводят внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований, предусмотренных:

1) частью 23 статьи 8 Федерального закона от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

2) пунктом 16 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";

3) нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

10. Государственный земельный надзор за деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления по распоряжению объектами земельных отношений, находящимися в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом, Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

11. Положение о государственном земельном надзоре утверждается Правительством Российской Федерации.";

4) статьи 711 и 712 признать утратившими силу;

5) статью 72 изложить в следующей редакции:

"Статья 72. Муниципальный земельный контроль

1. Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с положением, утверждаемым представительным органом муниципального образования.

2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность.

3. Полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе осуществляются органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации - городов федерального значения в качестве полномочий по осуществлению вида регионального государственного контроля. Законами этих субъектов Российской Федерации осуществление муниципального земельного контроля может быть отнесено к полномочиям органов местного самоуправления.

4. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица органов местного самоуправления направляют копию указанного акта в орган государственного земельного надзора.

5. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления от органа местного самоуправления копии акта проверки, указанного в пункте 4 настоящей статьи, орган государственного земельного надзора обязан рассмотреть указанный акт и принять решение о возбуждении дела об административном правонарушении или решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и направить копию принятого решения в орган местного самоуправления.

6. Порядок взаимодействия органов государственного земельного надзора с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, устанавливается Правительством Российской Федерации.

7. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, законодательством субъекта Российской Федерации.".

Статья 51

Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2011, N 1, ст. 54; N 30, ст. 4590, 4591, 4596; N 48, ст. 6732; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 30, ст. 4059; N 52 ст. 6971; 2014, N 11, ст. 1092; N 30, ст. 4220; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; 2016, N 27, ст. 4187; 2018, N 31, ст. 4841; 2019, N 30, ст. 4097; N 52, ст. 7771; 2020, N 31, ст. 5057; 2021, N 11, ст. 1704) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) в абзаце четырнадцатом слова ", государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности" исключить;

б) в абзаце тридцать втором слова "в соответствии с перечнем таких объектов, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "соответствующих установленным Правительством Российской Федерации критериям определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (надзору)";

в) дополнить новым абзацем тридцать третьим следующего содержания:

"установление критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (надзору);";

г) абзацы тридцать третий - сорок второй считать соответственно абзацами тридцать четвертым - сорок третьим;

2) в абзаце седьмом статьи 6 слово "надзора" заменить словами "контроля (надзора)";

3) статью 65 изложить в следующей редакции:

"Статья 65. Государственный экологический контроль (надзор)

1. Государственный экологический контроль (надзор) осуществляется посредством:

федерального государственного экологического контроля (надзора), осуществляемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (за исключением федерального государственного экологического контроля (надзора), осуществляемого на объектах, подведомственных федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности), в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и подразделением федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности на объектах, подведомственных указанному федеральному органу исполнительной власти;

регионального государственного экологического контроля (надзора), осуществляемого уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. Предметом государственного экологического контроля (надзора) являются:

1) для федерального государственного экологического контроля (надзора):

соблюдение обязательных требований в области охраны окружающей среды, включая требования, содержащиеся в разрешительных документах и установленные в соответствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Федеральным законом от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации", Федеральным законом от 19 июля 1997 года N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами", Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", Федеральным законом от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации", Федеральным законом от 17 декабря 1998 года N 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации", Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 195-ФЗ "О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха" и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также лицензионных требований к деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в отношении:

следующих водных объектов и территорий их водоохранных зон и прибрежных защитных полос:

поверхностных водных объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации;

водных объектов или их частей, находящихся на землях обороны и безопасности, а также используемых для обеспечения обороны страны и безопасности государства и для обеспечения федеральных энергетических систем, федерального транспорта и иных государственных нужд;

особо охраняемых водных объектов либо водных объектов, расположенных полностью или частично в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения;

водных объектов или их частей, объявленных рыбохозяйственными заповедными зонами;

водных объектов, являющихся средой обитания анадромных и катадромных видов рыб;

водных объектов, по которым проходит Государственная граница Российской Федерации;

водных объектов или их частей для нужд городов с численностью населения 100 тысяч человек и более, а также для нужд предприятий и других организаций, производящих забор воды или сброс сточных вод в объеме более 15 миллионов кубических метров в год;

внутренних морских вод Российской Федерации, территориального моря Российской Федерации, исключительной экономической зоны Российской Федерации, континентального шельфа Российской Федерации, российской части (российского сектора) Каспийского моря;

производственных объектов (здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования), расположенных:

в границах особо охраняемой природной территории федерального значения;

в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, за исключением случаев, если объекты расположены в границах особо охраняемой природной территории регионального или местного значения;

в границах водно-болотного угодья международного значения, особо ценного водно-болотного угодья;

в границах зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия и (или) объектов всемирного природного наследия, включенных в Список всемирного наследия;

производственных объектов, используемых в целях обеспечения космической деятельности, обороны страны и безопасности государства;

производственных объектов, являющихся:

пунктами хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктами хранения, хранилищами радиоактивных отходов, пунктами захоронения радиоактивных отходов;

морскими портами, в том числе в границах которых осуществляется деятельность по перевалке, дроблению и сортировке угля;

объектами трубопроводного транспорта, предназначенными для транспортировки газа, нефти, газового конденсата и продуктов переработки нефти и газа (магистральные и межпромысловые трубопроводы);

объектами инфраструктуры железнодорожного транспорта;

объектами, на которых осуществляется деятельность по хранению и (или) уничтожению химического оружия;

производственных объектов, на которых эксплуатируются:

ядерные установки, в том числе атомные станции, установки по добыче и переработке урановых руд, за исключением исследовательских ядерных установок нулевой мощности, космических и летательных аппаратов;

радиационные источники, за исключением радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности, при условии наличия на объектах источников выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду;

производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и согласно критериям, установленным в соответствии со статьей 42 настоящего Федерального закона, относящихся:

к объектам I категории;

к объектам II категории, на которые выдано комплексное экологическое разрешение;

производственных объектов, соответствующих критериям, определенным Правительством Российской Федерации с учетом:

вида хозяйственной и (или) иной деятельности (отрасли, части отрасли, производства);

классификации промышленных объектов и производств;

соблюдения изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

2) для регионального государственного экологического контроля (надзора):

соблюдение обязательных требований в области охраны окружающей среды, включая требования, содержащиеся в разрешительных документах и установленные настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал", Федеральным законом от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 195-ФЗ"О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха" и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в отношении объектов, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (надзору);

соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

3. В положении о федеральном государственном экологическом контроле (надзоре) указываются в том числе перечень разрешительных документов, содержащих обязательные требования, наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора), а также виды продукции, являющиеся объектами федерального государственного экологического контроля (надзора).

В положении о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) указываются в том числе перечень разрешительных документов, содержащий обязательные требования, наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного экологического контроля (надзора), а также виды продукции, являющиеся объектами регионального государственного экологического контроля (надзора).

4. При осуществлении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем хозяйственной и (или) иной деятельности с использованием объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и хотя бы один из которых подлежит федеральному государственному экологическому контролю (надзору), в отношении всех таких объектов и таких юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляется федеральный государственный экологический контроль (надзор).

5. Организация и осуществление государственного экологического контроля (надзора) регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", за исключением федерального государственного экологического контроля (надзора), осуществляемого федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Организация и осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), осуществляемого федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, регулируются нормативным правовым актом указанного федерального органа исполнительной власти, изданным по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды.

6. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах IV категории, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

7. Если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, обеспечение соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства обеспечивается посредством осуществления экспертизы проектной документации и государственного строительного надзора в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности (за исключением случаев, указанных в пункте 8 настоящей статьи).

8. В отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляются во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в границах особо охраняемых природных территорий, на искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, и при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории, федеральный государственный экологический контроль (надзор) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (за исключением федерального государственного экологического контроля (надзора), осуществляемого на объектах, подведомственных федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности).

9. При осуществлении федерального государственного экологического контроля (надзора) в отношении объектов, указанных в пункте 8 настоящей статьи:

1) плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся;

2) контрольные (надзорные) мероприятия проводятся, в том числе на основании программы проверок.

10. Программа проверок формируется органом, осуществляющим федеральный государственный экологический контроль (надзор), на основании поступившего извещения о начале работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, направляемого застройщиком или техническим заказчиком в орган, осуществляющий федеральный государственный экологический контроль (надзор), не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 9 настоящей статьи.

11. Порядок формирования и изменения программы проверок устанавливается положением о федеральном государственном экологическом контроле (надзоре).

12. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства проводится контрольное (надзорное) мероприятие в целях оценки возможности выдачи заключения органа федерального государственного экологического надзора в отношении объекта капитального строительства, указанного в пункте 9 настоящей статьи. В случае отсутствия нарушений обязательных требований в области охраны окружающей среды по результатам контрольного (надзорного) мероприятия выдается заключение органа, осуществляющего федеральный государственный экологический контроль (надзор), предусмотренное пунктом 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.";

4) в статье 66:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 66. Права должностных лиц органов государственного экологического контроля (надзора)";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Должностные лица органов, осуществляющих государственный экологический контроль (надзор), являющиеся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, наряду с решениями, принимаемыми в процессе и по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий, установленными Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в пределах установленной компетенции имеют право:

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями законодательства в области охраны окружающей среды, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;

предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушений обязательных требований.";

5) пункт 7 статьи 67 после слов "Юридические лица" дополнить словами ", за исключением юридических лиц, подведомственных федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности,", дополнить абзацем следующего содержания:

"Юридические лица, подведомственные федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности, обязаны представлять в указанный федеральный орган исполнительной власти отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля в порядке и сроки, которые определены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

6) в пункте 8 статьи 69 первое предложение дополнить словами ", за исключением объектов, подведомственных федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности, и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в отношении подведомственных ему объектов", слово "надзору" заменить словами "контролю (надзору)", слова "уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа" заменить словами "уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов";

7) в статье 692:

а) пункт 1 после слов "федеральном органе исполнительной власти" дополнить словами ", за исключением объектов, подведомственных федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности, и федеральном органе исполнительной власти в области обеспечения безопасности в отношении подведомственных ему объектов";

б) в пункте 4 слова "Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган" заменить словами "Уполномоченные федеральные органы";

в) в пункте 7 слова "уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган" заменить словами "уполномоченные федеральные органы";

г) в пункте 14 слова "Федеральный орган" заменить словами "Федеральные органы".

Статья 52

В абзаце первом пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2007, N 1, ст. 29; N 49, ст. 6067; 2011, N 7, ст. 901; N 27, ст. 3881; 2016, N 26, ст. 3883; 2018, N 32, ст. 5076; 2019, N 18, ст. 2212) слова "федерального государственного надзора в области обеспечения безопасности" заменить словами "надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности".

Статья 53

Внести в Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084; 2008, N 29, ст. 3418; 2012, N 47, ст. 6390; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 43, ст. 5799; N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4359; 2016, N 1, ст. 28, 79; 2018, N 32, ст. 5133, 5135; N 52, ст. 8098; 2020, N 17, ст. 2725) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 9:

а) в подпункте 12 слово "надзора" заменить словами "контроля (надзора)", слово "надзор" заменить словами "контроль (надзор)";

б) в подпункте 13 слово "надзора" заменить словами "контроля (надзора)";

2) в подпункте 3 пункта 1 статьи 91 слово "надзор" заменить словами "контроль (надзор)";

3) в статье 92:

а) в подпункте 41 слово "надзора" заменить словами "контроля (надзора)", слово "надзор" заменить словами "контроль (надзор)";

б) в подпункте 42 слово "надзора" заменить словами "контроля (надзора)";

4) в статье 11:

а) в наименовании слово "надзор" заменить словами "контроль (надзор)";

б) пункты 1 - 5 изложить в следующей редакции:

"1. Государственный контроль (надзор) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (далее - государственный контроль (надзор) в области охраны объектов культурного наследия) осуществляется посредством:

1) федерального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия, осуществляемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, региональными органами охраны объектов культурного наследия, которым переданы полномочия по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

2) регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия, осуществляемого региональными органами охраны объектов культурного наследия, в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. Предметом государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия являются:

1) для федерального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия - соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении объектов культурного наследия федерального значения, зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, защитных зон объектов культурного наследия федерального значения установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия, включая:

требования охранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия;

требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, требования к сохранению объекта культурного наследия, требования к обеспечению доступа к объекту культурного наследия;

требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории достопримечательного места с учетом установленных для этих территорий особых режимов использования земель;

требования, содержащиеся в разрешительных документах, выданных федеральным органом охраны объектов культурного наследия и региональными органами охраны объектов культурного наследия в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия;

требования к проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе о соответствии работ согласованной проектной документации и разрешению на проведение работ по их сохранению;

требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, защитной зоны объекта культурного наследия, в границах территории достопримечательного места, требования особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, установленные настоящим Федеральным законом;

требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;

меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, предусмотренные проектной документацией на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

2) для регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия - соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении объектов культурного наследия регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, защитных зон объектов культурного наследия регионального значения, защитных зон объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также исторических поселений (за исключением расположенных на их территориях отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 настоящего Федерального закона) установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия, включая:

требования охранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия;

требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, требования к сохранению объекта культурного наследия, требования к обеспечению доступа к объекту культурного наследия;

требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории достопримечательного места, в границах территории исторического поселения и с учетом установленных для этих территорий особых режимов использования земель;

требования, содержащиеся в разрешительных документах, выданных региональными органами охраны объектов культурного наследия, муниципальными органами охраны объектов культурного наследия в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия;

требования к проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе о соответствии работ согласованной проектной документации и разрешению на проведение работ по их сохранению;

требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, защитной зоны объекта культурного наследия, в границах территории достопримечательного места, в границах территории исторического поселения либо требования особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, установленные настоящим Федеральным законом;

требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;

меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия, а также объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, обнаруженного в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ, в том числе меры, предусмотренные проектной документацией на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

3. Организация и осуществление государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Государственный контроль (надзор) за реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления полномочий в области охраны объектов культурного наследия осуществляется федеральным органом охраны объектов культурного наследия, региональными органами охраны объектов культурного наследия в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5. При осуществлении государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия:

плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся;

контрольные (надзорные) мероприятия проводятся, в том числе на основании программы проверок.

