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18.06.2021 13:25
Рубрика: В мире

Испания отменит с 26 июня обязательное ношение масок на улице

Текст: Юрий Когалов
Власти Испании намерены отменить с 26 июня обязательное ношение масок на улице. Об этом объявил премьер-министр пиренейского королевства Педро Санчес.
Фото: Francis Gonzalez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Фото: Francis Gonzalez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Фото: Francis Gonzalez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

"Я хотел бы сделать очень важное объявление для 47 миллионов граждан нашей страны. Я хотел бы сообщить вам, что в следующий четверг мы проведем внеочередной Совет министров, на котором мы собираемся предложить отменить с 26 июня обязательное ношение масок на улице", - заявил премьер во время встречи с бизнесменами в Барселоне. По его словам, пришло время начать постепенно отказываться от использования масок.

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Как отмечают местные СМИ, это объявление стало неожиданностью для всех. До сих пор все заявления правительства касались вакцинации, речи о возможном отказе от масок не шло.

Скорее всего, Санчес уступил требованиям туристического сектора и представителей других сфер экономики, считающих такой шаг крайне важным для привлечения туристов из-за границы.

"Подобные ограничения разрушают желание людей приезжать в отпуск в Испанию и даже влияют на планы местных жителей, которые, если им приходится идти с маской на пляж или в другое открытое пространство, во многих случаях предпочитают вообще не выходить на улицу", - отмечают бизнесмены.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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