Распоряжение главы Республики Карелия от 18 июня 2021 года № 342-р

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002; 11 ноября 2020 года, № 1000202011110001; 16 ноября 2020 года, № 1000202011160001, 1000202011160002; 17 ноября 2020 года, № 1000202011170001; 20 ноября 2020 года, № 1000202011200002; 23 ноября 2020 года, № 1000202011230007, 1000202011230010; 30 ноября 2020 года, № 1000202011300001, 1000202011300002; 1 декабря 2020 года, № 1000202012010015; 4 декабря 2020 года, № 1000202012040001; 7 декабря 2020 года, № 1000202012070006; 15 декабря 2020 года, № 1000202012150002, 1000202012150001; 16 декабря 2020 года, № 1000202012160002; 18 декабря 2020 года, № 1000202012180005, 1000202012180008; 28 декабря 2020 года, № 1000202012280009, 1000202012280002; 30 декабря 2020 года, № 1000202012300007; 31 декабря 2020 года, № 1000202012310003; 11 января 2021 года, № 1000202101110001; 15 января 2021 года, № 1000202101150001; 19 января 2021 года, № 1000202101190003; 20 января 2021 года, № 1000202101200001; 22 января 2020 года, № 1000202101220003; 29 января 2021 года, № 1000202101290007; 3 февраля 2021 года, № 1000202102030001; 8 февраля 2021 года, № 1000202102080001; 15 февраля 2021 года, № 1000202102150001; 19 февраля 2021 года, № 1000202102190001; 20 февраля 2021 года, № 1000202102200008; 1 марта 2021 года, № 1000202103010001; 3 марта 2021 года, № 1000202103030001; 5 марта 2021 года, № 1000202103050002; 16 марта 2021 года, № 1000202103160001; 23 марта 2021 года, № 1000202103230006; 25 марта 2021 года, № 1000202103250005; 2 апреля 2021 года, № 1000202104020002; 21 апреля 2021 года, № 1000202104210006; 11 мая 2021 года, № 1000202105110001; 20 мая 2021 года, № 1000202105200006; 21 мая 2021 года, № 1000202105210001; 15 июня 2021 года, № 1000202106150001; 16 июня 2021 года, № 1000202106160001) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 7.6 следующего содержания:

"7.6. Лицам, прибывающим на территорию Республики Карелия в служебную командировку из других субъектов Российской Федерации, иметь при себе отрицательные результаты обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), полученные не более чем за 2 дня до прибытия на территорию Республики Карелия.";

2) в пункте 10:

в абзаце первом:

слова "и иных массовых мероприятий с численностью 50 человек и более" заменить словами "и иных массовых мероприятий, в том числе торжественных и дополнить словами "и наличием у всех участников мероприятий справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 2 дня до начала мероприятия, или документа, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, в случае, установленном абзацем первым настоящего пункта";

3) пункт 11.2 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:

"5) организовать работу государственных общеобразовательных организаций при проведении мероприятий, предусматривающих вручение аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, выпускных вечеров для выпускников 9-х, 11(12)-х классов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по согласованию с Министерством образования и спорта Республики Карелия и с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образованиях в Республике Карелия;

6) организовать контроль за проведением в государственных общеобразовательных организациях мероприятий, предусматривающих вручение аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, выпускных вечеров для выпускников 9-х, 11 (12)-х классов.";

4) пункт 11.24 изложить в следующей редакции:

"11.24. Образовательным организациям Республики Карелия, реализующим программы среднего профессионального образования:

1) обеспечить использование средств индивидуальной защиты (масок) персоналом образовательной организации, в том числе педагогическими работниками, при нахождении в образовательной организации, в том числе при проведении лекции. Педагогическим работникам, персоналу образовательной организации ограничить совместное пребывание в столовых, учительских, лаборантских и иных местах общего пользования. Обеспечить организацию питания педагогических работников, персонала образовательной организации согласно графику приема пищи, утвержденному руководителем образовательной организации, и при условии соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 метра. Установить возможность пребывания обучающихся в аудитории без использования средств индивидуальной защиты;

2) установить при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, а также в санитарных узлах стационарные диспенсеры (дозаторы) или мобильные стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);

3) обеспечить проведение сквозного проветривания аудиторий (мастерских), уборку помещений и обработку мебели, оборудования и инвентаря с применением дезинфицирующих средств;

4) организовать проведение мероприятий, предусматривающих вручение дипломов о среднем профессиональном образовании, выпускных вечеров для выпускников с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по согласованию с органом исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образованиях в Республике Карелия.

Органам исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении образовательных организаций Республики Карелия, реализующих программы среднего профессионального образования, организовать контроль за проведением в образовательных организациях Республики Карелия, реализующих программы среднего профессионального образования, мероприятий, предусматривающих вручение дипломов о среднем профессиональном образовании, выпускных вечеров для выпускников.

Рекомендовать иным образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, на территории Республики Карелия организовать работу с учетом указанных в настоящем пункте требований.";

5) пункт 11.28 дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:

"3) организовать работу муниципальных общеобразовательных организаций при проведении мероприятий, предусматривающих вручение аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, выпускных вечеров для выпускников 9-х, 11(12)-х классов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по предварительному согласованию проведения таких мероприятий и с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образованиях в Республике Карелия;

4) организовать контроль за проведением в муниципальных общеобразовательных организациях мероприятий, предусматривающих вручение аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, выпускных вечеров для выпускников 9-х, 11 (12)-х классов.";

6) пункт 11.9 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) с 15 июля 2021 года размещение постояльцев только при наличии у них документа, подтверждающего прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 2 дня до заселения.";

7) абзац восьмой подпункта 2 пункта 11.10 изложить в следующей редакции:

"не более 5 (включительно) посадочных мест за одним столом, расстояние между столами не менее 1,5 метра в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между ними;";

8) в пункте 11.24:

первое предложение абзаца второго подпункта третьего дополнить словами ", при этом не превышая 75 процентов наполняемости залов от максимально возможной";

абзац второй подпункта 5 дополнить словами ", при этом не превышая 50 процентов наполняемости залов от максимально возможной";

9) дополнить пунктом 11.30 следующего содержания:

"11.30. До 1 декабря 2021 года ограничить посещение организаций социального обслуживания Республики Карелия, предоставляющих гражданам услуги в стационарной форме, лицами, не имеющими справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 2 дня до посещения, или документа, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 8 пункта 1, который вступает в силу с 21 июня 2021 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