Программа проверок формируется федеральным органом охраны объектов культурного наследия, региональными органами охраны объектов культурного наследия на основании разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выданного данным органом, а также на основании истечения срока (завершения периода) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, установленного охранным обязательством собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия.

Порядок формирования и изменения программы проверок устанавливается положением о государственном контроле (надзоре).

При осуществлении государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в том числе в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).";

в) в пункте 6:

подпункт 1 признать утратившим силу;

в подпункте 2 слова "копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о назначении проверки либо задания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия" заменить словами "в соответствии с полномочиями, установленными решением органа охраны объектов культурного наследия о проведении контрольного (надзорного) мероприятия", слова ", и проводить исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю" исключить;

г) пункты 7 и 8 признать утратившими силу;

д) в пункте 9 слова "по результатам проведенной проверки в рамках осуществления государственного надзора" заменить словами "по результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в рамках осуществления государственного контроля (надзора)", третье предложение исключить;

5) подпункт 14 пункта 2 статьи 33 после слов "включенных в реестр," дополнить словами "с составлением актов технического состояния объектов культурного наследия, включенных в реестр,";

6) в пункте 1 статьи 45:

а) в абзаце первом слова "государственного надзора" заменить словами "государственного контроля (надзора)";

б) в абзаце втором слова "государственного надзора" заменить словами "государственного контроля (надзора)";

7) статью 54 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Органы охраны объектов культурного наследия могут быть привлечены судом к участию в деле либо вправе вступать в дело по своей инициативе для дачи заключения по искам о возмещении вреда, причиненного объектам культурного наследия.".

Статья 54

Внести в статью 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3018; 2016, N 27, ст. 4287; 2019, N 18, ст. 2224) следующие изменения:

1) пункт 3 после слов "в рамках" дополнить словом "федерального";

2) абзац первый пункта 6 после слов "по осуществлению" дополнить словом "федерального";

3) пункт 16 после слов "по осуществлению" дополнить словом "федерального", после слова "проводит" дополнить словом "федеральный";

4) пункт 18 после слов "по осуществлению" дополнить словом "федерального", после слов "результатах проведения" дополнить словом "федерального";

5) пункт 19 после слов "по осуществлению" дополнить словом "федерального";

6) пункт 20 после слов "по осуществлению" дополнить словом "федерального";

7) пункт 21 после слов "по осуществлению" дополнить словом "федерального".

Статья 55

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2011, N 30, ст. 4590; 2018, N 53, ст. 8454) следующие изменения:

1) в статье 292:

а) слова "Федеральный государственный" заменить словами "1. Федеральный государственный";

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции плановые проверки не проводятся.";

2) в статье 32:

а) в пункте 3 слово "проверки" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора) за трудовой деятельностью иностранных работников";

б) пункты 4 и 6 признать утратившими силу.

Статья 56

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2009, N 1, ст. 4; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; 2010, N 31, ст. 4188; 2011, N 49, ст. 7015; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6975; 2014, N 49, ст. 6914; 2015, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3945, 3977; 2016, N 26, ст. 3891; 2017, N 31, ст. 4815; 2020, N 31, ст. 5018, 5048; N 52, ст. 8593) следующие изменения:

1) в абзаце десятом статьи 2 слова "функций по контролю (надзору)" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

2) в статье 231:

а) в наименовании слова "Контроль (надзор)" заменить словами "Федеральный государственный контроль (надзор)";

б) в пункте 1 слова "Контроль (надзор)" заменить словами "Федеральный государственный контроль (надзор)";

в) в пункте 2 слова "Предметом контроля (надзора)" заменить словами "Предметом федерального государственного контроля (надзора)";

г) в пункте 3 слова "Контроль (надзор)" заменить словами "Федеральный государственный контроль (надзор)";

д) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"4. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения плановых и внеплановых проверок, установленных Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и настоящим Федеральным законом.

5. Основаниями для проведения внеплановой проверки деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих являются:

представленная в орган по контролю (надзору) мотивированная жалоба на действия или бездействие саморегулируемой организации арбитражных управляющих, нарушающие требования настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

имеющиеся в документах саморегулируемой организации арбитражных управляющих, представленных в орган по контролю (надзору), несоответствия требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

мотивированное представление должностного лица органа по контролю (надзору) по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих;

непредставление саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в орган по контролю (надзору) документов и сведений об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений в срок, установленный таким предписанием, либо представление саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в орган по контролю (надзору) документов и сведений об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений, на основании которых невозможно сделать вывод об исполнении такого предписания.";

3) в абзаце третьем пункта 3 статьи 29 слова "контроль (надзор)" заменить словами "федеральный государственный контроль (надзор)".

Статья 57

Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, ст. 5140; 2005, N 19, ст. 1752; 2007, N 19, ст. 2293; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3626; N 48, ст. 5711; 2010, N 1, ст. 6; 2011, N 30, ст. 4603; N 49, ст. 7025; 2013, N 30, ст. 4071; 2014, N 26, ст. 3366; 2015, N 17, ст. 2477; 2016, N 15, ст. 2066; 2020, N 52, ст. 8606) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

б) в абзаце четырнадцатом слова "за соблюдением требований технических регламентов" исключить;

в) в абзаце пятнадцатом слова "за соблюдением требований технических регламентов" исключить;

г) дополнить абзацами следующего содержания:

"выпуск продукции в обращение - поставка или ввоз продукции (в том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка без складирования) в целях распространения на территории Российской Федерации в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной основе;

орган государственного контроля (надзора) - контрольный (надзорный) орган, уполномоченный на осуществление вида федерального государственного контроля (надзора) или вида регионального государственного контроля (надзора), в рамках которых осуществляется государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов, в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

2) в статье 3:

а) в абзаце девятом слова "контроля за деятельностью аккредитованных лиц, с полномочиями по аккредитации или сертификации" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных лиц, с полномочиями по аккредитации или подтверждению соответствия";

б) в абзаце десятом слово "сертификации" заменить словами "подтверждению соответствия";

в) в абзаце двенадцатом слова "за соблюдением требований технических регламентов" исключить;

3) в пункте 2 статьи 4 слова "контроля (надзора)" заменить словами "государственного контроля (надзора)";

4) в абзаце втором пункта 3 статьи 7 слова "государственного контроля (надзора)," исключить;

5) в статье 24:

а) в пункте 7 слова "за соблюдением требований технических регламентов" исключить;

б) в пункте 8:

в абзаце втором слова "за соблюдением требований технических регламентов" исключить;

в абзаце третьем слова "за соблюдением требований технических регламентов" исключить;

6) в статье 26:

а) в пункте 2:

в абзаце шестом слова "за соблюдением требований технических регламентов" исключить;

в абзаце седьмом слова "за соблюдением требований технических регламентов" исключить;

б) в абзаце втором пункта 3 слова "за соблюдением требований технических регламентов" исключить;

7) в пункте 2 статьи 28:

а) в абзаце пятом слова "за соблюдением требований технических регламентов" исключить;

б) в абзаце восьмом слова "за соблюдением требований технических регламентов" исключить;

8) в главе 6:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Глава 6. Государственный контроль (надзор)";

б) статью 32 изложить в следующей редакции:

"Статья 32. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов осуществляется в рамках видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), федеральными законами о которых устанавливается, что предметом соответствующих вида федерального государственного контроля (надзора), вида регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами.

2. Порядок взаимодействия органов государственного контроля (надзора), а также органов государственного контроля (надзора) с национальным органом по аккредитации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, в том числе порядок координации указанного взаимодействия, определяется Правительством Российской Федерации.

3. В положении о виде федерального государственного контроля (надзора), положении о виде регионального государственного контроля (надзора) указываются наименование и структурные элементы технического регламента, оценка соблюдения требований которого осуществляется в рамках соответствующих вида федерального государственного контроля (надзора), вида регионального государственного контроля (надзора), а также виды продукции, являющиеся объектом соответствующих вида федерального государственного контроля (надзора), вида регионального государственного контроля (надзора).

4. В отношении требований к продукции, установленных техническими регламентами, контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются на этапе обращения продукции.

В отношении требований к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, установленных техническими регламентами, контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются исключительно в случае наличия соответствующих требований в технических регламентах.

5. При осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, предусматривающих проведение контрольных (надзорных) действий в форме отбора проб (образцов), инструментального обследования, испытания и (или) экспертизы, органы государственного контроля (надзора) используют правила и методы исследований (испытаний) и измерений, установленные для соответствующих технических регламентов в порядке, предусмотренном пунктом 11 статьи 7 настоящего Федерального закона.

6. Изготовитель (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) впервые выпускаемой в обращение продукции вправе обратиться в орган государственного контроля (надзора) с обоснованным предложением об использовании при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 5 настоящей статьи, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, применяемых изготовителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) при оценке соответствия такой продукции и не включенных в перечень документов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения принятого технического регламента и осуществления оценки соответствия.

Орган государственного контроля (надзора) рассматривает предложение изготовителя (лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) впервые выпускаемой в обращение продукции об использовании при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 5 настоящей статьи, применяемых изготовителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) при подтверждении соответствия такой продукции правил и методов исследований (испытаний) и измерений и в течение десяти дней со дня получения указанного предложения направляет изготовителю (лицу, выполняющему функции иностранного изготовителя) свое решение.

В случае отказа органа государственного контроля (надзора) от использования при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 5 настоящей статьи, применяемых изготовителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) при оценке соответствия впервые выпускаемой в обращение продукции правил и методов исследований (испытаний) и измерений решение органа государственного контроля (надзора) должно быть обосновано. Отказ органа государственного контроля (надзора) может быть обжалован в судебном порядке.";

в) статью 33 признать утратившей силу;

г) в статье 34:

в пункте 1:

в абзаце третьем слова "мероприятия по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов" заменить словами "контрольные (надзорные) мероприятия";

абзац восьмой дополнить словами ", а также необходимых материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, материалов из информационных баз, банков данных и иных носителей информации";

дополнить абзацем следующего содержания:

"принимать решение о запрете или приостановке выпуска в обращение продукции и информировать органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией о принятом решении о запрете или приостановке выпуска в обращение продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, и (или) о запрете использования (эксплуатации) этой продукции до устранения нарушений в рамках взаимодействия, осуществляемого в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 3 статьи 32 настоящего Федерального закона.";

в пункте 2:

в абзаце втором слова "мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов" заменить словами "контрольных (надзорных) мероприятий";

в абзаце четвертом слова "мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов" заменить словами "контрольных (надзорных) мероприятий";

в абзаце пятом слова "мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов" заменить словами "контрольных (надзорных) мероприятий";

д) в статье 35:

в наименовании слова "при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов" исключить;

в пункте 1 слова "мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов" заменить словами "контрольных (надзорных) мероприятий";

9) в статье 46:

а) в пункте 62 слова "орган, уполномоченный осуществлять государственный контроль (надзор) за соблюдением таких требований" заменить словами "орган государственного контроля (надзора)";

б) в пункте 9 слова "орган по аккредитации" заменить словами "национальный орган по аккредитации";

в) дополнить пунктами 14 и 15 следующего содержания:

"14. В отношении обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с настоящей статьей, государственный контроль (надзор) осуществляется в порядке, предусмотренном главой 6 настоящего Федерального закона.

15. До определения видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), предметом которых является соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами в отношении колесных транспортных средств (шасси) и компонентов транспортных средств (шасси), находящихся в обращении (до начала их эксплуатации), автомобильного бензина, дизельного топлива, судового топлива и мазута, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с настоящим Федеральным законом, в отношении электрической энергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Герц, федеральный государственный контроль (надзор) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Организация и осуществление указанного федерального государственного контроля (надзора) регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Положение об указанном федеральном государственном контроле (надзоре) утверждается Правительством Российской Федерации.

При осуществлении указанного федерального государственного контроля (надзора) проводятся следующие виды профилактических мероприятий:

информирование;

обобщение правоприменительной практики;

объявление предостережения;

самообследование;

профилактический визит.".

Статья 58

Внести в Федеральный закон от 10 января 2003 года N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 169; 2009, N 1, ст. 21; 2011, N 30, ст. 4590; 2012, N 31, ст. 4320) следующие изменения:

1) абзац тринадцатый пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области железнодорожного транспорта;";

2) статью 201 изложить в следующей редакции:

"Статья 201. Федеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта

1. Федеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) в области железнодорожного транспорта являются:

1) соблюдение обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области железнодорожного транспорта, лицензионных требований в области железнодорожного транспорта организациями-лицензиатами, осуществляющими деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров, деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов, погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам;

2) соблюдение установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации обязательных требований организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими:

деятельность по перевозке грузов, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом;

погрузочно-разгрузочную деятельность на железнодорожном транспорте;

деятельность по эксплуатации, обслуживанию и ремонту инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и составных частей подсистем и элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта;

деятельность по эксплуатации, обслуживанию и ремонту железнодорожных путей необщего пользования и составных частей подсистем и элементов составных частей подсистем железнодорожных путей необщего пользования;

деятельность по эксплуатации, обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и его составных частей;

3) соблюдение установленных настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации обязательных требований в области железнодорожного транспорта:

к безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

к строительству, приемке в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта (за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется государственный строительный надзор в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации) и их эксплуатации;

к обеспечению пожарной безопасности железнодорожного подвижного состава при его эксплуатации;

к обеспечению доступности для инвалидов объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава и предоставляемых услуг;

к соответствию установленным требованиям функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами, во владении (пользовании) которых находятся здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы, железнодорожный подвижной состав и иные связанные с перевозочным процессом транспортные и технические средства железнодорожного транспорта;

организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами, выполняющими (оказывающими) вспомогательные работы (услуги) при перевозке железнодорожным транспортом (операции по погрузке, выгрузке грузов в местах общего пользования, взвешиванию грузов, обслуживанию пассажиров на вокзалах и в пути следования, а также иные работы (услуги), связанные с организацией и осуществлением перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом);

4) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

5) соблюдение обязательных требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

3. В положении о федеральном государственном контроле (надзоре) в области железнодорожного транспорта указываются наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области железнодорожного транспорта, а также виды продукции, являющиеся объектами федерального государственного контроля (надзора) в области железнодорожного транспорта.

4. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области железнодорожного транспорта регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".".

Статья 59

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2007, N 45, ст. 5427; 2008, N 29, ст. 3418; N 52, ст. 6236; 2010, N 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 2011, N 1, ст. 13; N 7, ст. 905; N 11, ст. 1502; N 30, ст. 4590, 4596; N 50, ст. 7336, 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7616; 2013, N 45, ст. 5797; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 19; N 29, ст. 4350, 4359; N 45, ст. 6208; 2016, N 14, ст. 1904; N 18, ст. 2508; N 26, ст. 3865; N 27, ст. 4201; 2017, N 1, ст. 49; N 30, ст. 4456; 2018, N 1, ст. 35; N 27, ст. 3955; N 30, ст. 4543; N 31, ст. 4860; N 53, ст. 8448; 2019, N 31, ст. 4421; N 52, ст. 7789, 7796; 2020, N 17, ст. 2719; N 31, ст. 5040; N 50, ст. 8047; 2021, N 1, ст. 19, 73) следующие изменения:

1) абзацы сорок восьмой и сорок девятый статьи 3 признать утратившими силу;

2) статью 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Установление и оценка применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".

В целях обеспечения соблюдения общих принципов организации экономических отношений, основ государственной политики в сфере электроэнергетики и основных принципов государственного регулирования в электроэнергетике, предусмотренных статьями 6 и 20 настоящего Федерального закона, сроки вступления в силу и сроки действия нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики определяются указанными нормативными правовыми актами без учета положений частей 1 и 4 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".";

3) статью 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. В рамках технологических и экономических отношений в сфере электроэнергетики нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или уполномоченного им федерального органа исполнительной власти может быть предусмотрено получение субъектами электроэнергетики и (или) потребителями электрической энергии, а также организациями, осуществляющими или планирующими осуществлять деятельность в сфере электроэнергетики, разрешений в форме согласований (включая согласование соответствующих решений, действий или документов с организациями технологической или коммерческой инфраструктуры электроэнергетики или получение разрешений таких организаций на их осуществление), аттестаций и в иных формах, определенных Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.";

4) статью 17 изложить в следующей редакции:

"Статья 17. Соблюдение субъектами оперативно-диспетчерского управления требований, регулирующих отношения в сфере оперативно-диспетчерского управления

1. Оценка соблюдения субъектами оперативно-диспетчерского управления обязательных требований настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике осуществляется в рамках федерального государственного энергетического надзора и государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора, вправе обращаться в суд с требованием о лишении физических лиц - диспетчеров, нарушивших порядок оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, права осуществлять профессиональную деятельность в сфере оперативно-диспетчерского управления.

Должностные лица субъектов оперативно-диспетчерского управления несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность в случае нарушения порядка оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике.";

5) в статье 20:

а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"обеспечение устойчивого развития электроэнергетики;

приоритет обеспечения жизни и здоровья физических лиц, в том числе работников организаций в сфере электроэнергетики, при осуществлении деятельности по эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств.";

б) в пункте 2:

абзац десятый признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

"мониторинг риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики;

оценка готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон.";

6) в статье 21:

а) в пункте 1:

абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:

"утверждает положение о федеральном государственном энергетическом надзоре;";

абзац сорок второй изложить в следующей редакции:

"устанавливает критерии и порядок отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, в том числе исходя из технических характеристик таких объектов, количественных и (или) качественных показателей их деятельности и с учетом результатов мониторинга риска нарушения работы владельцев объектов электросетевого хозяйства в сфере электроэнергетики, проводимого в соответствии со статьей 283 настоящего Федерального закона;";

абзацы сорок четвертый и сорок восьмой признать утратившими силу;

б) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. Правительство Российской Федерации вправе возлагать на федеральные органы исполнительной власти полномочия по регулированию указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи вопросов, в том числе по разработке и принятию нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики.";

в) в пункте 2:

абзацы четырнадцатый и шестнадцатый признать утратившими силу;

в абзаце двадцать девятом слова ", и контроль за соблюдением этих стандартов" исключить;

абзац сорок шестой признать утратившим силу;

дополнить новым абзацем сорок девятым следующего содержания:

"утверждение правил и методики проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики;";

абзац сорок девятый считать абзацем пятидесятым;

г) абзацы второй и третий пункта 3 изложить в следующей редакции:

"в рамках осуществления полномочий в сфере государственного контроля (надзора) направлять юридическим и физическим лицам обязательные для исполнения предписания о совершении действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, о прекращении нарушений законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, в том числе об устранении их последствий, о заключении договоров, обязанность заключения которых предусмотрена законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

с учетом требований и ограничений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направлять в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушений законодательства Российской Федерации об электроэнергетике;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"проводить мониторинг риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики.";

7) дополнить статьей 283 следующего содержания:

"Статья 283. Мониторинг риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики

1. Мониторинг риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики (далее в настоящей статье также - мониторинг риска) представляет собой систему постоянного сбора, обработки и анализа информации о деятельности субъектов электроэнергетики, а также иных хозяйствующих субъектов, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии и (или) объектами электросетевого хозяйства (далее в настоящей статье - субъекты электроэнергетики), и о принадлежащих им объектах электроэнергетики, характеризующей степень риска нарушения работы таких субъектов и объектов в сфере электроэнергетики.

Мониторинг риска проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении субъектов электроэнергетики, соответствующих критериям, установленным Правительством Российской Федерации.

2. Мониторинг риска проводится в целях формирования и реализации государственной политики в области обеспечения надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, своевременного выявления, оценки и прогнозирования рисков невыполнения субъектами электроэнергетики требований и условий для надежного функционирования электроэнергетики.

Результаты мониторинга риска также учитываются при инвестиционном планировании в сфере электроэнергетики, отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, оценке риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствии со статьей 291 настоящего Федерального закона и оценке готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон в соответствии со статьей 462 настоящего Федерального закона.

3. Правила проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, в том числе критерии определения субъектов электроэнергетики, в отношении которых проводится такой мониторинг, показатели риска нарушения их работы в сфере электроэнергетики, порядок проведения мониторинга и оценки риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, порядок сбора и оценки достоверности необходимой информации, порядок использования информации о результатах мониторинга риска устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Методика проведения оценки риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.";

8) статьи 291 и 292 изложить в следующей редакции:

"Статья 291. Федеральный государственный энергетический надзор

1. Федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

На объектах (в организациях), подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики осуществляется подразделениями указанных федеральных органов исполнительной власти.

2. Предметом федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики являются:

соблюдение субъектами электроэнергетики и (или) потребителями электрической энергии, за исключением потребителей электрической энергии, деятельность которых связана с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения, следующих обязательных требований:

требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок при организации и осуществлении эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии и осуществлении функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, связанных с планированием и производством переключений на объектах электроэнергетики и в энергопринимающих установках потребителей электрической энергии, управлением электроэнергетическим режимом энергосистемы, предотвращением и ликвидацией аварийных электроэнергетических режимов, а также требований к подготовке и подтверждению готовности работников к работе в сфере электроэнергетики;

требований к безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики, установленных правилами по охране труда;

требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

особых условий использования земельных участков в границах охранных зон объектов электроэнергетики;

соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

В положении о федеральном государственном энергетическом надзоре в сфере электроэнергетики указываются наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики, а также виды продукции, являющиеся объектами федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики.

К предмету федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики также относится соблюдение субъектами электроэнергетики, осуществляющими эксплуатацию объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, требований к безопасному ведению работ на объектах теплоснабжения, требований безопасности в сфере теплоснабжения и правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также правил по охране труда применительно к объектам теплоснабжения. Федеральный государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения в отношении таких субъектов применительно к объектам по производству электрической энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не осуществляется.

3. Организация и осуществление федерального государственного энергетического надзора регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", а в случаях, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, принимаемыми по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного энергетического надзора федеральным органом исполнительной власти. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного энергетического надзора в случаях, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, не применяются положения пунктов 4-6 настоящей статьи.

4. Положение о федеральном государственном энергетическом надзоре утверждается Правительством Российской Федерации. Указанное положение определяет в том числе основания и порядок приостановления эксплуатации объектов электроэнергетики, оборудования и устройств, принадлежащих контролируемому лицу, а также порядок ввода в работу указанных объектов, оборудования и устройств в случае, если при проведении контрольных (надзорных) мероприятий требуется приостановление эксплуатации объектов электроэнергетики, оборудования и устройств, принадлежащих контролируемому лицу.

5. При организации и осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении субъектов электроэнергетики и иных хозяйствующих субъектов, соответствующих установленным Правительством Российской Федерации критериям отнесения к числу субъектов электроэнергетики, в отношении которых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере электроэнергетики (далее в настоящей статье - орган государственного управления в сфере электроэнергетики), в соответствии со статьей 283 настоящего Федерального закона проводится мониторинг риска нарушения их работы в сфере электроэнергетики, и принадлежащих им объектов электроэнергетики орган государственного управления в сфере электроэнергетики:

участвует в разработке порядка и критериев отнесения деятельности субъектов электроэнергетики, указанных в абзаце первом настоящего пункта и являющихся объектом федерального государственного энергетического надзора, к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

осуществляет разработку и утверждение индикаторов риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

осуществляет информирование в соответствии со статьями 20, 46 и 48 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" в порядке и объеме, установленными положением о федеральном государственном энергетическом надзоре;

формирует и направляет в орган федерального государственного энергетического надзора предложения о разработке программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в порядке, установленном положением о федеральном государственном энергетическом надзоре.

6. Критерии отнесения деятельности субъектов электроэнергетики, указанных в пункте 5 настоящей статьи, к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также индикаторы риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям разрабатываются с учетом мониторинга риска нарушения их работы в сфере электроэнергетики, осуществляемого в соответствии со статьей 283 настоящего Федерального закона.

7. При осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики проводятся следующие профилактические мероприятия:

информирование;

обобщение правоприменительной практики;

объявление предостережений.

8. При осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

выездная проверка;

документарная проверка.

9. При осуществлении в рамках федерального государственного энергетического надзора выездных плановых проверок продление срока проведения такой проверки допускается в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, но не более чем на пятнадцать рабочих дней.

10. В ходе сбора, обработки и анализа сведений об объектах федерального государственного энергетического надзора в целях их учета, оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, организации и осуществления федерального государственного энергетического надзора не допускается требование от субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии повторного представления информации, которая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации находится в распоряжении органа государственного управления в сфере электроэнергетики, в том числе в связи с осуществлением им мониторинга рисков нарушения работы в сфере электроэнергетики, или иных федеральных органов исполнительной власти.

Статья 292. Государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике

1. Государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике осуществляется посредством:

федерального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике, осуществляемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике, осуществляемого уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. Предметом государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике являются:

для федерального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике - соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления своей деятельности обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и применению регулируемых цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, регулируемых на уровне федеральных органов исполнительной власти, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов) и платы, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в электроэнергетике, экономической обоснованности расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению объектов к электрическим сетям, экономической обоснованности расходов на проведение сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), к правильности применения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии (мощности), к раздельному учету объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу и сбыт электрической энергии, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) и платы;

для регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике - соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в электроэнергетике обязательных требований, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и (или) применению цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере электроэнергетики, к правильности применения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии (мощности), к раздельному учету объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу и сбыт электрической энергии, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) и платы, а также требований к соблюдению стандартов раскрытия информации в сфере электроэнергетики.

3. Организация и осуществление государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Правительство Российской Федерации устанавливает общие требования к осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике.

5. Государственный контроль (надзор) за реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления государственного контроля (надзора) за реализацией органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в том числе предмет осуществления указанного контроля (надзора).

6. Государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления полномочий субъекта Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики (в случае наделения указанных органов соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации) осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".";

9) статьи 293-295 признать утратившими силу;

10) в абзаце первом пункта 4 статьи 33 слово "государственного" исключить;

11) абзац шестой пункта 1 статьи 35 признать утратившим силу;

12) дополнить статьей 462 следующего содержания:

"Статья 462. Обеспечение готовности к работе в сфере электроэнергетики

1. Субъекты электроэнергетики, соответствующие установленным Правительством Российской Федерации критериям, обязаны обеспечивать готовность к работе в сфере электроэнергетики, в том числе в отопительный сезон, путем достижения значений показателей риска нарушения их работы в сфере электроэнергетики, определенных Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Оценка достижения указанных показателей осуществляется в соответствии со статьей 283 настоящего Федерального закона.

2. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, осуществляет оценку готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон.

Оценка готовности к работе в отопительный сезон осуществляется на основании результатов мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, проводимого в соответствии со статьей 283 настоящего Федерального закона, и подтверждается паспортом готовности к работе в отопительный сезон.

Порядок проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, в том числе критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, в отношении которых необходимо проводить такую оценку, и порядок принятия решения о выдаче паспорта готовности к работе в отопительный сезон устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 60

Внести в статью 7 Федерального закона от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 21, ст. 1957; 2016, N 27, ст. 4223; 2018, N 28, ст. 4156; 2019, N 30, ст. 4140) следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей (далее - контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники) осуществляется налоговыми органами.";

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"Предметом контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники являются правила применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации в целях обеспечения интересов граждан и организаций, защиты прав потребителей, обеспечения установленного порядка осуществления расчетов, полноты учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей, в том числе в целях налогообложения и обеспечения установленного порядка оборота товаров.

