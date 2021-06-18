Испания отменит с 26 июня обязательное ношение масок на улице

Власти Испании намерены отменить с 26 июня обязательное ношение масок на улице. Об этом объявил премьер-министр пиренейского королевства Педро Санчес.

"Я хотел бы сделать очень важное объявление для 47 миллионов граждан нашей страны. Я хотел бы сообщить вам, что в следующий четверг мы проведем внеочередной Совет министров, на котором мы собираемся предложить отменить с 26 июня обязательное ношение масок на улице", - заявил премьер во время встречи с бизнесменами в Барселоне. По его словам, пришло время начать постепенно отказываться от использования масок.

Как отмечают местные СМИ, это объявление стало неожиданностью для всех. До сих пор все заявления правительства касались вакцинации, речи о возможном отказе от масок не шло.

Скорее всего, Санчес уступил требованиям туристического сектора и представителей других сфер экономики, считающих такой шаг крайне важным для привлечения туристов из-за границы.

"Подобные ограничения разрушают желание людей приезжать в отпуск в Испанию и даже влияют на планы местных жителей, которые, если им приходится идти с маской на пляж или в другое открытое пространство, во многих случаях предпочитают вообще не выходить на улицу", - отмечают бизнесмены.