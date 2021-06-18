Юрист назвала самое невыгодное время для отпуска

Январь и май - самые финансово невыгодные месяцы для отпуска из-за большого количества праздников. Об этом рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.

По ее словам, которые приводит "Прайм", в эти месяцы дни отпуска будут выпадать на уже существующие выходные. Еще одним невыгодным месяцем для отпуска является февраль.

"В феврале тоже идти в отпуск "финансово невыгодно", потому что это самый короткий месяц. Например, в феврале этого года было всего 19 рабочих дней", - подытожила Пшеничникова.