Положение о контроле и надзоре за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники утверждается Правительством Российской Федерации.

Организация и осуществление контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

При осуществлении контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.";

2) в пункте 2:

а) в абзаце четвертом слова "проводят проверки" заменить словами "проводят контрольные (надзорные) мероприятия в отношении", слова "а также проверки" заменить словами "а также контрольные (надзорные) мероприятия в отношении", дополнить словами ", а также по месту нахождения налогоплательщика или месту установки контрольно-кассовой техники, в том числе в жилых помещениях";

б) в абзаце пятом слово "проверки" заменить словами "контрольные (надзорные) мероприятия в отношении";

в) в абзаце девятом слово "проверку" заменить словами "контрольные (надзорные) мероприятия в отношении";

3) дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. При осуществлении контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники контролируемое лицо не уведомляется о проведении внеплановой выездной проверки.".

Статья 61

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2007, N 7, ст. 835; 2010, N 7, ст. 705; N 15, ст. 1737; N 31, ст. 4190; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7366; 2012, N 31, ст. 4322, 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 48, ст. 6162; 2014, N 6, ст. 560; N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4273; N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4383, 4389; 2016, N 10, ст. 1318; N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4213; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4742, 4794; N 50, ст. 7557; 2018, N 53, ст. 8453, 8455; 2019, N 18, ст. 2214; N 23, ст. 2914; N 52, ст. 7796; 2020, N 15, ст. 2233; 2021, N 1, ст. 27, 72, 74) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 14 слова "указанных в них" заменить словами "предусмотренных ими";

2) в пункте 2 статьи 19 слова "условиям лицензий" заменить словами "требованиям лицензий";

3) статью 27 изложить в следующей редакции:

"Статья 27. Федеральный государственный контроль (надзор) в области связи

1. Федеральный государственный контроль (надзор) в области связи осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (далее - орган федерального государственного надзора).

2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) в области связи является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами обязательных требований в области связи, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами (за исключением обязательных требований, отнесенных к предмету федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей), обязательных требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также лицензионных требований в области связи.

3. Федеральный государственный контроль (надзор) в области связи регулируется Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом.

4. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявленные в ходе проведения мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, являются основанием для принятия решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

5. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области связи, в том числе порядок организации и осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом, утверждается Правительством Российской Федерации.";

4) в статье 29:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова "вносимых в лицензии" заменить словами "предусматриваемых лицензиями", слова "лицензионных условий" заменить словами "лицензионных требований";

в абзаце втором слова "условий, вносимых в лицензии" заменить словами "требований, предусматриваемых лицензиями", слова "условия о трансляции" заменить словами "требования о трансляции";

б) в пункте 2:

в подпункте 1 слова "лицензионных условий" заменить словами "лицензионных требований", слова "лицензионные условия" заменить словами "лицензионные требования";

в подпункте 4 слова "лицензионных условий" заменить словами "лицензионных требований";

подпункт 8 признать утратившим силу;

в подпункте 9 слова "и публикует информацию" заменить словами ", вносит в него изменения и публикует информацию из";

5) в статье 32:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. За предоставление лицензии, продление срока действия лицензии и внесение изменений в реестр лицензий в области связи на основании заявления лицензиата (правопреемника) уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.";

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Территория, на которой в соответствии с лицензией разрешается оказывать услуги связи, указывается в реестре лицензий в области связи лицензирующим органом с учетом территории, указанной соискателем лицензии в заявлении о предоставлении лицензии.";

6) в пункте 4 статьи 33 слова "лицензионных условий" заменить словами "лицензионных требований";

7) в статье 34:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 34. Отказ в предоставлении лицензии, продлении срока действия лицензии и во внесении изменений в реестр лицензий в области связи на основании заявления лицензиата (правопреемника)";

б) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Основаниями для отказа в предоставлении лицензии, продлении срока действия лицензии и во внесении изменений в реестр лицензий в области связи на основании заявления лицензиата (правопреемника) являются:";

8) в статье 35:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 35. Внесение изменений в реестр лицензий в области связи на основании заявления лицензиата (правопреемника)";

б) в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. По заявлению владельца лицензии в реестр лицензий в области связи могут быть внесены изменения с указанием новых сведений о правопреемнике лицензиата в результате перехода прав на сети и (или) средства связи, с помощью которых оказываются услуги связи.";

в абзаце втором слова "переоформляемой лицензией" заменить словами "лицензией, в отношении которой вносятся изменения в реестр лицензий в области связи", слова "переоформляемой лицензии" заменить словами "лицензии, в отношении которой вносятся изменения в реестр лицензий в области связи";

в абзаце третьем слова "о переоформлении лицензии" заменить словами "о внесении изменений в реестр лицензий в области связи", слова "переоформляемой лицензии" заменить словами "лицензии, в отношении которой вносятся изменения в реестр лицензий в области связи";

в) в пункте 2 слова "лицензия переоформляется" заменить словами "изменения в реестр лицензий в области связи вносятся";

г) в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3. При реорганизации юридического лица в форме разделения или выделения изменения в реестр лицензий в области связи вносятся по заявлению заинтересованных правопреемника или правопреемников. При этом заинтересованные правопреемник или правопреемники наряду с документами, указанными в пунктах 1 и 2 статьи 30 настоящего Федерального закона, обязаны представить документы, подтверждающие передачу им сетей связи и (или) средств связи, необходимых для оказания услуг связи в соответствии с лицензией, в отношении которой вносятся изменения в реестр лицензий в области связи.";

в абзаце втором слова "о переоформлении лицензии" заменить словами "о внесении изменений в реестр лицензий в области связи", слова "переоформляемой лицензии" заменить словами "лицензии, в отношении которой вносятся изменения в реестр лицензий в области связи";

в абзаце третьем слова "переоформление лицензии" заменить словами "внесение изменений в реестр лицензий в области связи";

д) пункты 4, 5 и 7 признать утратившими силу;

е) в пункте 8 слова "переоформления лицензии" заменить словами "внесения предусмотренных настоящей статьей изменений в реестр лицензий в области связи";

9) статью 36 признать утратившей силу;

10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 37 слова "лицензионных условий" заменить словами "лицензионных требований";

11) пункт 2 статьи 40 дополнить предложением следующего содержания: "Информация из реестра лицензий в области связи должна размещаться на сайте лицензирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение одного рабочего дня со дня внесения такой информации в указанный реестр.";

12) в статье 46:

а) в абзаце первом пункта 4 слова "с условиями полученной лицензии" заменить словами "с требованиями полученной лицензии";

б) в абзаце четвертом пункта 51 слова "лицензионных условий" заменить словами "лицензионных требований";

13) в статье 562:

а) в пункте 1 третье предложение изложить в следующей редакции: "Контроль за достоверностью и полнотой представляемой информации осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области связи.";

б) в пункте 4 второе предложение изложить в следующей редакции: "Контроль за соблюдением указанных требований осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области связи.";

в) в подпункте 2 пункта 8 слова "Порядок контроля за соблюдением данной обязанности утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи" заменить словами "Контроль за соблюдением данной обязанности осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области связи";

14) в абзаце одиннадцатом пункта 2 статьи 58 слова "условиям лицензий" заменить словами "требованиям лицензий".

Статья 62

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 17, 25, 37; N 52, ст. 5597; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711, 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4160, 4206; N 49, ст. 6409; 2011, N 17, ст. 2310; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7015, 7039; N 50, ст. 7359; 2012, N 26, ст. 3444, 3446; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7614; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2325; N 27, ст. 3468, 3477; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6961, 6981, 7008; 2014, N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4235; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 52, ст. 7558; 2015, N 1, ст. 7, 9, 11, 52; N 13, ст. 1807; N 27, ст. 3978, 3995; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 67; 2017, N 1, ст. 6, 35; N 31, ст. 4828; N 45, ст. 6573; 2018, N 1, ст. 27, 47, 87; N 7, ст. 975; N 17, ст. 2432; N 32, ст. 5133; 2019, N 6, ст. 461; N 18, ст. 2211; N 31, ст. 4442; 2020, N 46, ст. 7207; N 50, ст. 8591; N 52, ст. 8591, 8600; 2021, N 1, ст. 57) следующие изменения:

1) статью 7 дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".";

2) в части 1 статьи 14:

а) пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;";

б) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве";

в) в пункте 19 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг";

г) в пункте 27 слова "использования и охраны" заменить словами "охраны и использования";

3) в части 1 статьи 15:

а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве";

б) в пункте 22 слова "использования и охраны" заменить словами "охраны и использования";

4) в части 1 статьи 16:

а) пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;";

б) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве";

в) в пункте 25 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального, городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)";

г) в пункте 30 слова "использования и охраны" заменить словами "охраны и использования";

5) в пункте 10 части 1 статьи 162 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории внутригородского района, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг";

6) абзац второй части 11 статьи 17 изложить в следующей редакции:

"На территориях городов федерального значения организация благоустройства, утверждение правил благоустройства, отнесение полномочий по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного значения или к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения в качестве полномочий по осуществлению вида регионального государственного контроля (надзора) регулируются законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения.";

7) часть 2 статьи 171 изложить в следующей редакции:

"2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".";

8) пункт 17 части 2 статьи 451 признать утратившим силу;

9) в статье 46:

а) в абзаце первом части 3 слова "обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности" заменить словами "обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности";

б) в абзаце первом части 4 слова "обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности" заменить словами "обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности";

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.";

г) в части 6 слова "обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности" заменить словами "обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности".

Статья 63

Внести в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4434; 2010, N 31, ст. 4183; 2011, N 30, ст. 4590; 2013, N 52, ст. 6981; 2017, N 49, ст. 7330; 2019, N 29, ст. 3856; N 30, ст. 4141) следующие изменения:

1) в пункте 4 части 1 статьи 4 слово "надзора" заменить словами "контроля (надзора)";

2) в абзаце третьем части 3 статьи 62 слово "надзор" заменить словами "контроль (надзор)";

3) статью 21 изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Федеральный государственный контроль (надзор) за проведением лотерей

1. Федеральный государственный контроль (надзор) за проведением лотерей осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) за проведением лотерей является соблюдение операторами лотерей и распространителями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере лотерей.

3. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) за проведением лотерей регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за проведением лотерей утверждается Правительством Российской Федерации.".

Статья 64

Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6235; 2011, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 27, ст. 3462; N 48, ст. 6165; 2016, N 27, ст. 4157; 2017, N 31, ст. 4741; 2021, N 18, ст. 3060) дополнить словами ", за исключением замещения должности гражданской службы в уполномоченных в сфере лесных отношений органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации на территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях".

Статья 65

Внести в Федеральный закон от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2017, N 25, ст. 3596; 2018, N 1, ст. 19) следующие изменения:

1) статью 16 изложить в следующей редакции:

"Статья 16. Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле осуществляется посредством:

1) федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле - федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

2) регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле - уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. Предметом государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле являются:

1) для федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле - соблюдение архивами, музеями, библиотеками и научными организациями, включенными в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, обязательных требований особого режима учета, хранения и использования уникальных документов, находящихся у них на постоянном хранении и включенных в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации;

2) для регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле - соблюдение обязательных требований, установленных в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, к организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пункте 1 настоящей части.

3. Организация и осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".";

2) в статье 17:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Порядок отнесения документов Архивного фонда Российской Федерации к особо ценным документам, порядок учета таких документов, создания и хранения их страховых копий определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства.";

б) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Порядок отнесения документов Архивного фонда Российской Федерации к уникальным документам, порядок учета, хранения и использования таких документов определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства.".

Статья 66

Статью 432 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2011, N 30, ст. 4590; 2015, N 18, ст. 2623; 2020, N 17, ст. 2724) изложить в следующей редакции:

"Статья 432. Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов

1. Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов осуществляется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации.

2. Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в части морских биоресурсов осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Предметом федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, в том числе Федеральным законом от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации", Федеральным законом от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации", Федеральным законом от 17 декабря 1998 года N 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации", Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал", и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, включая:

1) требования в части выполнения мер по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на биоресурсы и среду их обитания, в том числе требования наличия эффективных рыбозащитных сооружений на водозаборных сооружениях;

2) правила рыболовства и иные правила, регламентирующие добычу (вылов) и выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения водных биоресурсов;

3) условия освоения и представления отчетности по выделенным квотам добычи (вылова) водных биоресурсов и рекомендуемых объемов добычи (вылова) водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается;

4) условия выданных разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов;

5) условия договоров, на основании которых возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов;

6) соответствие документов, подтверждающих законность уловов водных биоресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции, выделенным квотам добычи (вылова) водных биоресурсов и рекомендуемым объемам добычи (вылова) водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается.

4. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов (за исключением морских биоресурсов) регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

5. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов утверждается Правительством Российской Федерации.

6. Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий.".

Статья 67

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2007, N 1, ст. 13; N 43, ст. 5084; 2011, N 23, ст. 3263; N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7596; 2013, N 52, ст. 6982; 2014, N 23, ст. 2937; N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4218, 4256, 4264; N 49, ст. 6928; 2015, N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4362; 2016, N 27, ст. 4237, 4288; 2017, N 1, ст. 10; 2018, N 1, ст. 69; N 15, ст. 2030; N 31, ст. 4861; N 53, ст. 8404, 8484; 2019, N 22, ст. 2672; N 49, ст. 6949; N 52, ст. 7791, 7796) следующие изменения:

1) пункт 8 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"8) осуществляют региональный государственный жилищный контроль (надзор) (далее - государственный жилищный надзор или региональный государственный жилищный надзор) и муниципальный жилищный контроль;";

2) в статье 12:

а) пункт 161 изложить в следующей редакции:

"161) утверждение общих требований к организации и осуществлению регионального государственного жилищного надзора;";

б) в пункте 163 слова "установление порядка лицензирования" заменить словами "утверждение положения о лицензировании";

3) статью 20 изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль и общественный жилищный контроль

1. Предметом государственного жилищного надзора является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении жилищного фонда, за исключением муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.

