Какие задачи поставил Лукашенко перед местной вертикалью власти

На решение двух первостепенных задач: "соблюдение исполнительской дисциплины и повышение эффективности работы отстающих хозяйств" ориентировал Александр Лукашенко руководителей местных органов власти, принимая в пятницу очередные кадровые решения, сообщает его пресс-служба.

"Мы научились сеять, убирать, растить, а вот нарушение дисциплины порой губит все", - с горечью признал президент, обратив внимание участников встречи, что без ее соблюдения "толку не будет".

Руководители на местах, подчеркнул он, должны ставить задачи и контролировать их выполнение. "Должна быть четкая система, требовательность к людям". В этой связи глава государства обратил внимание, что именно отсутствие дисциплины и бережного, хозяйского отношения, например, в организациях агропромышленного комплекса приводит к таким серьезным последствиям, как падеж скота, выход из строя дорогостоящей техники.

Комментируя наличие кадрового дефицита в отдельных регионах, Лукашенко напомнил о возможности целевого обучения молодых специалистов. Кроме того, он порекомендовал "приспосабливаться к тому потенциалу специалистов, который имеется. Не надо все время стонать и рыдать. Надо маневрировать, приспосабливаться к ситуации".

При этом, по словам оратора, при назначении новых кадров не стоит опираться исключительно на "своих людей", с которыми работали в предыдущих должностях. "Не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу. Все-таки это должны быть профессионалы и люди, преданные нашему государству. Прошлый год показал, кто есть кто, и в каком направлении выстраивать кадровую политику", - констатировал Лукашенко.

Нынешний первый зампредседателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец возглавит Пинский горисполком, а его должность в Бресте займет председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук. "Пинск для нас - очень важный город. На особом контроле. Поэтому я на вас очень рассчитываю, - обратился президент к новому городскому главе. - Проблемы, которые там были, никуда не делись. И вы должны их увидеть и решить".

Кстати, обновлено районное руководство и в Минске. На должность главы администрации Ленинского района столицы согласован Роман Мельник. В прошлом он долгое время руководил главным управлением охраны правопорядка и профилактики МВД. "Главой администрации Ленинского района вам работы хватит - не меньше, чем в милиции", - уверен Александр Лукашенко.