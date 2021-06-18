Какие товары запретят к реализации с 2024 года

Включение товара в реестр будущих отходов станет обязательным, а с 2024 года торговля любыми изделиями, импортированными или выпущенными в России, сведений о которых не будет в государственной информационной системе учета отходов, будет запрещена. Об этом предупреждает пресс-служба Минприроды.

"Это будет не маркировка, это заявительный порядок", - уточнили в ведомстве. Такие нормы содержатся в проекте изменений закона об отходах производства и потребления, размещенного на портале Regulation.

Новая концепция расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП), разработанная под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко, предусматривает, что за утилизацию всей упаковки отвечает изготовитель товара. Он может самостоятельно заниматься ее переработкой, заключать соглашения со специализированными подрядчиками или платить экологический сбор, величина которого вдвое выше стоимости утилизации. На сами товары ставки экосбора предложено поднимать постепенно, но не менее чем на 10% в год. Они отличаются для разных групп товаров, для большинства позиций текущая ставка составляет от 15% до 25%.

Для контроля за оборотом товаров, их упаковки, последующей утилизации, назначения ставок экосбора и его уплаты и создается государственная информационная система учета отходов, пояснили в Минприроды. Ее оператором станет ППК "Российский экологический оператор".

Ранее представители ассоциаций производителей и импортеров товаров высказывали в СМИ опасения, что эта мера может стать барьером для развития их бизнеса, вынудит сократить продажи, указывали на неразъясненные аспекты функционирования создаваемой системы.

"Предлагаемое совершенствование порядка администрирования и контроля механизма РОП позволит обеспечить прозрачность отрасли и исключение недобросовестных участников рынка, - заверили в Минприроды. - Создание такого реестра - это общемировая практика. Только так можно сделать работу РОП эффективной".

Полностью эта система начнет работать в 2024 году. С этого времени продать товар, если данные о нем самом или его упаковке не внесены в эти реестры, будет нельзя.

Подобные системы уже работают во многих странах мира, добавили в Минприроды. Там ссылаются на опыт Германии и Беларуси. Наша соседка по Союзному государству собирает средств экосбора больше, чем Россия, а в ее аналогичной информационной системе уже сейчас присутствует больше производителей товаров, чем в отечественной. При это страна в 15 раз меньше нашей, подчеркивают в Минприроды.

"Ограничения, о которых идет речь, будут вводиться постепенно, и полноценно заработают только с 2024 года, - добавили в министерстве. - У бизнеса будет время опробовать новую систему и перестроиться".