2. Предметом государственного жилищного надзора не является соблюдение юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии (далее - управляющая организация), лицензионных требований.

3. Государственный жилищный надзор осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы государственного жилищного надзора) в соответствии с положением, утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и общими требованиями к организации и осуществлению государственного жилищного надзора, установленными Правительством Российской Федерации.

4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, указанных в пунктах 1 - 11 части 1 настоящей статьи, в отношении муниципального жилищного фонда.

5. Муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления (далее - органы муниципального жилищного контроля) в соответствии с положением, утверждаемым представительным органом муниципального образования (высшим исполнительным органом государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, если иное не предусмотрено законами данных субъектов Российской Федерации).

6. Организация и осуществление государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

7. При осуществлении государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля в отношении жилых помещений, используемых гражданами, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

8. При осуществлении государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в том числе в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).

9. Согласование назначения на должность и освобождения от должности руководителя органа государственного жилищного надзора по предложению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

10. Главный государственный жилищный инспектор Российской Федерации осуществляет координацию деятельности органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля при осуществлении ими государственного жилищного надзора, регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, муниципального жилищного контроля, направление высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) представления об освобождении от должности руководителя органа государственного жилищного надзора, а также иные полномочия, установленные Правительством Российской Федерации. Назначение на должность и освобождение от должности главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации осуществляются Правительством Российской Федерации по предложению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации.

11. При организации и осуществлении государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля органы государственного жилищного надзора, органы муниципального жилищного контроля используют в том числе размещенную в системе информацию.

12. Орган государственного жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований настоящего Кодекса;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям настоящего Кодекса либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований настоящего Кодекса о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным настоящим Кодексом;

6) о понуждении к исполнению предписания.

13. Для проведения контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", государственных информационных систем о возможных нарушениях обязательных требований, указанных в части 1 настоящей статьи, органы государственного жилищного надзора, органы муниципального контроля разрабатывают и утверждают индикаторы риска нарушения обязательных требований. Типовые индикаторы риска нарушения обязательных требований устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

14. Главный государственный жилищный инспектор Российской Федерации издает приказ об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках государственного жилищного надзора, регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, муниципального жилищного контроля, если поручением не установлено иное.

15. Государственный контроль (надзор) за соблюдением региональными операторами требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы собственности осуществляется органами государственного жилищного надзора в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

16. Государственный контроль (надзор) за соблюдением органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы собственности осуществляется органами государственного жилищного надзора в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

17. Предметом государственного контроля (надзора), указанного в части 16 настоящей статьи, является соблюдение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в том числе требований:

1) к содержанию общего имущества в многоквартирном доме;

2) к ограничению изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также к обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), обоснованности размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и к соблюдению предельных индексов изменения размера такой платы;

3) к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;

4) к порядку размещения информации в системе.

18. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является в том числе истечение одного года со дня:

1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;

2) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).

19. В целях обеспечения прав и законных интересов граждан может осуществляться общественный жилищный контроль, субъектами которого могут являться общественные объединения, иные некоммерческие организации, советы многоквартирных домов, другие заинтересованные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

4) часть 5 статьи 1231 после слов "об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости" дополнить словом "региональный";

5) в статье 1232:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 1232. Государственное регулирование деятельности жилищно-строительного кооператива";

б) часть 1 признать утратившей силу;

в) в части 2:

в абзаце первом слова "при осуществлении контроля" исключить;

в пункте 1 слова "информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью" заменить словами "информацию о деятельности";

пункт 11 признать утратившим силу;

в пункте 2 слова "информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью" заменить словами "информацию о деятельности";

в пункте 21 слова "информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью" заменить словами "информацию о деятельности";

в пункте 22 слова "необходимые для осуществления контроля за соблюдением требований, установленных" заменить словом "установленные";

пункт 3 признать утратившим силу;

в пункте 31 слова "информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью" заменить словами "информацию о деятельности";

пункт 32 признать утратившим силу;

г) части 3, 4, 5 и 6 признать утратившими силу;

6) главу 11 дополнить статьей 1233 следующего содержания:

"Статья 1233. Региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома

1. Региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, осуществляется контролирующим органом. По окончании строительства многоквартирного дома и получения разрешения на его ввод в эксплуатацию в отношении жилищностроительных кооперативов осуществляется государственный жилищный надзор в порядке, предусмотренном статьей 20 настоящего Кодекса.

2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, является соблюдение жилищно-строительным кооперативом обязательных требований, установленных частью 3 статьи 110 настоящего Кодекса, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьей 1231 настоящего Кодекса.

3. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

4. Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

5. Региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, осуществляется в соответствии с положением, утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

6. В случае неисполнения жилищно-строительным кооперативом в установленный контролирующим органом срок предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случае, если эти нарушения создают реальную угрозу правам и законным интересам членов жилищно-строительного кооператива, контролирующий орган вправе вынести предписание о приостановлении деятельности жилищно-строительного кооператива по привлечению новых членов кооператива до устранения жилищно-строительным кооперативом соответствующих нарушений. Контролирующий орган в случае неисполнения его предписаний жилищно-строительным кооперативом вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации этого кооператива.";

7) часть 3 статьи 192 изложить в следующей редакции:

"3. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами включает в себя деятельность органов государственного жилищного надзора по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществление регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.";

8) статью 196 изложить в следующей редакции:

"Статья 196. Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

1. Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами осуществляется органами государственного жилищного надзора в соответствии с положением о лицензировании такой деятельности, утвержденным Правительством Российской Федерации.

2. Предметом регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами является соблюдение лицензиатами лицензионных требований.

3. Организация и осуществление регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".";

9) пункт 3 части 4 статьи 201 изложить в следующей редакции:

"3) участие в организации регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;".

Статья 68

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2007, N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 46, ст. 5553; 2008, N 20, ст. 2251, 2260; N 30, ст. 3604, 3616; 2009, N 48, ст. 5711, 2010, N 31, ст. 4195, 4209; N 48, ст. 6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594; N 49, ст. 7015, 7042; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4220; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, 11, 86; N 29, ст. 4342, 4378, 4389; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 79; N 26, ст. 3867; N 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; N 52, ст. 7494; 2017, N 27, ст. 3932; N 31, ст. 4740, 4766, 4767; 2018, N 1, ст. 91; N 32, ст. 5105, 5114, 5123, 5133, 5134, 5135; N 53, ст. 8448, 8464; 2019, N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4442; N 52, ст. 7790; 2020, N 29, ст. 4512; N 31, ст. 5013, 5023; 2021, N 1, ст. 7, 33, 44) следующие изменения:

1) пункт 6 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"6) утверждение положения о федеральном государственном строительном надзоре и общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора (далее - государственный строительный надзор), организация научно-методического обеспечения государственного строительного надзора;";

2) статью 7 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) утверждение положения о региональном государственном строительном надзоре;";

3) в статье 50:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Порядок аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и порядок формирования и ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Организация формирования и ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, осуществляется национальным органом по аккредитации.";

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Национальный орган по аккредитации по итогам аккредитации вносит сведения об аккредитации в государственный реестр юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, с присвоением аккредитованному лицу соответствующего уникального номера записи об аккредитации в реестре или принимает решение об отказе в аккредитации с указанием причин отказа.";

г) в части 7:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"7. В государственном реестре юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в отношении каждого из указанных юридических лиц должны содержаться следующие сведения:";

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) уникальный номер записи об аккредитации и дата внесения сведений в реестр;";

в пункте 5 слова "выдачи свидетельства" заменить словами "принятия решения";

в пункте 6 слова "свидетельства об" исключить;

в пункте 7 слова "свидетельства об" исключить;

в пункте 8 слова "аннулирования свидетельства об" заменить словами "прекращения действия";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) информация об обжаловании в судебном порядке решения о приостановлении действия аккредитации или о прекращении действия аккредитации (наименование и реквизиты акта, на основании которого решение о приостановлении действия аккредитации или о прекращении аккредитации признано недействительным).";

д) в части 8 слова "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию единой национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц" заменить словами "национального органа по аккредитации";

е) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения об аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, принятия решения о приостановлении действия аккредитации или о прекращении действия аккредитации национальный орган по аккредитации вносит в государственный реестр юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, предусмотренные частью 5 настоящей статьи сведения.";

ж) в части 10 слова "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию единой национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц" заменить словами "национальный орган по аккредитации", слово "трех" заменить словами "десяти рабочих";

з) дополнить частью 101 следующего содержания:

"101. В случае прекращения трудовых отношений физического лица, аттестованного на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, с юридическим лицом, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, такое физическое лицо вправе обратиться в письменной форме в национальный орган по аккредитации о внесении изменений в сведения, указанные в пункте 3 части 5 настоящей статьи и содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, и одновременно представить соответствующие документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения таких обращения и документов указанный орган вносит соответствующие изменения в государственный реестр юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий.";

и) часть 12 признать утратившей силу;

4) в части 7 статьи 51:

а) в абзаце первом слово "документы:" заменить словами "документы и сведения:";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в государственном реестре юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;";

5) абзац первый части 5 статьи 52 после слов "(далее также - органы государственного строительного надзора)" дополнить словами ", а в случае, если в соответствии с настоящим Кодексом при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен федеральный государственный экологический контроль (надзор), в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора),";

6) статью 54 изложить в следующей редакции:

"Статья 54. Государственный строительный надзор

1. Государственный строительный надзор осуществляется:

1) при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, за исключением случая, предусмотренного частью 33 статьи 49 настоящего Кодекса;

2) при реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, за исключением случая, предусмотренного частью 33 статьи 49 настоящего Кодекса.

2. Государственный строительный надзор также осуществляется при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в части 1 настоящей статьи, и в отношении объектов капитального строительства, работы по строительству, реконструкции которых завершены, за исключением случая, если по завершении указанных работ получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

3. Предметом государственного строительного надзора в отношении объектов капитального строительства, указанных в части 1 настоящей статьи, является соблюдение:

1) соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 152 и 153 статьи 48 настоящего Кодекса проектной документации (с учетом изменений, внесенных в проектную документацию в соответствии с частями 38 и 39 статьи 49 настоящего Кодекса) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями настоящего Кодекса);

2) требования наличия разрешения на строительство, а также параметров строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства, указанных в разрешении на строительство;

3) требований, установленных частями 2 и 31 статьи 52 настоящего Кодекса;

4) требований, установленных частью 4 статьи 52 настоящего Кодекса, к обеспечению консервации объекта капитального строительства;

5) требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами.

4. Предметом государственного строительного надзора в отношении объектов, указанных в части 2 настоящей статьи, является соблюдение:

1) требований наличия разрешения на строительство и соответствия объекта капитального строительства параметрам, указанным в разрешении на строительство, если разрешение на строительство требуется для строительства или реконструкции объекта капитального строительства;

2) соответствия параметров объектов капитального строительства предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется разрешение на строительство.

5. При строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которых осуществляется государственный строительный надзор, не осуществляются следующие виды государственного контроля (надзора):

1) федеральный государственный пожарный надзор;

2) федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор);

3) государственный экологический контроль (надзор), за исключением федерального государственного экологического контроля (надзора) в отношении объектов, строительство, реконструкция которых осуществляются во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в российской части (российском секторе) Каспийского моря, границах особо охраняемых природных территорий, на искусственных земельных участках на водных объектах, а также при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории.

6. Организация и осуществление государственного строительного надзора регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", а в случаях, указанных в части 10 настоящей статьи, нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, принимаемыми по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

7. Государственный строительный надзор осуществляется посредством:

1) федерального государственного строительного надзора, осуществляемого в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

2) регионального государственного строительного надзора, осуществляемого в соответствии с положением, утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, общими требованиями к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

8. Федеральный государственный строительный надзор осуществляется при строительстве, реконструкции объектов, указанных в пункте 51 части 1 статьи 6 настоящего Кодекса, если иное не установлено Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса, а также при строительстве, реконструкции объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе если реконструкция такого объекта осуществляется только на территории одного субъекта Российской Федерации.

9. Федеральный государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в части 10 настоящей статьи.

10. Федеральный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов обороны и безопасности, объектов федеральных органов исполнительной власти в сфере обороны, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, войск национальной гвардии Российской Федерации, объектов в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, в границах особо охраняемых природных территорий, объектов федеральных ядерных организаций может осуществляться Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", иными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

11. Региональный государственный строительный надзор осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в отношении объектов капитального строительства, не указанных в части 8 настоящей статьи.

12. Согласование назначения на должность и освобождения от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление регионального государственного строительного контроля (надзора), по предложению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

13. Контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении государственного строительного надзора:

1) в случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";

2) в случаях, указанных в части 2 настоящей статьи, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

14. Программа проверок формируется органом государственного строительного надзора не позднее чем через десять рабочих дней после поступления извещения о начале работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, направленного в соответствии с частью 5 статьи 52 настоящего Кодекса, на весь срок строительства, реконструкции и должна содержать перечень контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении каждого из которых указывается следующая информация:

1) вид контрольного (надзорного) мероприятия и его предмет;

2) событие, наступление которого является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, срок (не более десяти рабочих дней после поступления информации о наступлении события), в течение которого органом государственного строительного надзора должно быть начато контрольное (надзорное) мероприятие, срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

3) перечень документов, представление которых необходимо для оценки соблюдения обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

4) иные сведения, если это предусмотрено положением о федеральном государственном строительном надзоре, общими требованиями к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора.

15. Порядок формирования и изменения программы проверок устанавливается положением о федеральном государственном строительном надзоре, общими требованиями к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора.

16. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства органом государственного строительного надзора проводится выездная проверка по основаниям, предусмотренным пунктом 5 или 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", по результатам которой оцениваются выполненные работы и принимается решение о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 38 и 39 статьи 49 настоящего Кодекса) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями настоящего Кодекса) либо об отказе в выдаче такого заключения.

17. В случае, если в рамках осуществления государственного строительного надзора органом государственного строительного надзора выявлен факт осуществления строительства или реконструкции объекта капитального строительства без разрешения на строительство (за исключением случаев, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется такое разрешение) или факт несоответствия объекта капитального строительства параметрам, указанным в разрешении на строительство, а в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется разрешение на строительство, факт несоответствия объекта капитального строительства предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами, орган государственного строительного надзора в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления такого факта направляет в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения такого объекта капитального строительства или в случае нахождения объекта капитального строительства на межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих соответствующий факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавливается в соответствии с частью 3 статьи 5532 настоящего Кодекса.

18. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, при осуществлении государственного строительного надзора органами государственного строительного надзора используются проектная документация и (или) информационная модель, содержащиеся в государственных информационных системах.

19. Органы государственного строительного надзора ведут реестр объектов капитального строительства, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которых осуществляют государственный строительный надзор, в порядке, установленном положением о федеральном государственном строительном надзоре, общими требованиями к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора.";

7) в пункте 9 части 3 статьи 55 слова "в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов," исключить, слова "частью 7" заменить словами "частью 5";

8) в части 5 статьи 5514 слова "в части 3" заменить словами "в части 8";

9) в статье 5519:

а) в наименовании слово "Государственный" заменить словами "Федеральный государственный";

б) в части 1 слово "Государственный" заменить словами "Федеральный государственный";

в) в части 2 слова "Предметом проверки" заменить словами "Предметом федерального государственного надзора";

10) в статье 5523:

а) в наименовании слово "Государственный" заменить словами "Федеральный государственный";

б) в части 1 слова "путем проведения плановых и внеплановых проверок, а также в иных формах контроля, предусмотренных федеральным законом" заменить словами "в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации"; государственного

в) части 2 и 3 признать утратившими силу;

г) в части 4 слово "государственного" заменить словами " федерального государственного";

д) дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:

"7. Организация и осуществление федерального государственного контроля за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

8. При осуществлении федерального государственного контроля за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям не применяется.";

11) в пункте 91 части 5 статьи 56 слова "частью 7" заменить словами "частью 5".

Статья 69

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2013, N 52, ст. 6979; 2015, N 29, ст. 4362; 2016, N 18, ст. 2515; N 27, ст. 4237; 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 28, ст. 4139; N 31, ст. 4861; N 53, ст. 8404; 2019, N 26, ст. 3317; 2020, N 29, ст. 4512) следующие изменения:

1) в статье 23:

а) в наименовании слова ", государственный контроль (надзор)" исключить;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, по предложению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) осуществляет согласование назначения на должность и освобождения от должности руководителя уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство (далее - контролирующий орган).";

в) части 21 и 22 признать утратившими силу;

г) в части 3:

в пункте 2 после слова "осуществления" дополнить словом "регионального", слово "недвижимости" исключить;

пункт 36 признать утратившим силу;

д) в части 6:

пункты 1 и 11 признать утратившими силу;

в пункте 2 слова "информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью" заменить словами "информацию о деятельности";

в пункте 3 слова "информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью" заменить словами "информацию о деятельности";

пункт 4 признать утратившим силу;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) вправе получать от органов местного самоуправления документы и информацию о деятельности застройщиков, связанной со строительством многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;";

в пункте 8 слова "осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона, в том числе" исключить;

пункт 9 признать утратившим силу;

в пункте 91 слово "проверках" заменить словами "контрольных (надзорных) мероприятиях в отношении";

е) части 8-14 и 18 признать утратившими силу;

2) в статье 233:

а) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:

"1) информацию о должностных лицах контролирующего органа, наделенных полномочиями на размещение информации в системе;";

б) в части 62:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) сведения о выполнении или невыполнении выданных предписаний об устранении выявленных нарушений (с указанием реквизитов выданных предписаний);";

пункт 4 признать утратившим силу;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) сведения об обжаловании решений органов регионального государственного контроля (надзора) и действий их должностных лиц и о результатах такого обжалования;";

в пункте 9 слово "проверки" заменить словами "контрольных (надзорных) мероприятий";

3) часть 7 статьи 234 после слов "полномочий по" дополнить словом "региональному";

4) дополнить статьей 235 следующего содержания:

"Статья 235. Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1. Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется контролирующим органом.

2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости является соблюдение лицами, привлекающими денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся, может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).

4. Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости регулируются положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

5. Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с положением, утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.".

Статья 70

Статью 11 Федерального закона от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3127; 2006, N 23, ст. 2383; 2009, N 52, ст. 6416; 2011, N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7043) изложить в следующей редакции:

"Статья 11. Особенности осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на территории особой экономической зоны

Виды государственного контроля (надзора), виды муниципального контроля, организация и осуществление которых регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", осуществляются на территории особой экономической зоны с учетом особенностей осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, установленных настоящим Федеральным законом и нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.".

Статья 71

Внести в Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 2007, N 7, ст. 839; N 30, ст. 3807; 2009, N 52, ст. 6430; 2011, N 23, ст. 3255; N 30, ст. 4566, 4590, 4600; 2013, N 19, ст. 2325; N 30, ст. 4033, 4084; N 43, ст. 5444; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6695; 2014, N 23, ст. 2928; N 30, ст. 4265; 2015, N 1, ст. 13; 2016, N 27, ст. 4214, 4237; 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 15, ст. 2032; N 28, ст. 4146; N 53, ст. 8457; 2019, N 31, ст. 4418; 2020, N 29, ст. 4512; 2021, N 18, ст. 3068) следующие изменения:

1) часть 8 статьи 28 после слова "осуществление" дополнить словом "регионального";

2) наименование главы 5 изложить в следующей редакции:

"Глава 5. Полномочия антимонопольного органа. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере рекламы. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе";

3) в статье 33:

а) в наименовании слова "на осуществление государственного надзора в сфере рекламы" исключить;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Антимонопольный орган осуществляет в пределах своих полномочий:

1) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере рекламы;

2) возбуждение и рассмотрение дел по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.";

в) в пункте 11 части 2 слова ", рекламодателями, рекламопроизводителями, рекламораспространителями и операторами рекламных систем (далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели)" исключить;

г) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Должностные лица антимонопольного органа в соответствии с возложенными на них полномочиями имеют право беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) антимонопольного органа о проведении проверки посещать здания, помещения, используемые органами государственной власти, органами местного самоуправления, в целях проведения проверки, получения документов и информации, необходимых в ходе проведения проверки.";

4) часть 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:

"1. Юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые документы, к которым относятся в том числе материалы фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационные базы, банки данных и носители информации, а также копии таких документов, объяснения, информацию в письменной и (или) устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), включая служебную переписку в электронном виде, и обеспечивать уполномоченным должностным лицам антимонопольного органа доступ к такой информации.";

5) статью 351 изложить в следующей редакции:

"Статья 351. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере рекламы

1. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере рекламы осуществляется антимонопольным органом.

2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) в сфере рекламы является соблюдение рекламодателями, рекламопроизводителями и рекламораспространителями обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере рекламы.

3. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере рекламы осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий.

4. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере рекламы регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

5. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере рекламы утверждается Правительством Российской Федерации.

6. Результаты деятельности саморегулируемой организации в сфере рекламы с добровольным членством по осуществлению контроля за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов могут быть признаны антимонопольным органом на основании соглашения о признании результатов такой деятельности, заключаемого в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".";

6) в части 2 статьи 36 слова "а также по" исключить, после слов "юридических лиц" дополнить словами ", а также по результатам проведения антимонопольным органом контрольных (надзорных) мероприятий";

7) часть 9 статьи 38 изложить в следующей редакции:

"9. Суммы штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе и неисполнение предписаний антимонопольного органа зачисляются в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.".

Статья 72

Внести в Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2008, N 29, ст. 3418; 2009, N 52, ст. 6441; 2011, N 30, ст. 4590, 4605; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7359; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 43, ст. 5452; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 12; N 29, ст. 4359, 4370; 2018, N 32, ст. 5135; 2019, N 52, ст. 7806; 2020, N 17, ст. 2725) следующие изменения:

1) в статье 24:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора) в отношении водных объектов, территорий их водоохранных зон и прибрежных защитных полос, которые в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" подлежат федеральному государственному экологическому контролю (надзору);";

б) пункты 14, 19 и 20 признать утратившими силу;

2) в статье 25:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора) в отношении водных объектов, территорий их водоохранных зон и прибрежных защитных полос, которые в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" подлежат региональному государственному экологическому контролю (надзору);";

б) пункт 12 признать утратившим силу;

3) в абзаце первом части 9 статьи 26 слова "государственный надзор в области использования и охраны водных объектов" заменить словами "федеральный государственный экологический контроль (надзор)";

4) в пункте 3 части 3 статьи 30 слова "государственного надзора в области использования и охраны водных объектов" заменить словами "федерального государственного экологического контроля (надзора) и регионального государственного экологического контроля (надзора)";

5) статью 36 изложить в следующей редакции:

"Статья 36. Оценка соблюдения обязательных требований, установленных настоящим Кодексом

Оценка соблюдения обязательных требований, установленных настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов, осуществляется в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) и регионального государственного экологического контроля (надзора) в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".";

6) часть 4 статьи 62 изложить в следующей редакции:

"4. Оценка соблюдения особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, которые в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" подлежат федеральному государственному экологическому контролю (надзору), осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять федеральный государственный экологический контроль (надзор). Оценка соблюдения особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, которые в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" подлежат региональному государственному экологическому контролю (надзору), осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными осуществлять региональный государственный экологический контроль (надзор).".

Статья 73

Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448) дополнить статьей 161 следующего содержания:

"Статья 161. Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет"

1. Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет", осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (далее - орган государственного контроля (надзора), в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет", является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами обязательных требований в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет", установленных настоящим Федеральными законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет", в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".".

Статья 74

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2011, N 31, ст. 4701; 2014, N 30, ст. 4243; 2017, N 9, ст. 1276; N 27, ст. 3945) следующие изменения:

1) наименование главы 5 изложить в следующей редакции:

"Глава 5. Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона";

2) часть 11 статьи 23 признать утратившей силу;

3) дополнить статьей 231 следующего содержания:

"Статья 231. Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных

1. Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных является соблюдение операторами обязательных требований в области персональных данных, установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом).

4. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявленные в ходе проведения мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, являются основанием для принятия решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

5. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой персональных данных, в том числе порядок организации и осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом, утверждается Правительством Российской Федерации.".

Статья 75

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, ст. 3599, 3616; 2009, N 11, ст. 1261; 2011, N 1, ст. 54; N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; 2014, N 11, ст. 1092; 2018, N 24, ст. 3415; N 30, ст. 4547; N 32, ст. 5133; N 52, ст. 8100; 2020, N 17, ст. 2725; 2021, N 6, ст. 958; N 18, ст. 3056) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 19 дополнить словами ", в том числе учреждениями, осуществляющими лесную охрану";

2) пункты 13 и 14 статьи 81 изложить в следующей редакции:

"13) осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения;

14) осуществление мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения;";

3) пункт 11 части 1 статьи 83 изложить в следующей редакции:

"11) осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) на землях лесного фонда;";

4) в пункте 3 части 2 статьи 90 слова "лесного надзора (лесной охраны)" заменить словами "лесного контроля (надзора)";

5) в главе 12:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Глава 12. Федеральный государственный лесной контроль (надзор) и муниципальный лесной контроль. Федеральный государственный надзор в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней";

б) статьи 96 и 961 изложить в следующей редакции:

"Статья 96. Федеральный государственный лесной контроль (надзор)

1. Федеральный государственный лесной контроль (надзор) (далее - государственный надзор) осуществляется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению государственного надзора. Осуществление государственного надзора может быть возложено на государственные учреждения, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, в пределах полномочий указанного федерального органа исполнительной власти, на государственные учреждения, подведомственные органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в пределах полномочий указанных органов.

2. Предметом государственного надзора является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения (в том числе в области пожарной безопасности в лесах), в области семеноводства в отношении семян лесных растений, за исключением обязательных требований в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины и ее прослеживаемости, учета древесины и сделок с ней.

3. Организация и осуществление государственного надзора регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Положение о государственном надзоре утверждается Правительством Российской Федерации.

5. Должностные лица органов государственного надзора, государственных учреждений, указанных в части 1 настоящей статьи, наряду с правами, предусмотренными Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий имеют право:

1) в целях пресечения нарушения обязательных требований приостанавливать рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не имеющими предусмотренных настоящим Кодексом документов;

2) осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных средств и при необходимости их задержание.

6. Должностные лица органов государственного надзора, государственных учреждений, указанных в части 1 настоящей статьи, наряду с принимаемыми в процессе проведения контрольных (надзорных) мероприятий и по их результатам решениями, установленными Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в пределах установленной компетенции имеют право:

1) задерживать в лесах граждан, нарушивших обязательные требования, и доставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы;

2) изымать у граждан, нарушивших обязательные требования, орудия совершения правонарушений, транспортные средства и соответствующие документы.

7. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, должностные лица органов государственного надзора, государственных учреждений, указанных в части 1 настоящей статьи, имеют право ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд транспортных средств на лесные участки в период действия ограничения или запрета на пребывание в лесах.

8. В случае, если по результатам проведенного контрольного (надзорного) мероприятия выявлен факт размещения объекта капитального строительства в границах земель лесного фонда или в границах земель иных категорий, на которых располагаются леса, на которых не допускается размещение такого объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием лесов и установленными ограничениями прав на землю, должностное лицо, которое осуществляет государственный надзор, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания контрольного (надзорного) мероприятия направляет в орган местного самоуправления поселения, муниципального округа, городского округа по месту нахождения земельного участка, на котором размещен такой объект капитального строительства, или в случае нахождения указанного земельного участка на межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Статья 961. Обеспечение должностных лиц органов государственного надзора

1. Должностные лица, осуществляющие государственный надзор, имеют право на ношение, хранение и применение специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия в порядке, установленном Федеральным законом от 14 апреля 1999 года N 77-ФЗ "О ведомственной охране".

