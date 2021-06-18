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18.06.2021 17:25
Рубрика: Экономика

Пролетела над Парижем

Как пошлины Евросоюза повлияют на экспорт фанеры из России
Текст: Ирина Жандарова
Производители фанеры рассматривают возможность сокращения ее поставок в Европу и увеличения - в Великобританию, Соединенные Штаты и Китай. Европейская комиссия одобрила на шесть месяцев введение предварительных антидемпинговых пошлин (от 15 до 15,9%).

"Рынок сегодня настолько дефицитный, что ущерб от введенных пошлин будет не для производителей в России, а для потребителей в ЕС", - считает управляющий директор по реализации программ развития и лесной политике Segezha Group (входит в АФК "Система") Николай Иванов. Дополнительные расходы лягут на них. Производители при нынешнем спросе на фанеру могут переориентировать ее поставки на рынок Великобритании, США и Китая, отметил Николай Иванов. Эти страны и сегодня входят в десятку лидеров по объемам покупки российской фанеры.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Цены на фанеру за год выросли примерно на 40%, сообщил он. Это стимулирует экспорт. За четыре месяца текущего года страна экспортировала 1,062 млн кубометра фанеры (+9%) на 486 млн долларов (+26,4%), по данным Российского экспортного центра.

На внутреннем рынке остается лишь 25% произведенной фанеры, отметил Николай Иванов. Потребление фанеры на внутреннем рынке выросло на 10-15% за счет увеличения объемов строительства, сообщил генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. Но дефицита в этом материале сейчас нет. В апреле минпромторг рассматривал возможность в исключительных случаях ограничивать (или и вовсе запрещать) экспорт фанеры и распиленных лесоматериалов.

Россия экспортирует большую часть фанеры, на внутреннем рынке остается лишь четверть продукции

В домостроении фанера используется в небольших количествах, сообщили в Ассоциации деревянного домостроения. Поэтому застройщики частных домов гораздо больше ждут решения минпромторга не по фанере, а по пиломатериалам хвойных пород. "В рабочем режиме консультации идут, но официального ответа нет", - сообщил директор по работе с государственными органами Ассоциации деревянного домостроения Вадим Фидаров.

40 процентов составил рост цен на фанеру за год. Только за четыре месяца Россия получила за экспорт фанеры почти полмиллиарда долларов

Сдержать цены и ограничить вывоз сырого леса должна пошлина, которая начнет действовать с 1 июля 2021 года. Экспортерам придется платить 10% за вывоз древесины влажностью выше 22%. "Это хорошая мера в долгосрочной перспективе. Государство дает бизнесу сигнал, что необходимо увеличивать добавленную стоимость и глубокую переработку древесины", - отметил Фидаров. Он пояснил, что пошлина может обеспечить пиломатериалом внутренний рынок, ограничив экспорт продукцией глубокой переработки через 5-10 лет. Но она не способна сдержать экспорт пиломатериалов в ближайшей перспективе и при нынешнем уровне цен. "Пошлина в 10% несильно повлияет на планы экспортеров, им будет выгоднее вывозить древесину, чем направлять ее на внутренний рынок", - отметил Фидаров.

Экономика ВЭД

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