2. Государственные органы, осуществляющие государственный надзор, и указанные в части 1 статьи 96 настоящего Кодекса государственные учреждения приобретают служебное и гражданское оружие, ведут учет, хранят и осуществляют их выдачу в порядке, установленном для юридических лиц с особыми уставными задачами Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии".

3. Правила хранения, ношения и применения специальных средств должностными лицами, осуществляющими государственный надзор, определяются Правительством Российской Федерации.

4. Перечень и предельная численность должностных лиц, осуществляющих государственный надзор, которым разрешено хранение, ношение и применение специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Перечень типов, моделей и количество служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, правила их применения должностными лицами, осуществляющими государственный надзор, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6. Должностным лицам, осуществляющим государственный надзор, выдаются служебные удостоверения и форма установленного образца.";

в) статью 97 признать утратившей силу;

г) статью 98 изложить в следующей редакции:

"Статья 98. Муниципальный лесной контроль

1. Муниципальный лесной контроль осуществляется органами местного самоуправления в рамках полномочий в соответствии со статьей 84 настоящего Кодекса. Муниципальный лесной контроль может осуществляться муниципальными учреждениями, подведомственными органам местного самоуправления, в пределах полномочий указанных органов.

2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, установленных в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений.

3. Организация и осуществление муниципального лесного контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Положение о муниципальном лесном контроле утверждается представительным органом муниципального образования.";

6) дополнить главой 121 следующего содержания:

"Глава 121. Лесная охрана

Статья 982. Лесная охрана

1. Под лесной охраной понимается деятельность, направленная на определение состояния лесов и влияния на них природных и антропогенных факторов, а также на предотвращение, выявление и пресечение нарушений гражданами, пребывающими в лесах, требований, установленных в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения (далее - требования лесного законодательства). Лесная охрана осуществляется посредством систематического патрулирования лесов в соответствии с нормативами и в порядке, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Лесная охрана осуществляется указанными в части 1 статьи 96 настоящего Кодекса федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуправления, указанными в части 1 статьи 98 настоящего Кодекса (далее - уполномоченные органы). Лесная охрана может осуществляться государственными учреждениями, указанными в части 2 статьи 19, части 1 статьи 96 настоящего Кодекса, и муниципальными учреждениями, указанными в части 1 статьи 98 настоящего Кодекса.

3. Должностные лица уполномоченных органов и государственных учреждений, указанных в части 2 настоящей статьи, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, вправе:

1) осуществлять систематическое патрулирование лесов;

2) определять состояние лесов и влияние на них природных и антропогенных факторов;

3) предотвращать, выявлять и пресекать нарушения требований лесного законодательства гражданами;

4) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, связанным с нарушениями требований лесного законодательства, выявленными в ходе осуществления систематического патрулирования лесов;

5) направлять в соответствующие государственные органы материалы о нарушениях требований лесного законодательства, выявленных в ходе осуществления систематического патрулирования лесов, содержащих признаки административных правонарушений и (или) преступлений;

6) предъявлять иски в суд или арбитражный суд по фактам нарушений требований лесного законодательства, выявленных в ходе осуществления систематического патрулирования лесов.

4. Должностные лица уполномоченных органов и государственных учреждений, указанных в части 2 настоящей статьи, также имеют право:

1) ограничивать или запрещать доступ граждан, въезд транспортных средств в леса в период действия ограничения или запрета на пребывание в лесах;

2) в целях пресечения нарушения обязательных требований приостанавливать рубки лесных насаждений, осуществляемые гражданами, не имеющими предусмотренных настоящим Кодексом документов;

3) задерживать в лесах граждан, нарушивших обязательные требования, и доставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы;

4) изымать у граждан, нарушающих обязательные требования, орудия совершения правонарушений, транспортные средства и соответствующие документы;

5) предотвращать, выявлять и пресекать нарушения гражданами, пребывающими в лесах, требований лесного законодательства, проверять у граждан, пребывающих в лесах, документы, подтверждающие право осуществлять использование лесов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 11 настоящего Кодекса, требовать от граждан, пребывающих в лесах, прекращения совершения нарушения требований лесного законодательства.

5. В случае, если должностными лицами уполномоченных органов и государственных учреждений, указанных в части 2 настоящей статьи, в пределах установленной компетенции выявлен факт размещения объекта капитального строительства в границах земель лесного фонда или в границах земель иных категорий, на которых располагаются леса, на которых не допускается размещение такого объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием лесов и установленными ограничениями прав на землю, должностное лицо, осуществляющее лесную охрану, в срок не позднее трех рабочих дней с момента выявления факта размещения объекта капитального строительства направляет в орган местного самоуправления поселения, городского округа, муниципального округа по месту нахождения земельного участка, на котором размещен такой объект капитального строительства, или в случае нахождения указанного земельного участка на межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Статья 983. Обеспечение должностных лиц лесной охраны

1. Должностные лица уполномоченных органов и подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, указанных в частях 2 и 3 статьи 982 настоящего Кодекса (далее - должностные лица, осуществляющие лесную охрану), имеют право на ношение, хранение и применение специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия в порядке, установленном Федеральным законом от 14 апреля 1999 года N 77-ФЗ "О ведомственной охране".

2. Уполномоченные органы и подведомственные им государственные и муниципальные учреждения, указанные в частях 2 и 3 статьи 982 настоящего Кодекса, приобретают служебное и гражданское оружие, ведут учет, хранят и осуществляют их выдачу в порядке, установленном для юридических лиц с особыми уставными задачами Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии".

3. Правила хранения, ношения и применения специальных средств должностными лицами, осуществляющими лесную охрану, определяются Правительством Российской Федерации.

4. Перечень и предельная численность должностных лиц, осуществляющих лесную охрану, которым разрешено хранение, ношение и применение специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Перечень типов, моделей и количество служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, правила их применения должностными лицами, осуществляющими лесную охрану, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6. Должностным лицам, осуществляющим лесную охрану, выдаются служебные удостоверения и форма установленного образца.".

Статья 76

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 7; 2010, N 17, ст. 1987; 2011, N 24, ст. 3358; N 30, ст. 4590; 2012, N 43, ст. 5781; 2013, N 30, ст. 4031; 2014, N 30, ст. 4223, 4279; 2017, N 14, ст. 2003; N 49, ст. 7330; 2018, N 52, ст. 8097; N 53, ст. 8405; 2019, N 27, ст. 3534; N 30, ст. 4141; N 52, ст. 7813, 8097; 2020, N 30, ст. 4768; N 31, ст. 5029; 2021, N 1, ст. 32) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) в части 1:

в пункте 4 слово "выдачи" заменить словом "предоставления";

в пункте 5 слова "государственного надзора в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственного контроля (надзора) за организацией и проведением азартных игр";

б) часть 3 признать утратившей силу;

2) пункт 9 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"9) лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах - специальное разрешение, подтверждаемое записью в реестре лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах (далее - реестр лицензий) и предоставляющее организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах вне игорных зон. В реестре лицензий в отношении каждой лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах обязательно указываются виды оказываемых услуг (услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше или услуг по организации заключения основанных на риске соглашений о выигрыше между двумя или несколькими участниками азартной игры), места нахождения процессингового центра букмекерской конторы или тотализатора либо процессингового центра интерактивных ставок букмекерской конторы или тотализатора, пунктов приема ставок букмекерских контор или тотализаторов, доменное имя, используемое для вида оказываемой услуги;";

3) в статье 51:

а) в части 5 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

б) в части 7 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

в) в части 8:

в абзаце первом слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

в пункте 1 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

в пункте 2 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

г) в части 81 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

д) в части 82 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

е) в части 83 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

ж) в части 9 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

з) в части 10 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

и) в части 11 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

к) в абзаце первом части 12 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

л) в части 13 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

м) в части 14 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

н) в части 15:

в пункте 1 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

в пункте 2 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

4) в статье 6:

а) в части 3 слова "государственного надзора за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" заменить словами "государственного контроля (надзора) за организацией и проведением азартных игр";

б) в части 31 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

в) в части 10 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

г) в части 11 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

5) в статье 61:

а) в части 1:

в пункте 2 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

в пункте 3 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

б) в части 2 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

6) в части 9 статьи 62 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

7) в части 2 статьи 8 слово "лицензия" заменить словами "сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии", слова "или ее копия, приложение к этой лицензии или его копия" исключить;

8) в статье 10:

а) в пункте 4 части 2 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

б) в части 5 слова "государственного надзора за соблюдением организаторами азартных игр требований настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации" заменить словами "государственного контроля (надзора) за организацией и проведением азартных игр";

9) в статье 14:

а) в части 2 слово "выдачи" заменить словом "предоставления";

б) в части 8 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

в) в части 9 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

10) статью 151 изложить в следующей редакции:

"Статья 151. Государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр

1. Государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр осуществляется посредством:

1) федерального государственного контроля (надзора) за организацией и проведением азартных игр, осуществляемого уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

2) регионального государственного контроля (надзора) за организацией и проведением азартных игр, осуществляемого органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых в соответствии с положениями настоящего Федерального закона создаются игорные зоны, в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти указанных субъектов Российской Федерации.

2. Предметом государственного контроля (надзора) за организацией и проведением азартных игр являются:

1) для федерального государственного контроля (надзора) за организацией и проведением азартных игр:

а) соблюдение юридическими лицами, имеющими разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, обязательных требований, установленных частью 3 (в части предоставления сведений о технически заложенном среднем проценте выигрыша каждого игрового автомата) и частью 11 статьи 6, пунктами 2 и 3 части 1 статьи 61, частью 5 статьи 8 настоящего Федерального закона;

б) соблюдение юридическими лицами, имеющими лицензию на осуществление деятельности по организации азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, обязательных (лицензионных) требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере организации и проведения азартных игр;

2) для регионального государственного контроля (надзора) за организацией и проведением азартных игр - соблюдение юридическими лицами, получившими разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере организации и проведения азартных игр (за исключением требований, отнесенных к предмету федерального государственного надзора за организацией и проведением азартных игр).

3. Организация и осуществление государственного контроля (надзора) за организацией и проведением азартных игр регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".";

11) в статье 152:

а) в части 1 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

б) в части 2 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

в) в части 3 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

г) в части 4 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

д) в части 5 слова "государственный надзор в области организации и проведения азартных игр" заменить словами "государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр";

12) в части 5 статьи 16 слово "выдача" заменить словом "предоставление", слово "выдаваемых" заменить словом "предоставляемых".

Статья 77

Статью 111 Федерального закона от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 837; 2011, N 30, ст. 4590; 2014, N 6, ст. 566) изложить в следующей редакции:

"Статья 111. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности

1. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности является соблюдение субъектами транспортной инфраструктуры, перевозчиками, застройщиками объектов транспортной инфраструктуры, подразделениями транспортной безопасности, учебными центрами, специализированными организациями, органами аттестации, которые являются организациями, находящимися в ведении компетентных органов в области обеспечения транспортной безопасности, аттестующими организациями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области транспортной безопасности.

3. В рамках федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности проводятся контрольные (надзорные) мероприятия в отношении субъектов транспортной инфраструктуры (перевозчиков, застройщиков объектов транспортной инфраструктуры, подразделений транспортной безопасности) с участием уполномоченных представителей органов федеральной службы безопасности и (или) органов внутренних дел Российской Федерации или их уполномоченных подразделений с использованием тест-предметов (предметов, имитирующих оружие, взрывчатые вещества или другие устройства, предметы и вещества, в отношении которых установлены запрет или ограничение на их использование либо перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть), и (или) тест-субъектов (лиц, имитирующих нарушителей обязательных требований), и (или) тест-заданий, и (или) тест-ситуаций.

4. На объектах транспортной инфраструктуры, отнесенных в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего Федерального закона, к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры и включенных в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности осуществляется обязательный мониторинг. Обязательный мониторинг на объектах транспортной инфраструктуры осуществляется с использованием технических средств обеспечения транспортной безопасности, установленных на объектах транспортной инфраструктуры в рамках реализации обязательных требований к обеспечению транспортной безопасности.

5. В рамках федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности осуществляется постоянный рейд в соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Порядок осуществления постоянного рейда устанавливается положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области транспортной безопасности, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

6. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".".

Статья 78

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2016, N 1, ст. 72; N 27, ст. 4294; 2021, N 18, ст. 3064) следующие изменения:

1) статью 32 изложить в следующей редакции:

"Статья 32. Орган, осуществляющий федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров и ведение государственного реестра саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, государственного реестра кадастровых инженеров

Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (далее - федеральный государственный надзор) и ведение государственного реестра саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, ведение государственного реестра кадастровых инженеров осуществляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (далее - орган федерального государственного надзора).";

2) в статье 29:

а) в части 6 слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

б) в части 16 слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

в) в части 17 слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

3) часть 8 статьи 292 изложить в следующей редакции:

"8. Федеральный государственный надзор за соблюдением саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров требований настоящей статьи осуществляется органом федерального государственного надзора.";

4) в части 8 статьи 30:

а) в пункте 4 слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

б) в пункте 9 слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

в) в пункте 10 слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

г) в пункте 11 слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

д) в пункте 12 слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

е) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) представлять в орган регистрации прав и (или) орган федерального государственного надзора информацию и документы в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты поступления в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров запроса от органа регистрации прав и (или) органа федерального государственного надзора;";

5) в статье 303:

а) в абзаце первом части 4 слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

б) в части 6:

в пункте 9 слова "органа государственного надзора" заменить словами "органа федерального государственного надзора";

в пункте 16 слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

в пункте 17 слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

в пункте 18 слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

6) в статье 304:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Порядок ведения органом федерального государственного надзора государственного реестра саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, перечень включаемых в него сведений и перечень сведений, подлежащих размещению на официальном сайте органа федерального государственного надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.";

б) пункт 5 части 2 признать утратившим силу;

в) части 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3. Заявление и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, направляются ассоциацией (союзом) в орган федерального государственного надзора в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

4. В заявлении, указанном в части 2 настоящей статьи, некоммерческая организация может указать просьбу о направлении ей в электронной форме информации по вопросам внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.";

г) в части 5 слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

д) в части 6 слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

е) в части 7 слова "Орган государственного надзора" заменить словами "Орган федерального государственного надзора";

ж) в части 8 слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

з) в части 9:

в абзаце первом слова "Орган государственного надзора" заменить словами "Орган федерального государственного надзора";

в пункте 4 слова "органом государственного надзора" заменить словами "органом федерального государственного надзора";

и) в части 11:

в абзаце первом слова "Орган государственного надзора" заменить словами "Орган федерального государственного надзора", слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

в пункте 1 слова "органом государственного надзора" заменить словами "органом федерального государственного надзора";

в пункте 2 слова "органом государственного надзора" заменить словами "органом федерального государственного надзора";

7) в статье 305:

а) наименование после слова "Осуществление" дополнить словом "федерального";

б) в части 3:

в абзаце первом слова "органа государственного надзора" заменить словами "органа федерального государственного надзора";

в пункте 1 слова "государственного надзора" заменить словами "федерального государственного надзора";

в) в части 4 слова "государственного надзора" заменить словами "федерального государственного надзора";

г) в части 5 слова "Государственный надзор" заменить словами "Федеральный государственный надзор", слова "органом государственного надзора" заменить словами "органом федерального государственного надзора";

д) части 6 и 7 изложить в следующей редакции:

"6. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения плановых и внеплановых проверок, установленных Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и настоящим Федеральным законом.

7. Основаниями для проведения внеплановой проверки саморегулируемой организации кадастровых инженеров, национального объединения являются:

1) поступившие в орган федерального государственного надзора мотивированные обращение или жалоба на действия (бездействие) саморегулируемой организации кадастровых инженеров, национального объединения, нарушающие требования настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

2) имеющиеся в документах саморегулируемой организации кадастровых инженеров, национального объединения, представленных в орган федерального государственного надзора, несоответствия требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

3) мотивированное представление должностного лица органа федерального государственного надзора по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с другими саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, национальным объединением;

4) непредставление саморегулируемой организацией кадастровых инженеров, национальным объединением в орган федерального государственного надзора документов и сведений об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений в срок, установленный таким предписанием, либо представление саморегулируемой организацией кадастровых инженеров, национальным объединением в орган федерального государственного надзора документов и сведений об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений, на основании которых невозможно сделать вывод об исполнении такого предписания.";

е) в абзаце первом части 8 слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

ж) в части 9 слова "государственного надзора" заменить словами "федерального государственного надзора";

з) в части 10 слова "государственного надзора" заменить словами "федерального государственного надзора";

и) в части 11 слова "государственного надзора" заменить словами "федерального государственного надзора";

к) в части 12 слова "орган государственного надзора" заменить словами "орган федерального государственного надзора";

л) в части 13 слова "государственного надзора" заменить словами "федерального государственного надзора";

м) в части 15 слова "органа государственного надзора" заменить словами "органа федерального государственного надзора";

н) в части 17 слова "органом государственного надзора" заменить словами "органом федерального государственного надзора".

Статья 79

Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5553; 2009, N 29, ст. 3582; 2010, N 45, ст. 5753; 2011, N 17, ст. 2310; N 30, ст. 4590; 2015, N 29, ст. 4374; N 48, ст. 6723; 2016, N 7, ст. 914; N 27, ст. 4190; 2020, N 9, ст. 1131; N 30, ст. 4765) следующие изменения:

1) пункты 21 и 22 статьи 3 признать утратившими силу;

2) в статье 11:

а) пункт 2 признать утратившим силу;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) осуществление федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;";

3) в статье 12:

а) в пункте 1 слова "надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения" заменить словами "контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве";

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;";

4) в части 1 статьи 13:

а) в пункте 1 слова "за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве";

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) утверждение положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;";

5) статью 131 изложить в следующей редакции:

"Статья 131. Оценка соблюдения требований настоящего Федерального закона

Оценка соблюдения обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности в части сохранности автомобильных дорог, осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.".

Статья 80

Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5555; 2012, N 31, ст. 4320; 2016, N 27, ст. 4191; 2018, N 45, ст. 6841) следующие изменения:

1) статью 31 изложить в следующей редакции:

"Статья 31. Контроль (надзор) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

1. Контроль (надзор) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве за соблюдением обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, международными договорами Российской Федерации, актами, составляющими право Евразийского экономического союза, в сфере автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автомобильных дорог, дорожной деятельности в части сохранности автомобильных дорог, международных автомобильных перевозок, осуществляется посредством:

1) федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве - уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

2) регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве - уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

3) муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве - уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с положениями, утверждаемыми представительными органами муниципальных образований.

2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве является соблюдение:

1) обязательных требований, установленных статьями 6 и 7, частями 1 и 2 статьи 8, частями 1 и 2 статьи 18, статьями 211 и 27 настоящего Федерального закона;

2) лицензионных требований к деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами;

3) обязательных требований к перевозкам опасных и скоропортящихся грузов;

4) обязательных требований к осуществлению:

а) проезда по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн;

б) движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств (весового и габаритного контроля);

в) проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог в части соблюдения порядка внесения платы за проезд транспортного средства;

г) эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования федерального значения;

д) работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

5) обязательных требований в области организации регулярных перевозок:

а) к наличию карт маршрутов регулярных перевозок у перевозчиков и водителей транспортных средств;

б) к соответствию характеристик транспортного средства сведениям, указанным в карте маршрута регулярных перевозок;

в) к порядку посадки пассажиров в транспортные средства и высадки пассажиров из транспортных средств;

г) к оборудованию объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания пассажиров межрегиональных маршрутов регулярных перевозок (автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов);

д) к выполнению предусмотренных расписанием рейсов по межрегиональному маршруту регулярных перевозок;

е) к выполнению установленных ограничений к организации перевозок пассажиров и багажа по заказу в целях беспрепятственного осуществления регулярных перевозок;

6) обязательных требований в области международных автомобильных перевозок:

а) к транспортным средствам, используемым для осуществления международных автомобильных перевозок;

б) к наличию и соответствию оформления (заполнения) документов, которые требуются для осуществления международных автомобильных перевозок (разрешений, учетных талонов, уведомлений, товарно-транспортных накладных и других документов);

в) к отличительным знакам государства, на территории которого зарегистрировано транспортное средство;

г) к перевозке пассажиров автобусами;

д) к работе экипажей транспортных средств, в том числе в части соблюдения режима труда и отдыха водителей, а также соответствия контрольных устройств регистрации режима труда и отдыха водителей (тахографов);

е) к транзитным перевозкам, в том числе перевозкам отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия и отдельных видов товаров;

7) обязательных требований к использованию средств навигации при осуществлении перевозок пассажиров и грузов;

8) обязательных требований, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию транспортных средств:

а) к организации работы водителей транспортных средств в соответствии с требованиями к обеспечению безопасности дорожного движения путем:

проведения стажировки водителей;

проведения соответствующих инструктажей водителей в целях обеспечения их оперативной информацией по обеспечению безопасной перевозки;

повышения квалификации и профессионального мастерства водителей;

б) к организации мероприятий по соблюдению установленного законодательством Российской Федерации режима труда и отдыха водителей, проверяемого в стационарных и передвижных контрольных пунктах, в местах посадки и (или) высадки пассажиров, установленных законодательством Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автомобильных дорог, дорожной деятельности в части сохранности автомобильных дорог, международных автомобильных перевозок, а также по месту нахождения контролируемых организаций;

в) к организации проведения мероприятий по устранению причин, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных средств;

г) к организации мероприятий по проведению обязательных медицинских осмотров водителей транспортных средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также мероприятий по совершенствованию водителями навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

д) к осуществлению технического обслуживания транспортных средств в сроки, предусмотренные документацией заводов - изготовителей данных транспортных средств;

е) к организации мероприятий по оснащению принадлежащих им транспортных средств тахографами в соответствии с законодательством Российской Федерации, проверяемых в стационарных и передвижных контрольных пунктах, в местах посадки и (или) высадки пассажиров, установленных законодательством Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автомобильных дорог, дорожной деятельности в части сохранности автомобильных дорог, международных автомобильных перевозок, а также по месту нахождения контролируемых организаций;

9) обязательных требований, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на основании договора перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на основании договора перевозки (коммерческие перевозки), а также осуществляющим перемещение лиц, кроме водителя, и (или) материальных объектов автобусами и грузовыми автомобилями без заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями):

а) к соблюдению правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом;

б) к созданию условий для повышения квалификации водителей и других работников автомобильного и городского наземного электрического транспорта, в том числе работников, обеспечивающих безопасность дорожного движения;

в) к обеспечению стоянки транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, в границах городских поселений, городских округов, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по возвращении из рейса и окончании смены водителя на парковках (парковочных местах);

г) к осуществлению технического обслуживания и ремонта транспортных средств, указанных в подпункте "в" настоящего пункта, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;

д) к обеспечению соответствия работников, а также индивидуального предпринимателя при осуществлении им перевозок самостоятельно профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок;

е) к организации мероприятий по проведению предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств;

ж) к соблюдению правил технической эксплуатации транспортных средств городского наземного электрического транспорта при осуществлении перевозок пассажиров трамваями;

10) обязательных требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг;

11) обязательных требований к обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках пассажиров вреда их жизни, здоровью, имуществу;

12) обязательных требований пожарной безопасности при эксплуатации автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта;

13) изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

3. В положении о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве указываются наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, а также виды продукции, являющиеся объектами федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

4. Предметом регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве является соблюдение обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

5. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве является соблюдение обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (за исключением муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

6. Федеральный государственный контроль (надзор) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в отношении транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Президентом Российской Федерации на осуществление контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения, а также деятельности по эксплуатации таких транспортных средств не осуществляется.

7. В рамках федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве осуществляется постоянный рейд в соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Порядок осуществления постоянного рейда устанавливается положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

8. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве и муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

9. Государственный контроль (надзор) за реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления полномочий в сфере автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и дорожного хозяйства осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".";

2) статью 32 изложить в следующей редакции:

"Статья 32. Особенности лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

1. Местами осуществления лицензируемой деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (далее - лицензируемый вид деятельности) являются автобусы, используемые для осуществления лицензируемого вида деятельности и принадлежащие лицензиату на праве собственности или ином законном основании.

2. Для идентификации мест осуществления лицензируемого вида деятельности используются государственные регистрационные номера автобусов, присвоенные им при постановке на государственный учет.

3. Изменения сведений о государственных регистрационных номерах автобусов, в том числе включение в реестр лицензий сведений о государственных регистрационных номерах автобусов, приобретенных для осуществления лицензируемого вида деятельности после получения лицензии на лицензируемый вид деятельности, а также исключение из реестра лицензий сведений о государственных регистрационных номерах автобусов, вносятся лицензиатом в реестр лицензий самостоятельно с использованием его личного кабинета на едином портале государственных и муниципальных услуг в течение одного рабочего дня со дня возникновения оснований для внесения таких изменений в реестр лицензий или путем представления в лицензирующий орган заявления о внесении изменений в реестр лицензий.

4. Основаниями для отказа лицензиату во внесении в реестр лицензий изменений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, являются:

1) внесение таких изменений в отношении автобуса, сведения о котором отсутствуют в государственном реестре транспортных средств, предусмотренном Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

2) внесение таких изменений в отношении автобуса, которым в соответствии со сведениями, включенными в реестр лицензий, владеет другой лицензиат.

5. Проверка наличия предусмотренных частью 4 настоящей статьи оснований для отказа во внесении изменений в реестр лицензий осуществляется автоматически перед внесением указанных изменений в реестр лицензий.

6. Лицензирующий орган принимает решение об исключении из реестра лицензий сведений о государственном регистрационном номере автобуса в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующего заявления от юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, которые в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре транспортных средств, являются владельцами данного автобуса. Информация о данном решении размещается на официальном сайте лицензирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

7. Порядок внесения в реестр лицензий изменений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, в том числе сроки рассмотрения заявления о внесении изменений в реестр лицензий, сроки внесения изменений в реестр лицензий, форма и сроки направления лицензиату уведомлений о принятом решении (об удовлетворении заявления или об отказе в его удовлетворении) и порядок представления и рассмотрения заявлений, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, устанавливаются положением о лицензировании соответствующего вида деятельности.

8. Осуществление лицензируемого вида деятельности с использованием автобусов, сведения о которых не включены в реестр лицензий, запрещается.";

3) статью 71 признать утратившей силу.

Статья 81

Внести в статью 81 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5557; 2011, N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 30, ст. 4058; 2017, N 30, ст. 4457) следующие изменения:

1) часть 2 признать утратившей силу;

2) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Оценка соблюдения обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами в отношении портовых гидротехнических сооружений, осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта.".

Статья 82

Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6076; 2008, N 30, ст. 3604, 3616; 2009, N 18, ст. 2142; N 52, ст. 6450; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 23, ст. 2871; 2014, N 48, ст. 6640; 2015, N 29, ст. 4389; 2016, N 27, ст. 4225; 2018, N 32, ст. 5133) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в части 2 слова "государственного надзора" заменить словами "федерального государственного надзора";

б) в части 3 первое предложение изложить в следующей редакции: "Действие настоящего Федерального закона не распространяется на саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", а также на саморегулируемые организации кредитных организаций, бюро кредитных историй.";

2) статью 9 дополнить частями 31 и 32 следующ